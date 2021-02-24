Защитим память героев: в Гатчинском районе возложили цветы к воинским мемориалам

Поселения Гатчинского района присоединились
к всероссийской акции: памятники гатчинской земли украсили красные гвоздики и
венки, которые принесли руководители поселений, местные жители и молодежь.
Глава Пудомягского поселения
Лилия Буянова и глава администрации Сергей Якименко, а также члены партии
«Единая Россия» и единомышленники пришли почтить память героев к воинскому
захоронению в Лукашах.
Главы города Коммунара
Вера Пыжова и Людмила Шагай, депутаты и участники молодежного совета возложили
цветы на братском захоронении в Антропшино. После этого 23-го февраля главы
города вместе с депутатом областного парламента Ларисой Максимовной Пункиной
возложили цветы на мемориале погибшим коммунаровцам на Фабричной улице.
Волонтеры Победы и представители
Вырицкой администрации возложили цветы к братским захоронениям в деревнях
Каушта и Мины – на мемориале «Журавль», а также в Вырице к памятнику
воину-освободителю и к памятному знаку А.П. Ефимову.
В Сусанинском поселении
поддержали акцию и возложили цветы к памятной стеле, чтобы живые цветы в этот
день стали символом памяти и уважения к ветеранам. Таицкое поселение также не
осталось в стороне: глава муниципального образования Т.П. Павлова, глава
администрации И.В. Львович, депутаты и волонтёры Победы возложили цветы на
братском захоронении в Тайцах.
В Сиверском есть мемориал Строганов Мост, который накануне
23-го февраля привела в порядок группа «Эстафета поколений – Эстафета памяти». 20
февраля студенты первого курса Сергей Булгаков, Андрей Тихоненко, Андрей
Бирулов расчистили мостик у главной дорожки к монументу, очистили мраморные
надписи, площадку вокруг монумента «Крест». 19 февраля на расчистке снега у
памятника поработал представитель депутата Андрея Головина. В итоге к
возложению цветов в День защитника Отечества Строганов Мост подготовили. Главное,
ребята знают: их труд – это вклад в дело сохранения Памяти.
А в Большеколпанском поселении прошла
молодежная волонтерская акция «Снежный десант» –
уборка снега около памятных мест. В каждом поселении есть памятники,
посвящённые нашему героическому народу, и нужно их сохранять в первозданном
виде. Февральская акция, в которой приняли участие депутаты Большеколпанского
поселения Р. Шодиев, С. Михайличенко и ребята, посещающие Большеколпанский
центр культуры, прошла в рамках празднования Дня защитника Отечества.