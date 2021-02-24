Как Гатчину откапывали от снега

По словам директора УБДХ г. Гатчины Владимира Рящина, в понедельник, 22 февраля, с улиц и дворов нашего города было вывезено 1530 куб. м снега, в День Защитника Отечества еще больше – 1590 куб. м. Всего в период с ноября 2020 года по 23 февраля текущего года коммунальное предприятие отгрузило 32 300 куб. м снега.

Уборка снега продолжалась в круглосуточном режиме. В ночное время коммунальщики выполняли механизированную уборку дорог, тротуаров, пешеходных зон, в которой было задействовано от 11 до 20 единиц спецтехники в зависимости от погодных условий.

В дневное время продолжается механизированная уборка, вывоз снега и ручная уборка. В прошедшие выходные дни в данной работе было задействовано до 41 единицы спецтехники: КДМ, тракторы, легкие и тяжелые погрузчики, лаповый снегопогрузчик, грейдер, экскаватор-погрузчик, самосвалы и газели, в том числе четыре единицы подрядной спецтехники.

К ручной уборке привлекались все возможные силы предприятия, а именно 93 человека. Это уборщики дворовых и городских территорий, дорожные рабочие, рабочие зеленого хозяйства, слесари ремонтники по обслуживанию городского оборудования. Для ручной уборки помимо лопат используются два роторных снегоочистителя.

В социальных сетях в интернете многие гатчинцы благодарили коммунальщиков за чистые дороги, но были и те, кто сетовал на отсутствие уборки в дворовых территориях, за которые отвечают управляющие компании. Многочисленные фото свидетельствуют о том, как тракторы в процессе расчистки дорог буквально закапывали снегом припаркованные автомобили.

Самая крупная управляющая компания города – МУП ЖКХ г. Гатчины принимала активное участие в уборке снега. Напомним, это предприятие занимается обслуживание микрорайонов Аэродром, Мариенбург и Красноармейского проспекта. За период снегопада в минувшие выходные оно задействовало пять единиц специализированной техники, с помощью которой было очищено 83 тысячи кв. м дворовых территорий и внутриквартальных проездов в процессе механизированной уборки. В ручной уборке территорий принимали участие 35 человек, которые очистили более 60 тысяч кв. м в местах выходов из подъездов и подходов к контейнерным площадкам.

Ирина ХРУСТАЛЁВА