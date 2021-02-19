Английская писательница – для гатчинских школьников

Холли Вебб – знаменитая писательница из Британии, прославившаяся благодаря своим многочисленным книгам и рассказам для детей. Дети очень ценят ее истории – добрые, интересные и поучительные. Эти произведения учат любви, добру, сочувствию и бережному отношению к животным, ответственности за них.

Писательница описывает преданность животных и рассказывает о взаимоотношения детей и родителей. Как это часто бывает, родители – против животных дома. Животные, кстати, в начале каждого рассказа либо живут на улице, либо находятся в приюте. Но в итоге каждая собака или котёнок находят свой дом и место в сердцах не только детей, но и родителей.

В ходе игры дети с удовольствием рассказывали о своих домашних питомцах!