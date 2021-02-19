«Равный — равному», или Что значит жить со смыслом?

Равный равному — о самом главном

Одна из главных особенностей Гатчинского Дворца молодёжи — разнообразие студий, творческих объединений и проектов, среди которых каждый школьник или студент может выбрать себе дело по вкусу и степени актуальности в текущий период своей жизни. Очень важный «побочный» эффект ГДМ — ребята знают, что в городе есть место, куда всегда можно прийти, чтобы не только занять себя чем-то интересным, но и, при необходимости, поделиться наболевшим и получить помощь.

Ещё в прошлом году сотрудники Дворца молодёжи задумались над тем, как более эффективно и точечно прорабатывать вместе с подростками какие-то болевые точки, свойственные современной молодёжной среде. И вот, в начале января, при ГДМ заработала студия социальных инициатив «Со смыслом».

Как рассказала нам главный специалист отдела профориентации ГДМ Вероника Семенова, одна из главных целей студии - не только в том, чтобы самому научиться правильному взгляду на какие-то важные и основополагающие вещи, но и суметь донести свои взгляды и убеждения до своих ровесников.

Что болит у современной молодёжи?

У современных подростков немало проблем, связанных с тем, что взрослые называют социальным или асоциальным поведением. Ни одно время нельзя назвать простым, и у каждого из времён — свой вызов для ещё не окрепших умов. Все эти вызовы и болевые точки планируют прорабатывать в студии «Со смыслом».

Как говорит Вероника Семёнова, из бесед с подростками выяснилось, что одной из самых больших и серьёзных проблем в школе сейчас является буллинг, или травля. Речь идёт о травле школьниками как своих сверстников, так и учителей. По словам Вероники Владимировны, в сравнении с прошлыми временами сейчас это явление проявляется в гораздо более жёстких и изощрённых формах, часто уже в начальной школе.

Также среди актуальных задач студии — первичная профилактика аддиктивного поведения (нарушение поведения человека, связанное со злоупотреблением различных веществ, способных изменять психическое состояние), различных зависимостей, включая зависимость от компьютерных игр и гаджетов.

Планируются и занятия по первичной профилактике преступности и распространения ВИЧ в молодёжной среде.

В будущее — со смыслом

- Мы планируем привлекать самых разных специалистов, и такой опыт у нас уже есть, - говорит Вероника Семёнова. - В декабре мы приглашали в ГДМ специалиста общероссийской общественной организации «Общее дело», который беседовал с нашими ребятами на тему табакокурения. Ему удалось наладить обратную связь с подростками, и диалог продолжился даже после лекции. Работу с молодёжью организация «Общее дело» выстраивает очень интересно, и для нас такое взаимодействие — ещё и отличная возможность перенять опыт.

В студии также планируется сотрудничество и с другими организациями, осуществляющими профилактическую деятельность в молодёжной среде. Среди таких организаций, в частности, - комиссия по делам несовершеннолетних, которая уже не раз привлекала сотрудников ГДМ к профилактическим мероприятиям в гатчинских школах.

Одна из важнейших задач студии «Со смыслом» — поддержка инициативы студийцев по организации и проведению мероприятий по профилактике асоциального поведения. Ребята будут учиться проводить образовательные мероприятия и профилактические игры на самые разные темы. Но самое главное – они сами могут предлагать свои социальные инициативы и воплощать свои идеи в реальность. Для них, например, уже не составит труда провести в своей школе мероприятие на тему того же буллинга.

От живого общения — к работающей инициативе

Студия «Со смыслом» ещё очень молода, и ребят здесь пока немного.

- У нас уже прошло несколько занятий, и пока мы находимся на стадии знакомства и с друг другом, и с предстоящими нам задачами, - говорит Вероника Семёнова. - Мне очень интересно узнавать, чем занимаются ребята, чем живут. И для меня, конечно, очень важно со временем добиться от них проявления своей собственной инициативы, презентации какой-то своей интересной «фишки».

Как говорит одна из участниц студии, восьмиклассница Софья, одна из проблем подростков — это то, что они часто чувствуют себя одинокими.

- Возможно, эта студия как раз и создана для того, чтобы показать им, что они не одни в этом мире, что есть такие же дети, как и они, и что эти дети готовы с ними общаться и как-то взаимодействовать, - считает она. - Мне нравится то, что здесь свободное, живое общение. Здесь можно говорить всё, что думаешь, делиться со своими сверстниками. Выстраивать правильные взаимоотношения нужно уметь и со взрослыми, поскольку в некоторых случаях помощь или подсказка взрослых может быть гораздо важнее, чем со стороны сверстников.

- Я прихожу в эту студию, потому что мне нравится сам формат работы, - говорит восьмиклассник Максим. - Нравится, что всё здесь проходит не в виде лекций, а в формате живого общения и различных активностей. Общаться, конечно, можно и в школе, но времени там на это очень мало — всего несколько коротких перемен. А студия даёт возможность разнообразить свой круг общения, причём в какой-то другой обстановке. К тому же, здесь не только можно поделиться своими проблемами и обсудить их, но и помочь другим.

Как считает Вероника Семёнова, занятия в студии оказывают на ребят самое положительное действие, позволяя им раскрепощаться и чувствовать себя уверенней. По её словам, с удивлением она наблюдала за одной из участниц студии, которая давно уже связана с ГДМ, но раскрылась с совершенно новой, неожиданной стороны именно в студийных беседах.

- Эта девочка стала говорить, и я поняла ещё один огромный плюс нашей студии — возможность для детей выговариваться, не боясь непонимания или осуждения, - говорит Вероника Владимировна.

Кого ждут в студии?

- В первую очередь, мы, конечно, ждём подростков, у которых есть определённые проблемы с социальным поведением, - говорит руководитель студии. - Во Дворец молодёжи такие ребята приходят довольно часто, и в нашей студии мы могли бы разбирать каждую из таких проблем отдельно и напрямую. И, конечно, мы будем рады подросткам, которые готовы проявлять инициативу и предлагать какие-то свои идеи. Будет здорово, если к нам придёт и «взрослая» молодёжь, готовая поделиться своим опытом.

Студия социальных инициатив «Со смыслом» при ГДМ ждёт молодых гатчинцев от 14 лет и старше по вторникам и четвергам с 17:00 до 19:00 по адресу: Гатчина, ул. Достоевского, д. 2, лит. Б, каб. № 24.



