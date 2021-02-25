Пожарные соревнуются

Пожарные соревнуются

Накануне празднования Дня защитника Отечества на базе физкультурно-оздоровительного комплекса в Мариенбурге состоялись ежегодные соревнования команд пожарно-спасательного гарнизона Гатчинского района. В них приняли участие сборные команды 42, 43 пожарно-спасательных частей, отряд государственной противопожарной службы и отдел надзорной деятельности Гатчинского района.

Рубрики : Спорт     25 Feb 2021

По окончании соревнований победители и участники в торжественной обстановке были награждены ценными подарками и грамотами. После чего всех присутствующих угощали пирогами и кашей из полевой кухни.

Итоги соревнований:

 

Волейбол 

1 место – 43 ПСЧ

2 место – 42 ПСЧ

3 место – ОГПС Гатчинского района

 

Перетягивание каната

1 место – 42 ПСЧ

2 место – 43 ПСЧ

3 место – ОГПС

 

Настольный теннис 

1 место – командир отделения 43 ПСЧ Иван Смирнов

2 место – старший инспектор ОНД Виктор Чугаев

3 место – начальник караула 42 ПСЧ Магомед Асилбегов

 

Дартс 

1 место – заместитель начальника ОНД Антон Егоров

2 место – старший инспектор ОНД Виктор Чугаев

3 место – экономист ПЭО ФЭУ ГУ МЧС России Екатерина Кит

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