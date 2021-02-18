В Гатчине задержан нарушитель, совершивший кражу в магазине

В Гатчине задержан нарушитель, совершивший кражу в магазине

17 февраля нарядом группы задержания отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области был задержан правонарушитель, совершивший кражу из магазина на улице Урицкого.

Рубрики : Происшествия     18 Feb 2021

В 14:48 в центр оперативного управления межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области поступила информация о том, что в магазине на улице Урицкого в Гатчине сработала кнопка тревожной сигнализации.

По информации пресс-службы УВО, сотрудники Росгвардии, прибыв на место происшествия, задержали посетителя, который пронес через кассовый узел различные продукты общей стоимостью 2000 рублей, при этом не заплатив за них. Задержанного передали сотрудникам территориального отдела полиции для выяснения обстоятельств.

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