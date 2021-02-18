Смотр строя и песни – в детском саду

Смотр строя и песни – в детском саду

Традиционный смотр строя и песни «Наша Армия сильна» прошел сегодня, в канун празднования Дня Защитника Отечества, в детском саду №18.

Рубрики : Общество     18 Feb 2021

Каждая группа старших дошкольников в течение месяца вдохновенно готовила песню и строевые упражнения. Гости, педагоги, дети, судьи – все получили от выступления ребят много незабываемых впечатлений. Весь зал подпевал выступающим, а исполнение «Катюши» победителями смотра, группой «Буратино», произвело настоящий фурор.

Смотр строя и песни не только принес в детский сад праздничное настроение, но и выполнил педагогические задачи: сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма, активной гражданской позиции и любви к Родине.


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