Группа «Почемучки» из детского сада № 51 присоединилась к акции #скоростьНеглавное.

Ребята заранее нарисовали рисунки на тему правил дорожного движения, вместе с сотрудниками Госавтоинспекции Гатчинского района вспомнили о правилах поведения во дворах и игровых площадках, а также о том, что необходимо быть заметными, используя световозвращающие элементы на одежде.

Также акция #скоростьНеглавное прошла в детском саду № 7 поселка Новый Свет.

Ребята из группы «Семицветик» совместно с инспектором по Пропаганде Госавтоинспекции Гатчинского района сделали домики – символы акции - из пластилина, а заодно повторили правила дорожного движения.

В заключение ребята записали послание водителям о том, что #скоростьНеглавное - главное жизнь!

Фото ОГИБДД по Гатчинскому району ЛО