В Гатчине задержан нарушитель, совершивший кражу в магазине

В 14:48 в центр оперативного управления межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области поступила информация о том, что в магазине на улице Урицкого в Гатчине сработала кнопка тревожной сигнализации.

По информации пресс-службы УВО, сотрудники Росгвардии, прибыв на место происшествия, задержали посетителя, который пронес через кассовый узел различные продукты общей стоимостью 2000 рублей, при этом не заплатив за них. Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.