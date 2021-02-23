Борис Поляков – гордость подводного флота России и Гатчины

Борис Александрович Поляков – один из самых
известных и уважаемых подводников СССР и России. Выпускник военно-морского
училища имени Дзержинского, он с честью и достоинством, верой и правдой служил
подводному флоту своей страны, ходил в походы, был в отряде гидронавтов.
Во время службы на печально известной подводной
лодке К-19 Борис Поляков совершил настоящий подвиг и в мирное время был
награжден боевой наградой - орденом Красной Звезды. К-19 - атомная подводная
лодка с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный
ракетоносец. За многочисленные аварии лодка пользовалась дурной репутацией и
имела на флоте прозвище «Хиросима».
В 1972 году на лодке начался пожар, который длился
несколько дней. Людей спасло не чудо, а капитан-лейтенант Поляков – настоящий
герой без прикрас. Борис Поляков волею случая оказался в последнем, десятом отсеке,
который оказался отрезанным пожаром. Двенадцать человек задыхались, теряли
сознание и были обречены на верную гибель. Капитан-лейтенант принял
командование на себя как старший по званию, приказал задраить отсек и первым
бросился к клинкету вентиляции, закрутив маховик с такой силой, что сорвал его
со штока, таким образом предотвратив поступление дыма. Все 23 адских дня Борис
Поляков возглавлял борьбу за живучесть лодки и жизни всего состава отсека,
оказавшегося в абсолютно замкнутом и безнадежном состоянии, добывая им воздух,
воду, пищу, поддерживая моральный дух – пока океан не замер в штиле,
предоставив пленникам десятого отсека возможность увидеть белый свет.
Завершив службу, Борис Поляков написал
документальный рассказа «Своя правда», в котором подробно рассказал, что в
действительности произошло на К-19, в чем причины случившегося и можно ли было
избежать беды. Эта трагедия стала сюжетом для известного американского фильма,
консультантом которого был Борис Александрович. Петербургский писатель, капитан
2 ранга Алексей Покровский написал книгу, по которой снят кинофильм «72 метра
под водой», прославляющий мужество героев-подводников.
Славный подводник Борис Поляков многое сделал и для
Гатчины. Он стоял у истоков создания Гатчинского Морского собрания. Много
помогал Гатчинскому Дворцу молодежи, встречался с морскими кадетами, делился
воспоминаниями. Благодаря его открытому сердцу, мудрости, твердой мужской
принципиальности и любви к Родине, многие из них выбрали морскую профессию.