Английская писательница – для гатчинских школьников

Холли Вебб – знаменитая
писательница из Британии, прославившаяся благодаря своим многочисленным книгам
и рассказам для детей. Дети очень ценят ее истории – добрые, интересные и
поучительные. Эти произведения учат любви, добру, сочувствию и
бережному отношению к животным, ответственности за них.
Писательница описывает
преданность животных и рассказывает о взаимоотношения детей и родителей. Как это
часто бывает, родители – против животных дома. Животные, кстати, в начале
каждого рассказа либо живут на улице, либо находятся в приюте. Но в итоге
каждая собака или котёнок находят свой дом и место в сердцах не только детей,
но и родителей.
В ходе игры дети с
удовольствием рассказывали о своих домашних питомцах!