Вектор развития образования

- Сергей Валентинович, повлияла ли эпидемиологическая ситуация на цели и задачи образования в целом?

- Прошедший год стал годом уточнения и конкретизации национальных целей развития. Новые вызовы 2020 года, связанные с эпидемиологической ситуацией, привели также к необходимости расширения горизонта стратегического планирования на период до 2030 года, корректировки национальных проектов. Вместе с тем, такие цели как осуществление прорывного развития, повышения уровня жизни, создание комфортных условий для проживания, а также раскрытие таланта каждого человека – остались неизменными.

- По итогам прошлого года наш регион лидирует в нескольких рейтингах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Что это за рейтинги, и в каком направлении будете развивать достигнутый успех?

- Важнейшим инструментом обеспечения качества образования в регионе является наличие целостной и эффективной системы оценки. По итогам 2020 года система образования Ленинградской области достигла очень хороших показателей на уровне Российской Федерации. Несомненно, достижением комитета образования Ленобласти является то, что в рейтинге организационно-технического обеспечения проведения итоговой аттестации ЕГЭ и других оценочных процедур, составленном Рособрнадзором, наш регион занял первое место среди субъектов Российской Федерации. Это говорит о том, что вся модель итоговой аттестации в системе образования Ленобласти выстроена качественно и объективно.

Актуальными задачами на 2021 год для нас является продолжение системной работы, в том числе обеспечение объективности и качества проведения всероссийских проверочных работ по общеобразовательным предметам в 100 % профессиональных образовательных организациях Ленобласти, а также обеспечение организационно-технической готовности пунктов проведения экзаменов к проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме.

Также мы добились хороших показателей в рейтинге управленческих механизмов. В 2020 году Рособрнадзор по результатам оценки эффективности управления качеством образования на региональном уровне определил, что Ленобласть входит в тройку регионов-лидеров. На уровне региона была проведена большая работа, в которой частично были задействованы муниципалитеты. Мы поставили задачу улучшить позиции Ленобласти в данном направлении. Для этого необходимо определить новые формы и методы работы с одаренными детьми и талантливой молодежью, совершенствовать региональную систему дополнительного профессионального образования, выстроить регионально-муниципальную систему методической работы, а также создать систему механизмов управления качеством образования на муниципальном уровне.

Наша задача на 2021 год заключается в том, чтобы тот потенциал, те разработки, которые есть на уровне региона, были восприняты муниципалитетами, чтобы региональная модель транслировалась на муниципальный уровень. Сейчас мы активно работаем с нашими руководителями. И, конечно, муниципальная система Гатчинского района для нас очень важна, поскольку она одна из ключевых, и от того, как будет работать система образования Гатчинского района, будут зависеть рейтинги Ленинградской области.

- Владимир Путин обещал приехать на Всероссийский педагогический форум в Гатчину - если, конечно, позволит график. Приглашение озвучил лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России», учитель истории и обществознания Гатчинской гимназии им. К.Д. Ушинского Иван Хеорхе. Как идет подготовка?

- Вместе с Министерством просвещения Российской Федерации мы планируем проведение форума в Гатчине в мае. В прошлом году запланированный форум не состоялся по причинам, связанным с эпидемиологической ситуацией. В этом году мы рассчитываем, что он пройдет у нас в очном формате. Форум станет хорошей площадкой для обсуждения перспектив развития образования. Приедут представители всех регионов России. Возможно, будут приглашены делегации из других стран, либо они примут участие дистанционно.

То, что местом проведения форума выбрана Гатчина, – это очень хорошо. С учетом инфраструктуры Гатчины и района и с учетом того, что К.Д. Ушинский начинал педагогическую деятельность именно в Гатчине – вдвойне приятно. Мы уже понимаем, где будем организовывать площадки, где пройдут пленарные заседания. Гатчина - очень удобный город для проведения мероприятий российского уровня. Учитывая темпы массовой вакцинации, я думаю, у нас не будет никаких проблем с тем, чтобы провести форум в Гатчине.

- Когда в Гатчине начнет работать кванториум?

- Кванториум будет открыт в 2022 году на базе Гатчинской школы №9 - как и планировалось. В соответствии с новыми требованиями Министерства просвещения к кванториумам, они теперь создаются только на базе общеобразовательных школ. А сама деятельность кванториума нацелена на повышение качества образования, прежде всего, общего образования. Специальных требований к помещениям, как было раньше, теперь нет: выполняется ремонт и устанавливается дополнительное оборудование. Кроме того, в Гатчинском районе эффективно действуют «Точки роста». Безусловно, будут открываться и новые.

- В феврале стартует пятый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Ленинградской области. Какие изменения ожидают конкурсантов?

- Самое главное – увеличение масштаба, объема конкурса и очно-дистанционный формат его проведения, опять-таки с соблюдением всех мер безопасности. У нас, как всегда, увеличивается количество конкурсантов, площадок и компетенций. Это уже неизменная тенденция на протяжении ряда лет.

Региональный чемпионат будет проходить 24 – 28 февраля. Дни соревнований - 26, 27, 28 февраля. Объявление итогов регионального чемпионата -

1 марта. В связи с ограничениями в период пандемии новой коронавирусной инфекции, церемонии открытия и закрытия чемпионата могут пройти в дистанционном формате по аналогии с финалом VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» -2020. Окончательное решение будет принято оргкомитетом чемпионата.

В Гатчинском районе участников конкурса принимают две площадки – педагогический колледж им К.Д. Ушинского и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.



