В Гатчине на улице Киргетова отключат холодную воду сегодня с 13 часов

Холодное водоснабжение будет
отключено по адресам:
г. Гатчина, по ул. Киргетова
(от ул. Радищева до ул. 7 Армии)
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством аварийных работ 24 февраля с 13.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине на улице Киргетова.
Холодное водоснабжение будет
отключено по адресам:
г. Гатчина, по ул. Киргетова
(от ул. Радищева до ул. 7 Армии)
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