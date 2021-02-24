Не убрали снег? Жалуйтесь в прокуратуру!

В случае неисполнения
лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, обязанностей по
очистке крыш от снега и (или) наледи, по надлежащему содержанию территории
многоквартирных домов, в том числе их уборке, и содержанию детских площадок,
граждане вправе обратиться в городскую прокуратуру.
К соответствующей
информации необходимо приложить фотоматериалы, подтверждающие данные факты.
Прием сообщений от
граждан об известных им фактах нарушения законодательства в указанной сфере
осуществляется с 24.02.2021 по 05.03.2021 посредством электронной почты
plo-gatchina@prok47.ru.
Желающие подать
письменное обращение также могут обратиться в указанное время в городскую
прокуратуру, по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Горького, д. 7.