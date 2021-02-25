Есть нельзя отказаться: где поставить запятую?

Новые повара

Много лет в Большеколпанской школе кормил детей один и тот же индивидуальный предприниматель, но по итогам очередного тендера контракт выиграла другая компания – «Максимус».

Директор Большеколпанской школы Ирина Игнатьева рассказала, что учредитель компании «Максимус» предложил поварам остаться и продолжить привычную для них работу в школьной столовой, но 30 декабря 2020 года они приняли решение уволиться в полном составе. При этом, по условиям контракта, прежний индивидуальный предприниматель забрал всю посуду, столовые приборы, полки. Накануне Нового года на школьной кухне осталось только оборудование для приготовления пищи.

- Понимая свою ответственность, на протяжении всех новогодних праздников представители новой компании работали в школе: завозили посуду, нанимали поваров, заказывали продукты, чтобы 11 января приступить к работе и организовать питание в соответствии с меню, - сказала Ирина Игнатьева.

Действительно, в первый рабочий день у поваров возникали трудности, и порой они не успевали с раздачей. Это было обусловлено и тем, что сотрудники кухни не работали в новых условиях, когда школьники начинают свой учебный день в разное время. Соответственно, и время приема пищи у каждого класса – своё. В результате, каждую перемену в столовой кто-то завтракает или обедает. Но, по словам директора школы, уже через пару дней повара освоились и вошли в новый ритм.

- Особо отмечу, что руководители компании «Максимус» легко идут на контакт и прислушиваются ко всем нашим замечаниям, - отметила Ирина Игнатьева. Так, в работу столовой ввели кастрюльки – супницы, которые во время обеда стоят на столах. Малышам суп разливают учителя, ребята постарше справляются сами.

Что касается вкуса и качества пищи, то это вопрос субъективный. Многие родители говорят о том, что дети не любят супы и каши. Но, будем откровенны, не только в школе, но и дома. Тем не менее, от родителей воспитанников Большеколпанской начали поступать жалобы на школьную столовую.

Мнения разошлись

После того, как среди родительского сообщества начались пересуды относительно работы столовой, директор школы пригласила всех желающих отведать новое меню. Представители Совета школы продегустировали пищу и остались довольны. «Вкусно, как в детстве», - сказали они.

Свою оценку новой кухне дали и депутаты Большеколпанского поселения Рустам Шодиев, Сергей Михайличенко и Алексей Грездков, которые также пообедали в школе и проверили соответствие меню с утвержденным Роспотребнадзором Ленинградской области. В своем заключении они описали внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенцию и температуру подачи блюд. Суп, рыбные тефтели, компот и выпечка получили оценку «отлично» по всем показателям. Картофельное пюре оценили на «хорошо». Стоит отметить, что Рустам Шодиев – руководитель предприятия общественного питания «Вилка Мигом» профессионально разбирается в процессе приготовления пищи и может оценить, правильно приготовлено блюдо или нет.

Также в ходе проверки они пообщались с учениками начальной школы и понаблюдали за тем, как те едят. Малыши рассказали о том, что еда им нравится и доказали свои слова во время обеда, съев практически полностью все то, что им предложили.

- Отмечу, что для чистоты эксперимента нас не предупреждали о приходе: ни родители, ни депутаты. Мы благодарны им за то, что они составили объективную картину о работе столовой и наших поваров. Мы готовы работать над любыми замечаниями и предложениями в тандеме с родителями в интересах детей, - отметила Ирина Игнатьева.

После того, как на официальной странице комитета образования Гатчинского района ВКонтакте появилась информация о депутатской проверке, родители не заставили себя ждать и оставили более ста комментариев.

Родители писали:

- Дети жалуются, что не вкусно, и не кушают вообще! Раньше хвалили поваров и рассказывали про вкусную еду в столовой. Печально, обидно и детей жалко, будут вечно голодные;

- Дети стали очень плохо есть в школе, иногда говорят, что ничего, но дома постоянно после школы просят кушать;

- Очень жаль, что комитет образования не слышит ни родителей, ни детей. Ребёнок приходит голодный из школы. На куске хлеба с чаем далеко не уедешь. Даже компот с сухофруктами не вкусный, уж как его можно испортить, я не знаю.

Но были и другие отзывы:

- Мой ребенок с 3-й четверти ест в столовой. Конечно, в первые дни питание было не очень. Но это можно объяснить тем, что первый день на новом месте у всех могут быть ошибки. В следующую неделю все нормализовалось. Питание стало более разнообразным. Появились фрукты, салаты, в прежней столовой такого не было. Выпечка - это вообще отдельная тема. Она стала очень вкусной в отличие от предыдущей. Тесто нежное и воздушное. Начинка свежая и хорошо приготовленная. Претензий к столовой ни я, ни мой ребенок не имеем;

- В школах, где детей кормят всего один или два раза в день, непросто приготовить на 80 рублей сытные блюда. Между тем в магазине на эти деньги можно купить только пакет молока или, скажем, упаковку крупы. Дети просто не привыкли к простым блюдам. Все, что утверждено для питания в детских учреждениях, им кажется пресным. Улучшать вкус специями или привычным майонезом – нельзя. Хрустящая корочка тоже запрещена. В СанПиНе есть пункт, который гласит, что питание обучающихся должно соответствовать принципам щадящего питания, предусматривающим использование определенных способов приготовления блюд, таких как варка, приготовление на пару, тушение, запекание, и исключать продукты с раздражающими свойствами»;

- Моя дочь очень довольна новыми поварами и питанием, говорит, что впервые за 4 года еда теплая. Раньше в столовую ходила, но не ела – все холодное, только выпечку покупала;

- Наш тоже сказал, что кормить стали вкуснее.

Некоторые родители жаловались на грязь и антисанитарию в столовой, что особенно обидно, по словам директора школы. Ирина Игнатьева сказала, что ежедневно лично в конце рабочего дня проверяет качество уборки в столовой и зале пищеблока.

Новое меню для школ региона

Отдельно стоит отметить, что в Ленинградской области было введено новое меню, утвержденное главным санитарным врачом нашего региона, руководителем Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ольгой Историк. Несмотря на то, что дневной рацион питания суммарно оценивается в 108 рублей и разбежаться особо некуда, двухразовое меню стало намного лучше и разнообразнее.

В завтрак обязательно входит горячее блюдо – каша на молоке, творожная запеканка или запеченный омлет с сосисками, бутерброд с сыром или колбасой, печенье, чай или какао. На обед – суп, мясное блюдо из говядины или курицы, макароны, салаты. Ежедневно в школу привозят свежий хлеб, овощи и фрукты. Повара варят компоты и кисели, а пекарь делает выпечку по мере необходимости – попить чай с пирожком или ватрушкой можно не только утром, но и после уроков. Бракеражная комиссия проверяет еду перед каждой раздачей. Кроме этого, новая компания позаботилась и об эстетике – закупили новую посуду и столовые приборы, корзиночки для хлеба и другие предметы для столовой.

- Нельзя сравнивать питание прошлой команды и нынешней. Прежде всего потому, что полностью изменилось меню и технология производства, - отметила Ирина Игнатьева.

Сегодня бесплатное питание в Большеколпанской школе получают 195 учащихся начальной школы и 67 детей из 5 – 11 классов из определенных категорий семей. Остальные могут пообедать за свой счет, выбирая из меню то, что по душе. А цены в меню очень даже приемлемые. Кстати, по словам директора, старшеклассники очень любят суп. Видимо, уже созрели до «взрослой» пищи.

Как воспитать культуру правильного питания

Председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина дала свою оценку ситуации, сложившейся в Большеколпанской школе:

- Как правило, если новый поставщик приходит в школу, где уже сложились определенные традиции питания, и что-то меняется, то не все быстро привыкают к этому.

В Большеколпанской школе обсуждений больше, чем проблем. Меню утверждено областным Роспотребнадзором и рассчитано на 10 дней. Мы сделали анализ продуктов, организовали регулярный контроль над питанием во всех школах. Родители проверяют санитарное состояние зала и кухни, пробуют еду. Холодно или горячо – это наш организационный вопрос, а вкусно-невкусно – это идет из семьи.

В первую очередь, дети приходят в школу учиться, а не за разносолами. Питание в образовательных учреждениях должно быть разнообразным, сбалансированным и достаточно вкусным. Наши же дети привыкли к тому, что производит наша промышленность. Родители не возбраняют пить газированные напитки, есть чипсы, которые содержат усилитель вкуса. Школа и детский сад себе позволить таких вещей не могут.

Нужно абсолютно четко понимать, что в детском питании нет никаких специй, кетчупов и всего прочего, что современные мамы легко добавляют в пищу своим детям. Поэтому ребенку пища может казаться пресной и не вкусной. Что касается каши, которые многие дети якобы не едят, то к ней нужно приучать, а не заменять ее хлопьями.

Порой родители жалуются на однообразную пищу: каждый день котлеты. А у нас – сегодня бифштекс, вчера биточки, а завтра будут ежики, а уже потом котлеты. Они сделаны по совершенно разным рецептам и имеют разный вкус, а для ребенка это все котлеты, только одна «кругленькая», другая «длинненькая». И рыбу дети тоже не приучены есть, а должны – хотя бы раз в неделю. Школа должна не только накормить, но и воспитывать культуру правильного питания. Постепенно дети привыкнут к здоровой пище, - уверена Елена Глыбина.

Ирина ХРУСТАЛЁВА, Татьяна МОЖАЕВА

Фото Ольги Фирсовой