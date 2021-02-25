Пожарные соревнуются

По окончании соревнований
победители и участники в торжественной обстановке были награждены ценными
подарками и грамотами. После чего всех присутствующих угощали пирогами и кашей
из полевой кухни.
Итоги соревнований:
Волейбол
1 место – 43 ПСЧ
2 место – 42 ПСЧ
3 место – ОГПС
Гатчинского района
Перетягивание каната
1 место – 42 ПСЧ
2 место – 43 ПСЧ
3 место – ОГПС
Настольный теннис
1 место – командир
отделения 43 ПСЧ Иван Смирнов
2 место – старший
инспектор ОНД Виктор Чугаев
3 место – начальник
караула 42 ПСЧ Магомед Асилбегов
Дартс
1 место – заместитель
начальника ОНД Антон Егоров
2 место – старший
инспектор ОНД Виктор Чугаев
3 место – экономист ПЭО
ФЭУ ГУ МЧС России Екатерина Кит