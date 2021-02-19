Сергей Сорокин – глава администрации Рождественского поселения

Вчера, 18 февраля, Совет депутатов Рождественского сельского поселения Гатчинского района принял решение назначить главой администрации Рождественского сельского поселения Сергея Николаевича Сорокина, чья кандидатура была представлена на рассмотрение конкурсной комиссией.
Сергей Николаевич Сорокин в разные
годы работал на руководящих должностях в администрации Гатчинского района, был заместителем
председателя комитета малого и среднего бизнеса правительства Ленинградской
области.
Контракт с новым
главой администрации Рождественского сельского поселения будет заключен главой
поселения Михаилом Ефимовичем Заславским не позднее пяти дней со дня принятия депутатами
решения.
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