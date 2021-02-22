Живое общение с публикой талантливого молодого человека, рассказанные им реальные истории из жизни, откровения личных переживаний, чтение стихов, эмоции не оставили в зале равнодушными никого. Артистичный, обаятельный, эрудированный, с выразительной мимикой, он завораживал зрителей простой, негромкой формой подачи стихов, красивым тембром голоса и безупречной дикцией. На него хотелось смотреть, слушать, сопереживать, сочувствовать…

В наше время заявить о себе легко. Ты выходишь к людям, чтобы сказать о том, что у тебя наболело, что ты осмыслил. Услышат ли тебя — другой вопрос. Поэзия сегодня слишком разная. Но каждое слово, каждая мысль, произнесенные вслух в этот вечер автором стихов, находили отклик у слушателей…

Хоть я прерывисто дышу осколками тебя,

твое изменчивое зеркало не воссоздать вовне.

Я с болью выдыхаю мелкие куски стекла,

но отражения меня, однако, все равно там нет…

Писать, пока не опустеешь.

Дышать, пока язык зашит.

Искать любые панацеи,

которые научат жить…

Мгновение – это вечность,

что сжалось от боли в постели.

А жизнь –как шаги по рельсам,

ведущим домой, на берег…

…Фигуры слов –как натюрморт акрилом,

А перекресток рифмы – как распутье жизни,

Четыре строчки – как структура мира,

ну а мелодия как чувство –вытащи и выжми.

В стихах Александра Хана - отражение общечеловеческих вопросов о смысле жизни и смерти, о любви, о времени и возрасте, вечные темы бытия, добра и зла. Поэтическими строками он размышлял о Боге и религии, радовался общению с морем, делился впечатлениями о житье-бытье общежитском и взаимоотношениях с девушкой, говорил о жизненном изломе и уходе в метафизический мир, сожалел о каких – то совершенных ранее поступках.

«Встреча с молодым талантливым московским поэтом для Сиверской – событие», - сказала Н.М. Антонова, педагог, основатель ЛИТО «Сиверское братство». Наталья Михайловна поблагодарила поэта за «редкую и уникальную обнажающую откровенность», пожелала успехов, отметив, что на Сиверской земле будут продолжаться славные традиции культуры и творчества, в развитие которых внесло большой вклад старшее поколение.

Прозвучали добрые пожелания и слова благодарности в адрес поэта от главы администрации Сиверского городского поселения Д.С. Румянцева. На память о встрече от благодарных сиверских жителей Александру Хану и организатору мероприятия, основательнице литературного салона «Авиатор» Анастасии Касьяновой были подарены цветы.



