Смотр строя и песни – в детском саду

Каждая группа старших
дошкольников в течение месяца вдохновенно готовила песню и строевые упражнения.
Гости, педагоги, дети, судьи – все получили от выступления ребят много
незабываемых впечатлений. Весь зал подпевал выступающим, а исполнение «Катюши»
победителями смотра, группой «Буратино», произвело настоящий фурор.
Смотр строя и песни не
только принес в детский сад праздничное настроение, но и выполнил педагогические
задачи: сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма, активной
гражданской позиции и любви к Родине.