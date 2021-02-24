Защитим память героев: в Гатчинском районе возложили цветы к воинским мемориалам

Поселения Гатчинского района присоединились к всероссийской акции: памятники гатчинской земли украсили красные гвоздики и венки, которые принесли руководители поселений, местные жители и молодежь.

Глава Пудомягского поселения Лилия Буянова и глава администрации Сергей Якименко, а также члены партии «Единая Россия» и единомышленники пришли почтить память героев к воинскому захоронению в Лукашах.

Главы города Коммунара Вера Пыжова и Людмила Шагай, депутаты и участники молодежного совета возложили цветы на братском захоронении в Антропшино. После этого 23-го февраля главы города вместе с депутатом областного парламента Ларисой Максимовной Пункиной возложили цветы на мемориале погибшим коммунаровцам на Фабричной улице.

Волонтеры Победы и представители Вырицкой администрации возложили цветы к братским захоронениям в деревнях Каушта и Мины – на мемориале «Журавль», а также в Вырице к памятнику воину-освободителю и к памятному знаку А.П. Ефимову.

В Сусанинском поселении поддержали акцию и возложили цветы к памятной стеле, чтобы живые цветы в этот день стали символом памяти и уважения к ветеранам. Таицкое поселение также не осталось в стороне: глава муниципального образования Т.П. Павлова, глава администрации И.В. Львович, депутаты и волонтёры Победы возложили цветы на братском захоронении в Тайцах.

В Сиверском есть мемориал Строганов Мост, который накануне 23-го февраля привела в порядок группа «Эстафета поколений – Эстафета памяти». 20 февраля студенты первого курса Сергей Булгаков, Андрей Тихоненко, Андрей Бирулов расчистили мостик у главной дорожки к монументу, очистили мраморные надписи, площадку вокруг монумента «Крест». 19 февраля на расчистке снега у памятника поработал представитель депутата Андрея Головина. В итоге к возложению цветов в День защитника Отечества Строганов Мост подготовили. Главное, ребята знают: их труд – это вклад в дело сохранения Памяти.

А в Большеколпанском поселении прошла молодежная волонтерская акция «Снежный десант» – уборка снега около памятных мест. В каждом поселении есть памятники, посвящённые нашему героическому народу, и нужно их сохранять в первозданном виде. Февральская акция, в которой приняли участие депутаты Большеколпанского поселения Р. Шодиев, С. Михайличенко и ребята, посещающие Большеколпанский центр культуры, прошла в рамках празднования Дня защитника Отечества.