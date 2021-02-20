Будет ли новый зал у отделения вольной борьбы?

Вольная борьба очень популярна в Гатчине
на протяжении многих лет. В 1970-80-е годы слава о гатчинских спортсменах
гремела по всей стране. Благодаря своим замечательным тренерам, многие
выпускники секции вольной борьбы, в разные годы располагавшейся в помещении
клуба завода «Буревестник», в спортивном зале Гатчинского Дома культуры, стали
известными и очень успешными людьми. Были подготовлены мастер спорта России
Олег Ермолаев и девять кандидатов в мастера спорта. Сейчас в пяти группах
отделения вольной борьбы у двух тренеров-преподавателей занимаются 63 учащихся.
С 1987 года и по сей день юные борцы
Гатчинской ДЮСШ №1 тренируются в помещении, расположенном в Гатчине на улице
7-й Армии дом 9а. Это бывшая кочегарка, приспособленная, насколько это
возможно, под спортзал. Сказать, что это помещение крайне мало для вольной
борьбы и во всех смыслах устарело, не сказать ничего. Там нет даже вентиляции.
Людмила Нещадим дала поручение подобрать
варианты по размещению зала для занятий вольной борьбой в Гатчине в течение
недели.
Через несколько дней эта новость,
размещенная на странице гатчинской администрации в интернете, набрала более
шести тысяч просмотров и более семи десятков комментариев.
- Я сам ходил в эту секцию вольной борьбы.
Как раз в далеком 1987-м. Тренировался в основном у Сергея Васильевича, но
также и у Бориса Устиновича, - вспоминает Алексей Гущин. - Было классно,
тренировки, соревнования, летний спортивный лагерь. Для детей новый зал -
хороший подарок. Полагаю, что из него в будущем выйдет наш гатчинский Александр
Карелин.
- Ценное отличие именно данной школы в
том, что дают детям не только навык борьбы, а прививают дисциплину, формируют
характер. Знаю точно, потому теперь уже взрослый сын когда-то здесь занимался.
Конечно, зал очень важен и нужен! Надо обязательно поддержать и дать
возможность школе развиваться, - считает Инна Герасименко.
- В борьбе очень много талантливых ребят.
А о профессионализме тренеров можно говорить очень много. Спасибо им огромное!
Уважаем Бориса Устиновича, обожаем Игоря Алексеевича. Секция борьбы заслуживает
нового классного зала. Надеемся, что так и будет, - поддерживает Ксения
Вершинина.
- Новый зал нужен, - пишет Екатерина
Задорожная. - От условий, где проходят тренировки, зависит и результат в том
числе. А тренерский состав - замечательный! Особенно Борис Устинович - это
тренер с большой буквы и как никто другой заслуживает работать в новом зале.
- Детей нужно приучать к хорошим условиям,
- считает Евгения Жукова. - Когда они повзрослеют, будут создавать мир вокруг
себя светлым, просторным, современным, как зал, в котором занимались!
Спортсмены, выпускники отделения вольной
борьбы, родители и воспитанники ждут решения властей.