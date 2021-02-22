Где отключат свет в Гатчинском районе?

25.02.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина, Красноармейский
пр., д. 13, 15, 17, 19, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 48В; ул.
Комсомольцев-Подпольщиков д. 45
Вырицкое ГП:
пгт. Вырица ул. Сергучевская д. 10-22; ул. Андреевская д.
10-16
26.02.21 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица ул. Алексеевская д. 10-23; ул. Средняя д.
14-24 50
26.02.21 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица ул. Средняя д. 50-68; ул. Тосненская д. 1-18;
ул. Никольская д. 30-68; ул. Максимова д. 1-10; ш. Сиверское д. 20-36; ул.
Гатчинская д. 1-7; пер. Гатчинский д. 1-8
25.02.21 с 14:00 до 17:00
пгт. Вырица пр-кт. Майский д. 39-56; ул. Серафимовская д.
1-8
24.02.21 с 09:00 до 12:00
пгт. Вырица ул. Менделеева д. 120-129; пер. Еленинский д.
13-17; ул. Фрунзе д. 58Б
24.02.21 с 13:00 до 16:00
пгт. Вырица ул. Лейтенанта Шмидта д. 4-15
Сиверское ГП:
24.02.21 с 09:00 до 13:00
пгт. Сиверский, пер.
Дружносельский д. 1-44; ул. Федоровская д. 1-44; ул. Дружносельская д. 1-10
25.02.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Сиверский, ул. Новый
тупик д. 1-6; ул. Горького д. 1-65
26.02.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Сиверский, ул. Лесная
д. 1-73; ул. Совхозная д. 25-41; ул. Солнечная д. 8-55
Таицкое ГП:
24.02.21 с 13:00 до 16:00
пгт. Тайцы, ул. Песочная д.
1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный д. 2-14
25.02.21с 09:00 до 13:00
пгт. Тайцы ул. Новая д. 1-44; ул. Вербная д. 1-31
25.02.21 с 13:00 до 16:00
пгт. Тайцы ул. Юного Ленинца д. 20-50; пер. Кировский
д. 1-6; пер. Краснофлотский д. 1-4; ш. Гатчинское д. 16А
Дружногорское ГП:
24.02.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Дружная Горка,ул.
Введенского д. 19, 18