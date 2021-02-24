В Гатчине на улице Киргетова отключат холодную воду сегодня с 13 часов

В Гатчине на улице Киргетова отключат холодную воду сегодня с 13 часов

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством аварийных работ 24 февраля с 13.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение в Гатчине на улице Киргетова.

Рубрики : ЖКХ     24 Feb 2021

Холодное водоснабжение будет отключено по адресам:

г. Гатчина, по ул. Киргетова (от ул. Радищева до ул. 7 Армии)

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