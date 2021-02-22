Где отключат свет в Гатчинском районе?

Где отключат свет в Гатчинском районе?

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе в отдельных населенных пунктах 24, 25 и 26 февраля.

Рубрики : ЖКХ     22 Feb 2021

25.02.21 с 09:00 до 17:00  

г. Гатчина, Красноармейский пр., д. 13, 15, 17, 19, 42, 44, 46, 46А, 48, 48А, 48Б, 48В; ул. Комсомольцев-Подпольщиков д. 45


Вырицкое ГП:

 25.02.21 с 13:00 до 16:00

пгт. Вырица   ул. Сергучевская д. 10-22; ул. Андреевская д. 10-16

26.02.21 с 09:00 до 12:00

пгт. Вырица   ул. Алексеевская д. 10-23; ул. Средняя д. 14-24 50

26.02.21 с 13:00 до 16:00  

пгт. Вырица   ул. Средняя д. 50-68; ул. Тосненская д. 1-18; ул. Никольская д. 30-68; ул. Максимова д. 1-10; ш. Сиверское д. 20-36; ул. Гатчинская д. 1-7; пер. Гатчинский д. 1-8             

25.02.21 с 14:00 до 17:00

пгт. Вырица   пр-кт. Майский д. 39-56; ул. Серафимовская д. 1-8     

24.02.21 с 09:00 до 12:00  

пгт. Вырица   ул. Менделеева д. 120-129; пер. Еленинский д. 13-17; ул. Фрунзе д. 58Б                      

24.02.21 с 13:00       до 16:00    

пгт. Вырица   ул. Лейтенанта Шмидта д. 4-15

   

Сиверское ГП:

24.02.21 с 09:00 до 13:00  

пгт. Сиверский, пер. Дружносельский д. 1-44; ул. Федоровская д. 1-44; ул. Дружносельская д. 1-10

25.02.21 с 09:00 до 16:00  

пгт. Сиверский, ул. Новый тупик д. 1-6; ул. Горького д. 1-65

26.02.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Сиверский, ул. Лесная д. 1-73; ул. Совхозная д. 25-41; ул. Солнечная д. 8-55          

 

Таицкое ГП:

24.02.21 с 13:00 до 16:00

пгт. Тайцы, ул. Песочная д. 1-26; пер. Лесной д. 1-9; пер. Совхозный д. 2-14

25.02.21с  09:00 до 13:00                               

пгт. Тайцы     ул. Новая д. 1-44; ул. Вербная д. 1-31

25.02.21 с 13:00 до 16:00                              

пгт. Тайцы     ул. Юного Ленинца д. 20-50; пер. Кировский д. 1-6; пер. Краснофлотский д. 1-4; ш. Гатчинское д. 16А   


Дружногорское ГП:

24.02.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Дружная Горка,ул. Введенского д. 19, 18                 

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