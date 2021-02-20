Будет ли новый зал у отделения вольной борьбы?

Вольная борьба очень популярна в Гатчине на протяжении многих лет. В 1970-80-е годы слава о гатчинских спортсменах гремела по всей стране. Благодаря своим замечательным тренерам, многие выпускники секции вольной борьбы, в разные годы располагавшейся в помещении клуба завода «Буревестник», в спортивном зале Гатчинского Дома культуры, стали известными и очень успешными людьми. Были подготовлены мастер спорта России Олег Ермолаев и девять кандидатов в мастера спорта. Сейчас в пяти группах отделения вольной борьбы у двух тренеров-преподавателей занимаются 63 учащихся.

С 1987 года и по сей день юные борцы Гатчинской ДЮСШ №1 тренируются в помещении, расположенном в Гатчине на улице 7-й Армии дом 9а. Это бывшая кочегарка, приспособленная, насколько это возможно, под спортзал. Сказать, что это помещение крайне мало для вольной борьбы и во всех смыслах устарело, не сказать ничего. Там нет даже вентиляции.

Людмила Нещадим дала поручение подобрать варианты по размещению зала для занятий вольной борьбой в Гатчине в течение недели.

Через несколько дней эта новость, размещенная на странице гатчинской администрации в интернете, набрала более шести тысяч просмотров и более семи десятков комментариев.

- Я сам ходил в эту секцию вольной борьбы. Как раз в далеком 1987-м. Тренировался в основном у Сергея Васильевича, но также и у Бориса Устиновича, - вспоминает Алексей Гущин. - Было классно, тренировки, соревнования, летний спортивный лагерь. Для детей новый зал - хороший подарок. Полагаю, что из него в будущем выйдет наш гатчинский Александр Карелин.

- Ценное отличие именно данной школы в том, что дают детям не только навык борьбы, а прививают дисциплину, формируют характер. Знаю точно, потому теперь уже взрослый сын когда-то здесь занимался. Конечно, зал очень важен и нужен! Надо обязательно поддержать и дать возможность школе развиваться, - считает Инна Герасименко.

- В борьбе очень много талантливых ребят. А о профессионализме тренеров можно говорить очень много. Спасибо им огромное! Уважаем Бориса Устиновича, обожаем Игоря Алексеевича. Секция борьбы заслуживает нового классного зала. Надеемся, что так и будет, - поддерживает Ксения Вершинина.

- Новый зал нужен, - пишет Екатерина Задорожная. - От условий, где проходят тренировки, зависит и результат в том числе. А тренерский состав - замечательный! Особенно Борис Устинович - это тренер с большой буквы и как никто другой заслуживает работать в новом зале.

- Детей нужно приучать к хорошим условиям, - считает Евгения Жукова. - Когда они повзрослеют, будут создавать мир вокруг себя светлым, просторным, современным, как зал, в котором занимались!

Спортсмены, выпускники отделения вольной борьбы, родители и воспитанники ждут решения властей.



