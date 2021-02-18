Группа «Почемучки» из
детского сада № 51 присоединилась к акции #скоростьНеглавное.
Ребята заранее нарисовали
рисунки на тему правил дорожного движения, вместе с сотрудниками
Госавтоинспекции Гатчинского района вспомнили о правилах поведения во дворах и
игровых площадках, а также о том, что необходимо быть заметными, используя
световозвращающие элементы на одежде.
Также акция #скоростьНеглавное
прошла в детском саду № 7 поселка Новый Свет.
Ребята из группы «Семицветик» совместно с инспектором по Пропаганде Госавтоинспекции
Гатчинского района сделали домики – символы акции - из пластилина, а заодно
повторили правила дорожного движения.
В заключение ребята
записали послание водителям о том, что #скоростьНеглавное - главное жизнь!
Фото
ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО