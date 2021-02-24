Как Гатчину откапывали от снега

По
словам директора УБДХ г. Гатчины Владимира Рящина, в понедельник, 22 февраля, с
улиц и дворов нашего города было вывезено 1530 куб. м снега, в День Защитника
Отечества еще больше – 1590 куб. м. Всего в период с ноября 2020 года по 23
февраля текущего года коммунальное предприятие отгрузило 32 300 куб. м
снега.
Уборка
снега продолжалась в круглосуточном режиме. В ночное время коммунальщики выполняли
механизированную уборку дорог, тротуаров, пешеходных зон, в которой было задействовано
от 11 до 20 единиц спецтехники в зависимости от погодных условий.
В
дневное время продолжается механизированная уборка, вывоз снега и ручная уборка.
В прошедшие выходные дни в данной работе было задействовано до 41 единицы
спецтехники: КДМ, тракторы, легкие и тяжелые погрузчики, лаповый
снегопогрузчик, грейдер, экскаватор-погрузчик, самосвалы и газели, в том числе четыре
единицы подрядной спецтехники.
К
ручной уборке привлекались все возможные силы предприятия, а именно 93 человека.
Это уборщики дворовых и городских территорий, дорожные рабочие, рабочие
зеленого хозяйства, слесари ремонтники по обслуживанию городского оборудования.
Для ручной уборки помимо лопат используются два роторных снегоочистителя.
В
социальных сетях в интернете многие гатчинцы благодарили коммунальщиков за
чистые дороги, но были и те, кто сетовал на отсутствие уборки в дворовых
территориях, за которые отвечают управляющие компании. Многочисленные фото
свидетельствуют о том, как тракторы в процессе расчистки дорог буквально
закапывали снегом припаркованные автомобили.
Самая крупная управляющая компания города – МУП ЖКХ г. Гатчины принимала активное участие в уборке снега. Напомним, это предприятие занимается
обслуживание микрорайонов Аэродром, Мариенбург и Красноармейского проспекта. За
период снегопада в минувшие выходные оно задействовало пять единиц
специализированной техники, с помощью которой было очищено 83 тысячи кв. м
дворовых территорий и внутриквартальных проездов в процессе механизированной
уборки. В ручной уборке территорий принимали участие 35 человек, которые
очистили более 60 тысяч кв. м в местах выходов из подъездов и подходов к
контейнерным площадкам.
Ирина ХРУСТАЛЁВА