Борис Поляков – гордость подводного флота России и Гатчины

Борис Александрович Поляков – один из самых известных и уважаемых подводников СССР и России. Выпускник военно-морского училища имени Дзержинского, он с честью и достоинством, верой и правдой служил подводному флоту своей страны, ходил в походы, был в отряде гидронавтов.

Во время службы на печально известной подводной лодке К-19 Борис Поляков совершил настоящий подвиг и в мирное время был награжден боевой наградой - орденом Красной Звезды. К-19 - атомная подводная лодка с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. За многочисленные аварии лодка пользовалась дурной репутацией и имела на флоте прозвище «Хиросима».

В 1972 году на лодке начался пожар, который длился несколько дней. Людей спасло не чудо, а капитан-лейтенант Поляков – настоящий герой без прикрас. Борис Поляков волею случая оказался в последнем, десятом отсеке, который оказался отрезанным пожаром. Двенадцать человек задыхались, теряли сознание и были обречены на верную гибель. Капитан-лейтенант принял командование на себя как старший по званию, приказал задраить отсек и первым бросился к клинкету вентиляции, закрутив маховик с такой силой, что сорвал его со штока, таким образом предотвратив поступление дыма. Все 23 адских дня Борис Поляков возглавлял борьбу за живучесть лодки и жизни всего состава отсека, оказавшегося в абсолютно замкнутом и безнадежном состоянии, добывая им воздух, воду, пищу, поддерживая моральный дух – пока океан не замер в штиле, предоставив пленникам десятого отсека возможность увидеть белый свет.

Завершив службу, Борис Поляков написал документальный рассказа «Своя правда», в котором подробно рассказал, что в действительности произошло на К-19, в чем причины случившегося и можно ли было избежать беды. Эта трагедия стала сюжетом для известного американского фильма, консультантом которого был Борис Александрович. Петербургский писатель, капитан 2 ранга Алексей Покровский написал книгу, по которой снят кинофильм «72 метра под водой», прославляющий мужество героев-подводников.

Славный подводник Борис Поляков многое сделал и для Гатчины. Он стоял у истоков создания Гатчинского Морского собрания. Много помогал Гатчинскому Дворцу молодежи, встречался с морскими кадетами, делился воспоминаниями. Благодаря его открытому сердцу, мудрости, твердой мужской принципиальности и любви к Родине, многие из них выбрали морскую профессию.



