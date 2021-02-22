Живое общение с публикой
талантливого молодого человека, рассказанные им реальные истории из жизни,
откровения личных переживаний, чтение стихов, эмоции не оставили в зале
равнодушными никого. Артистичный, обаятельный, эрудированный, с выразительной
мимикой, он завораживал зрителей простой, негромкой формой подачи стихов,
красивым тембром голоса и безупречной дикцией. На него хотелось смотреть,
слушать, сопереживать, сочувствовать…
В наше время заявить о
себе легко. Ты выходишь к людям, чтобы сказать о том, что у тебя наболело, что
ты осмыслил. Услышат ли тебя — другой вопрос. Поэзия сегодня слишком разная. Но
каждое слово, каждая мысль, произнесенные вслух в этот вечер автором стихов,
находили отклик у слушателей…
Хоть я прерывисто дышу осколками
тебя,
твое изменчивое зеркало не
воссоздать вовне.
Я с болью выдыхаю мелкие
куски стекла,
но отражения меня, однако,
все равно там нет…
Писать, пока не
опустеешь.
Дышать, пока язык зашит.
Искать любые панацеи,
которые научат жить…
Мгновение – это вечность,
что сжалось от боли в
постели.
А жизнь –как шаги по
рельсам,
ведущим домой, на берег…
…Фигуры слов –как
натюрморт акрилом,
А перекресток рифмы – как
распутье жизни,
Четыре строчки – как
структура мира,
ну а мелодия как чувство
–вытащи и выжми.
В стихах Александра Хана
- отражение общечеловеческих вопросов о смысле жизни и смерти, о любви, о
времени и возрасте, вечные темы бытия, добра и зла. Поэтическими строками он
размышлял о Боге и религии, радовался общению с морем, делился впечатлениями о
житье-бытье общежитском и взаимоотношениях с девушкой, говорил о жизненном
изломе и уходе в метафизический мир, сожалел о каких – то совершенных ранее
поступках.
«Встреча с молодым
талантливым московским поэтом для Сиверской – событие», - сказала Н.М.
Антонова, педагог, основатель ЛИТО «Сиверское братство». Наталья Михайловна
поблагодарила поэта за «редкую и уникальную обнажающую откровенность», пожелала
успехов, отметив, что на Сиверской земле будут продолжаться славные традиции
культуры и творчества, в развитие которых внесло большой вклад старшее
поколение.
Прозвучали добрые
пожелания и слова благодарности в адрес поэта от главы администрации Сиверского
городского поселения Д.С. Румянцева. На память о встрече от благодарных
сиверских жителей Александру Хану и организатору мероприятия, основательнице
литературного салона «Авиатор» Анастасии Касьяновой были подарены цветы.