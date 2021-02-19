За сутки - 28 новых случаев заболевания коронавирусом

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за минувшие сутки подтвердилась у 28 жителей Гатчинского района:

- г. Гатчина (+19)

- п. Тайцы (+1)

- д. Меньково (+1)

- д. Пудомяги (+1)

- д. Шпаньково (+1)

- д. Большие Колпаны (+1)

- п. Елизаветино (+1)

- п. Новый Свет (+1)

- д. Корпиково (+1)

- д. Покровка (+1)

Всего в Гатчинском районе с начала наблюдения коронавирусная инфекция была подтверждена у 4 941 человека, 4 417 из их числа – 89,4 % - выздоровели. Скончались 89 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора на 19 февраля коронавирусная инфекция диагностирована у 34 534 человек, 30 573 человека поправились, 559 скончались. Таким образом, поправились из числа заболевших ленинградцев 88,5 %.

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 2115 человек (выздоровели 1915),

- г. Коммунар – 305 человек (выздоровели 282),

- п. Сиверский – 263 человека (выздоровели 246),

- п. Вырица – 240 человек (выздоровели 224),

- п. Тайцы – 139 человек (выздоровели 134),

- п. Новый Свет – 133 человека (выздоровели 124),

- «Больница № 1 им. Кащенко», с. Никольское – 104 человека (все выздоровели)

- д. Малое Верево – 87 человек (выздоровели 82),

- д. Большие Колпаны – 85 человек (выздоровели 78),

- с. Никольское – 82 человека (выздоровели 76),

- п. Дружная Горка – 73 человека (выздоровели 69),

- п. Пудость – 71 человек (выздоровели 69),

- п. Войсковицы – 57 человек (выздоровели 51),

- д. Малые Колпаны – 47 человек (выздоровели 41),

- д. Сяськелево – 44 человека (выздоровели 42),

- п. Терволово – 44 человека (выздоровели 40),

- д. Новый Учхоз – 41 человек (выздоровели 40),

- д. Лампово – 40 человек (выздоровели 37),

- п. Семрино – 38 человек (выздоровели 31),

- п. Елизаветино – 36 человек (выздоровели 31),

- с. Рождествено – 32 человека (выздоровели 27),

- д. Белогорка – 30 человек (выздоровели 27),

- д. Батово – 27 человек (выздоровели 24),

- д. Пудомяги – 26 человек (выздоровели 23),

- д. Большое Рейзино – 25 человек (выздоровели 22),

- п. Лукаши – 25 человек (выздоровели 22),

- д. Мины – 25 человек (выздоровели 19),

- п. Сусанино – 25 человек (выздоровели 17),

- п. Кобралово – 23 человека (выздоровели 20),

- д. Старосиверская – 22 человека (выздоровели 19),

- п. Мыза-Ивановка – 22 человека (выздоровели 20),

- п. Торфяное – 19 человек (выздоровели 13),

- д. Жабино – 19 человек (выздоровели 16),

- п. Суйда – 18 человек (выздоровели 16),

- п. Высокоключевой – 17 человек (выздоровели 16),

- д. Покровская – 15 человек (выздоровели 13),

- д. Меньково – 15 человек (выздоровели 8),

- д. Сокколово – 15 человек (выздоровели 13),

- д. Большое Верево – 15 человек (выздоровели 11),

- д. Горки (Веревское СП) – 14 человек (выздоровели 5),

- п. Дружноселье – 13 человек (выздоровели 10),

- д. Пустошка – 13 человек (выздоровели 10),

- д. Нижняя – 12 человек (выздоровели 8),

- д. Монделево – 11 человек (выздоровели 10),

- д. Шпаньково – 11 человек (выздоровели 9),

- д. Куровицы - 11 человек (выздоровели 9),

- д. Вайялово – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Большие Борницы – 10 человек (выздоровели 7),

- д. Выра – 10 человек (выздоровели 8),

- д. Парицы – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Новосиверская – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Вайя – 10 человек (выздоровели 7),

- п. Пригородный – 10 человек (выздоровели 6),

- д. Покровка - 9 человек (выздоровели 6),

- д. Даймище – 8 человек (все выздоровели),

- д. Ивановка (Веревское СП) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Ивановка (Пудостьское) – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Романовка – 8 человек (выздоровели 7),

- д. Чаща – 8 человек (выздоровели 5),

- д. Корпиково – 8 человек (выздоровели 6),

- д. Александровка - 8 человек (выздоровели 6),

- д. Вяхтелево, д. Черново, д. Тойворово, д. Химози – по 7 человек,

- д. Старицы, д. Ляды, с. Орлино, п. Борницкий Лес, д. Луйсковицы – по 6 человек,

- д. Тихковицы, д. Большево, д. Руссолово, п. Карташевская, п. Прибытково – по 5 человек,

- д. Тяглино, п. Торфопредприятие, д. Межно, д. Антелево, д. Реболово, д. Вопша, п. Кобринское – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Остров, д. Холоповицы, д. Никольское, п. Новинка, п. Дивенский, д. Петрово, д. Новые Черницы, д. Кобрино, д. Вохоново, д. Алексеевка, д. Бугры, д. Пижма – по 3 человека,

- д. Изора, Малые Борницы, Большое Сергелево, д. Крокшево, с. Слудицы, д. Виркино, д. Котельниково, массив Красницы, д. Ковшово, д. Зайцево, д. Мыза, д. Большие Тайцы, д. Истинка, д. Малые Тайцы, д. Старые Низковицы, д. Смольково, д. Старое Хинколово, д. Тихвинка, с. Воскресенское, д. Новая (Елизаветинское поселение), д. Лядино, д. Саванкюля, д. Дони, п. Кезево, д. Рябизи, д. Сабры, д. Бор, д. Заборье – по 2 человека,

- д. Карстолово, д. Новые Низковицы, д. Березнево, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им.Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Замостье, д. Алапурская, д. Вярлево, д. Покизен-Пурская, СНТ ВНИИСТРОММАШ, д. Питкелево, д. Ронилово, д. Ротково, м. Новинка СНТ «Корвет – Витязь», коттеджный поселок «Голубые озера», д. Коргузи, массив Вопша, СНТ «Лесное», д. Хиндикалово, д. Большое Ондрово, д. Репполово, д. Раболово, д. Корпикюля, д. Антропшино, д. Большая Ивановка, д. Малая Ивановка, массив «Ухта», д. Воцко, д. Нестерково, д. Горки (Вырицкое поселение), д. Новая (Таицое поселение), д. Корписалово, д. Скворицы, д. Юля-Пурская, д. Коммолово, д. Каушта, д. Дылицы, массив «Дачный», д. Акколово, д. Кямяря, д. Савкино, д. Ермолино, д. Малое Замостье, д. Грязно, д. Туганицы - по 1 человеку.