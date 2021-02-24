Я бы в слесари пошёл, пусть меня научат!

Комитет образования Гатчинского района совместно с ГИЭФПТ реализуют проект допрофессиональной подготовки учеников 8-х и 9-х классов сразу по нескольким специальностям: «Токарь», «Слесарь», «Аддитивные технологии», «Декоративно-прикладное искусство», «Бухгалтер» и многие другие – всего 15 профессий.

- Вопросы трудоустройства и выбора профессии для выпускников школ – не простые. Чаще всего ребята выбирают будущую специальность под влиянием родителей, старших друзей или обстоятельств, когда нет возможности ездить каждый день на учебу в Санкт-Петербург или переехать в другой регион. Благодаря новому проекту, еще до наступления времени, когда школьник должен сделать выбор, он уже может познакомиться с разными специальностями на курсе по введению в ту или иную профессию на базе ГИЭФПТ, - рассказала директор Гатчинской школы № 9 Нина Ковалева.

Курсы для детей проводят педагоги ГИЭФПТ во второй половине дня абсолютно бесплатно на протяжении двух месяцев. После их окончания школьники получают сертификаты, которые дают преимущество при поступлении в этот же институт вне основного конкурса. Курсы доступны для всех школьников Гатчины и Гатчинского района.

В прошлом учебном году сразу 25 учеников 8-х классов Гатчинской школы № 9 прошли обучение на курсе по введению в профессию, из них 15 ребят обучались на курсе «Токарь» и 10 школьников – на курсе «Аддитивные технологии».

В ходе вручения сертификатов по итогам прохождения курсов Нина Ковалева поздравила ребят и отметила, что юноши обязательно должны иметь представление о технических специальностях. Эти знания пригодятся им везде, в том числе и в быту.

Ученик 9-ого класса Даниил Курочкин рассказал, что ему действительно понравились курсы, особенно – практическое применение новых знаний, когда можно самому что-то отремонтировать дома.

- Узнал об обработке и видах металлов, как устроены сверлильные, токарные и сложные станки с ЧПУ, поработал руками. Все это пригодится в будущем, - уверен он.

Ученица 9-го класса Полина Огаркова прошла обучение по специальности «Аддитивные технологии». Она призналась, что ей нравится процесс рисования деталей, их печать на 3D-принтере, работа с фрезерным станком для постобработки деталей. Полина еще не определилась с будущей профессией, но она однозначно будет инженерной направленности.

Полученные знания пригодятся ребятам и в конкурсной деятельности. Заместитель директора Гатчинской школы № 9 по дополнительному образованию, старший региональный эксперт компетенции «Инженерный дизайн CAD» регионального чемпионата ЮниорПрофи Светлана Кучер рассказала, что благодаря знаниям, полученным на курсе по аддитивным технологиям, ребята смогли принять участие в чемпионате WorldSkills. Они успешно выступили как в группе основных участников, так и среди юниоров. Выпускник Гатчинской школы № 9 Антон Зыков, который сегодня учится в Санкт-Петербургском политехническом университете, получил медальон за профессионализм по компетенции «Изготовление прототипов» на Национальном финале.

В текущем учебном году 15 воспитанников Гатчинской школы № 9 решили освоить азы слесарного дела. В следующем году они же будут знакомиться со специальностью оператора станков с программным управлением, так как курсы стали двухгодичными. Стоит особо подчеркнуть, что из 15 курсистов шестеро – девочки.

- Они у нас прогрессивные. С 7-ого класса занимаются наравне с мальчиками деревообработкой на уроках технологии, - сказала директор школы.

На курс «Аддитивные технологии» пока продолжается набор группы, но уже около 10 учащихся «девятки» изъявили желание получить дополнительное образование.

Будущие слесари также присутствовали на вручении сертификатов. Учитель технологии школы № 9 Михаил Ершов рассказал им, что мастерские будут переоснащаться, и на второй год обучения, когда ребята перейдут на курс по изучению токарного дела, то смогут работать на новом оборудовании. Будет закуплено 50 станков для обработки металла.

- Главное, не бояться. Вам обязательно понравится новый учебный курс, - сказал он.

В этом не сомневается ученица 8-го класса Милана Мотовичева, которая выбрала специальность слесаря, чтобы завершить свой проект.

- Я занимаюсь изготовлением мебели для реабилитации собак. Пока в работе много нестыковок, так как нет необходимых знаний. После курсов смогу доделать все сама, а не обращаться за помощью к родителям и дедушке, - сказала Милана.

Нина Ковалева подтвердила, что курсы ГИЭФПТ рассчитаны не только на тех, кто покидает школу после 9-го класса.

- В старших классах нашей школы ребята занимаются проектной деятельностью, за два года они должны выполнить научно-исследовательскую работу. Допрофессиональная подготовка, в частности 3D-моделирование и аддитивные технологии, дают возможность получить навыки для выполнения этого проекта, - отметила она.

Гатчинская школа № 9, пожалуй, наиболее заинтересована в сотрудничестве с ГИЭФПТ по допрофессиональной подготовке, так как в планах учебного учреждения – получить статус инженерной школы и открыть кванториум. В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Ленинградской области запланировано создание сети стационарных и мобильных детских технопарков «Кванториум», в которую войдет гатчинская «девятка».

Фото Михаила Ершова