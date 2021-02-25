Опекуны в многодетных семьях смогут получить бесплатно землю

Стоит отметить, что сегодня в соответствии с
областным законом № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех
и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской
области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Ленинградской области» право на предоставление
земельных участков в собственность бесплатно на территории Ленинградской
области имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей, включая рожденных,
усыновленных, падчериц и пасынков.
Законопроектом,
инициаторами которого выступили депутаты-единороссы Сергей Коняев, Алексей
Ломов, Светлана Потапова и Людмила Тептина, предлагается расширить категорию
граждан, имеющих трех и более детей, многодетными семьями, имеющими в своем
составе детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по
договору о приемной семье, в целях реализации такими семьями права на получение
земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с областным законом.
По словам главного
инициатора законопроекта Светланы Потаповой, которая возглавила также и рабочую
группу по доработке законопроекта, такую возможность дает Земельный кодекс РФ.
Кроме того, в федеральном законодательстве не определена категория граждан,
имеющих трех и более детей, поэтому ее определение - в рамках предоставленных
субъектам РФ полномочий.
Проект закона
парламентарии приняли сразу в трех чтениях.