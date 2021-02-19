Сергей Сорокин – глава администрации Рождественского поселения

Сергей Николаевич Сорокин в разные годы работал на руководящих должностях в администрации Гатчинского района, был заместителем председателя комитета малого и среднего бизнеса правительства Ленинградской области.

Контракт с новым главой администрации Рождественского сельского поселения будет заключен главой поселения Михаилом Ефимовичем Заславским не позднее пяти дней со дня принятия депутатами решения.