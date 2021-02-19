«Равный — равному», или Что значит жить со смыслом?

Равный равному — о самом главном
Одна из главных особенностей Гатчинского Дворца
молодёжи — разнообразие студий, творческих объединений и проектов, среди
которых каждый школьник или студент может выбрать себе дело по вкусу и степени
актуальности в текущий период своей жизни. Очень важный «побочный» эффект ГДМ —
ребята знают, что в городе есть место, куда всегда можно прийти, чтобы не
только занять себя чем-то интересным, но и, при необходимости, поделиться
наболевшим и получить помощь.
Ещё в прошлом году сотрудники Дворца молодёжи
задумались над тем, как более эффективно и точечно прорабатывать вместе с
подростками какие-то болевые точки, свойственные современной молодёжной среде.
И вот, в начале января, при ГДМ заработала студия социальных инициатив «Со
смыслом».
Как рассказала нам главный специалист отдела
профориентации ГДМ Вероника Семенова, одна из главных целей студии - не только
в том, чтобы самому научиться правильному взгляду на какие-то важные и
основополагающие вещи, но и суметь донести свои взгляды и убеждения до своих
ровесников.
Что болит у современной молодёжи?
У современных подростков немало проблем, связанных с
тем, что взрослые называют социальным или асоциальным поведением. Ни одно время
нельзя назвать простым, и у каждого из времён — свой вызов для ещё не окрепших
умов. Все эти вызовы и болевые точки планируют прорабатывать в студии «Со
смыслом».
Как говорит Вероника Семёнова, из бесед с
подростками выяснилось, что одной из самых больших и серьёзных проблем в школе
сейчас является буллинг, или травля. Речь идёт о травле школьниками как своих
сверстников, так и учителей. По словам Вероники Владимировны, в сравнении с
прошлыми временами сейчас это явление проявляется в гораздо более жёстких и
изощрённых формах, часто уже в начальной школе.
Также среди актуальных задач студии — первичная
профилактика аддиктивного поведения (нарушение поведения человека, связанное со
злоупотреблением различных веществ, способных изменять психическое состояние),
различных зависимостей, включая зависимость от компьютерных игр и гаджетов.
Планируются и занятия по первичной профилактике
преступности и распространения ВИЧ в молодёжной среде.
В будущее — со смыслом
- Мы планируем привлекать самых разных специалистов,
и такой опыт у нас уже есть, - говорит Вероника Семёнова. - В декабре мы
приглашали в ГДМ специалиста общероссийской общественной организации «Общее
дело», который беседовал с нашими ребятами на тему табакокурения. Ему удалось
наладить обратную связь с подростками, и диалог продолжился даже после лекции.
Работу с молодёжью организация «Общее дело» выстраивает очень интересно, и для
нас такое взаимодействие — ещё и отличная возможность перенять опыт.
В студии также планируется сотрудничество и с
другими организациями, осуществляющими профилактическую деятельность в
молодёжной среде. Среди таких организаций, в частности, - комиссия по делам
несовершеннолетних, которая уже не раз привлекала сотрудников ГДМ к
профилактическим мероприятиям в гатчинских школах.
Одна из важнейших задач студии «Со смыслом» —
поддержка инициативы студийцев по организации и проведению мероприятий по
профилактике асоциального поведения. Ребята будут учиться проводить
образовательные мероприятия и профилактические игры на самые разные темы. Но самое
главное – они сами могут предлагать свои социальные инициативы и воплощать свои
идеи в реальность. Для них, например, уже не составит труда провести в своей
школе мероприятие на тему того же буллинга.
От живого общения — к работающей инициативе
Студия «Со смыслом» ещё очень молода, и ребят здесь
пока немного.
- У нас уже прошло несколько занятий, и пока мы
находимся на стадии знакомства и с друг другом, и с предстоящими нам задачами,
- говорит Вероника Семёнова. - Мне очень интересно узнавать, чем занимаются
ребята, чем живут. И для меня, конечно, очень важно со временем добиться от них
проявления своей собственной инициативы, презентации какой-то своей интересной
«фишки».
Как говорит одна из участниц студии, восьмиклассница
Софья, одна из проблем подростков — это то, что они часто чувствуют себя
одинокими.
- Возможно, эта студия как раз и создана для того,
чтобы показать им, что они не одни в этом мире, что есть такие же дети, как и
они, и что эти дети готовы с ними общаться и как-то взаимодействовать, -
считает она. - Мне нравится то, что здесь свободное, живое общение. Здесь можно
говорить всё, что думаешь, делиться со своими сверстниками. Выстраивать
правильные взаимоотношения нужно уметь и со взрослыми, поскольку в некоторых
случаях помощь или подсказка взрослых может быть гораздо важнее, чем со стороны
сверстников.
- Я прихожу в эту студию, потому что мне нравится
сам формат работы, - говорит восьмиклассник Максим. - Нравится, что всё здесь
проходит не в виде лекций, а в формате живого общения и различных активностей.
Общаться, конечно, можно и в школе, но времени там на это очень мало — всего
несколько коротких перемен. А студия даёт возможность разнообразить свой круг
общения, причём в какой-то другой обстановке. К тому же, здесь не только можно
поделиться своими проблемами и обсудить их, но и помочь другим.
Как считает Вероника Семёнова, занятия в студии
оказывают на ребят самое положительное действие, позволяя им раскрепощаться и
чувствовать себя уверенней. По её словам, с удивлением она наблюдала за одной
из участниц студии, которая давно уже связана с ГДМ, но раскрылась с совершенно
новой, неожиданной стороны именно в студийных беседах.
- Эта девочка стала говорить, и я поняла ещё один
огромный плюс нашей студии — возможность для детей выговариваться, не боясь
непонимания или осуждения, - говорит Вероника Владимировна.
Кого ждут в студии?
- В первую очередь, мы, конечно, ждём подростков, у
которых есть определённые проблемы с социальным поведением, - говорит
руководитель студии. - Во Дворец молодёжи такие ребята приходят довольно часто,
и в нашей студии мы могли бы разбирать каждую из таких проблем отдельно и
напрямую. И, конечно, мы будем рады подросткам, которые готовы проявлять
инициативу и предлагать какие-то свои идеи. Будет здорово, если к нам придёт и
«взрослая» молодёжь, готовая поделиться своим опытом.
Студия социальных инициатив «Со смыслом» при ГДМ
ждёт молодых гатчинцев от 14 лет и старше по вторникам и четвергам с 17:00 до
19:00 по адресу: Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, лит. Б, каб. № 24.