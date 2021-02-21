Деревянная Гатчина: успеем ли сохранить?

- Надеюсь, что сегодня мы заложим основу дальнейшего конструктивного диалога с общественностью. Мы начинаем не «с чистого листа». В этих вопросах уже есть нормативно-правовые документы и на федеральном, и региональном уровне. Сейчас мы начинаем формировать свою муниципальную базу. Все это даст нам возможность сохранить то, что целесообразно и можно сохранить, и понимать дальнейшее развитие нашего города, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, подчеркнув, что очень ценит диалог с активными горожанами, поскольку даже при разных точках зрения на какие-то вопросы, цели у всех участников дискуссии - общие. И это очень ценно и важно.

С этим посылом участники круглого стола приступили к обсуждению. Речь шла о судьбе старинных домов по улицам Чкалова, Горького и Карла Маркса, которые были включены в программу расселения аварийного жилья. Так как данная программа предполагает предоставление благоустроенного жилья гражданам и снос аварийных зданий, встал вопрос о необходимости сохранения прошлых веков в общем контексте построек и исторического облика города Гатчины. Спасти от сноса их могло только присвоение статуса объекта культурного наследия.

По информации заместителя главы администрации Романа Дерендяева, в прошлом году совместно с областным комитетом по культуре была проведена работа по включению четырех таких домов в перечень объектов культурного наследия. Это дома по адресам: улица Карла Маркса, №9а и №59; улица Чкалова, №24 и №60. Как пояснил первый заместитель главы администрации Гатчинского района по ЖКХ Сергей Голованов, теперь включенные в перечень объектов культурного наследия дома будут исключены из списка, подлежащих сносу, а проживающие в них люди переселены в благоустроенное жилье.

Что касается остальных аварийных старинных домов, которым грозит снос, то, как сообщила начальник департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области Галина Лазарева, по ним также проводится работа: создана комиссия по исторической экспертизе и обследованию строений.

Отдельная тема – кто и что будет делать с такими сложными объектами культурного наследия, как старые деревянные дома, в большинстве случаев практически потерявшие свой исторический облик. Представители общественности настаивали, чтобы в любом случае их восстановили в первозданном виде. Заместитель главы администрации Гатчинского района Илья Носков отметил, что возможности в части реализации мероприятий по сохранению и охране объектов культурного наследия ограничены параметрами местных бюджетов, поэтому администрация готова рассматривать различные варианты с привлечением заинтересованных лиц.

Общественность познакомилась с двумя такими вариантами. Один из них - продажа объектов жилищного фонда непригодного для проживания, находящихся в муниципальной собственности, в том числе объектов культурного наследия, с сохранением охранных обязательств. Продажа осуществляется по результатам проведения аукциона с соблюдением принципов публичности, открытости, прозрачности, конкурентности и возмездности. Начальная цена объекта определяется как его рыночная стоимость, которую рассчитывает независимый оценщик. Данное положение принято городскими депутатами в декабре прошлого года.

Во-вторых, разрабатывается муниципальное положение, которое позволит предоставлять неиспользуемые объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в аренду через аукцион с установлением начального размера арендной платы в 1 рубль за один объект культурного наследия в год с учетом охранных обязательств. Администрация планирует вынести этот проект на рассмотрение Совета депутатов Гатчины в марте текущего года.

- Участвовать могут все, но есть нюансы, связанные с требованиями по соблюдению охранных обязательств по этому объекту. Все, кто придет на аукцион, должны понимать, что в течение семи лет должны будут провести мероприятия по сохранению объекта. Из этих семи лет - два года на проектирование и пять лет на восстановление, - пояснил Илья Носков.

Депутат, председатель Гатчинского отделения ВООПИиК Сергей Павлов обратил внимание, что при такой формулировке деревянные дома могут не дождаться восстановления. Он считает необходимым продумать такие условия аренды, чтобы отсечь поток мнимых арендаторов, которым не под силу восстанавливать старинные здания. Например, обязать арендатора сначала восстановить дом, а потом пересчитать ему ставку арендной платы. В противном случае, по его мнению, один возьмется за дом и не осилит, через семь лет другой и – опять не справится.

- Арендная плата – это ерунда. Затраты на восстановление объекта культурного наследия превышают ее в разы. Если все растянется на десятилетия, исторические дома можно потерять, - заметил Сергей Павлов.

Людмила Нещадим предложила общественникам представить на рассмотрение свои условия отбора арендаторов, чтобы было интересно и муниципалитету, и бизнесу, и в интересах города.

- Важно понять, за какой период мы хотим это сделать? Не ждет ли эти дома такая же печальная судьба, как у дома №51 по Чкалова, который 15 лет находится с грифом «пять процентов сохранности», - заметила директор музея города Гатчины Екатерина Потоцкая и просила обратить внимание и на то, что уже находится под охраной государства.

Так, участники круглого стола узнали от представителей области, что проект реконструкции Круглой Риги не забыт - он проходит очередную экспертизу, снимаются замечания.

Чтобы было понятнее, что имеет смысл сохранять, для какой цели, заместитель председателя гатчинского отделения ВООПИиК Константин Иванов внес предложение о создании цифровой базы объектов культурного наследия, исторических и старинных объектов Гатчины и района, своего рода систему учета и хранения. Людмила Нещадим поручила специалистам администрации проработать это предложение.

Участники круглого стола договорились продолжить конструктивный диалог.

Татьяна Можаева



