Опекуны в многодетных семьях смогут получить бесплатно землю

Стоит отметить, что сегодня в соответствии с областным законом № 75-оз «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно на территории Ленинградской области имеют многодетные семьи, имеющие трех и более детей, включая рожденных, усыновленных, падчериц и пасынков.

Законопроектом, инициаторами которого выступили депутаты-единороссы Сергей Коняев, Алексей Ломов, Светлана Потапова и Людмила Тептина, предлагается расширить категорию граждан, имеющих трех и более детей, многодетными семьями, имеющими в своем составе детей, находящихся под опекой или попечительством, в том числе по договору о приемной семье, в целях реализации такими семьями права на получение земельного участка в собственность бесплатно в соответствии с областным законом.

По словам главного инициатора законопроекта Светланы Потаповой, которая возглавила также и рабочую группу по доработке законопроекта, такую возможность дает Земельный кодекс РФ. Кроме того, в федеральном законодательстве не определена категория граждан, имеющих трех и более детей, поэтому ее определение - в рамках предоставленных субъектам РФ полномочий.

Проект закона парламентарии приняли сразу в трех чтениях.



