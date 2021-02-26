«Гатчина – столица Ленобласти: механизм уже запущен»

С докладами выступили
глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава
администрации Людмила Нещадим.
На заседание были приглашены почётные граждане города Гатчина, депутаты Законодательного
собрания Ленинградской области, руководители крупных предприятий города,
представители общественности, духовенство.
Как
сообщил Виталий Филоненко, в 2020 году Советом депутатов было проведено 10
заседаний, рассмотрен 61 вопрос, принят 41 нормативно-правовой акт. Так,
в июне было утверждено Положение о порядке предоставления жилых помещений
специализированного жилищного фонда. В октябре 2020 года Совет депутатов
утвердил порядок замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного
доступа инвалидов. Решением совета депутатов были присвоены названия
новым и безымянным проездам и улицам. На карте Гатчины появились Ингербургский
проезд, Митрофановский проезд, Речной проезд, Родниковый проезд, Шведский проезд,
проезд Чухновского и улица Генерала Батлука.
По
итогам года объем фактического финансирования муниципальных программ составил 1
млрд 636 млн рублей – это 96,4% от всех расходов бюджета. Только 4,6% бюджета
использовали вне программ. Деньги были потрачены на развитие сферы культуры
(245,4 млн), поддержку спорта и молодёжной политики (126,5 млн), создание
условий для обеспечения граждан комфортным жильём (268,8 млн: из них 248,8 млн
– это затраты на переселение граждан из аварийного жилья), оказание социальной
поддержки (38,7 млн), комплексное развитие, ремонт и реконструкция автомобилей
(448,8 млн), обеспечение и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры,
формирование комфортной городской среды, поддержку предпринимательства.
В планах 2021 года
переселить 218 жителей 14 ветхих и аварийных домов. Планируется, что уже в
декабре они смогут начать переселение в многоквартирный дом в микрорайоне
Аэродром. На счета строительной компании уже перечислили 100% стоимости
будущего жилья.
Людмила Нещадим начала
свой доклад со слова благодарности врачам, учителям, предпринимателям и жителям
за работу, поддержку и участие в жизни Гатчины в непростой для всех год,
который начался с пандемии новой коронавирусной инфекции и всем пришлось
учиться жить и работать в непривычных условиях.
- Несмотря на все
сложности, в это непростое время нам удалось сохранить сложившийся
в последние годы положительный тренд роста экономики и заработной платы
сохранен. По статистике, наиболее пострадавшими отраслями с марта по декабрь
прошлого года стали туризм и гостиничный бизнес. При этом отрадно отметить, что
промышленность города, где создается максимальная добавочная стоимость,
практически сохранила доковидные темпы развития, - отметила Людмила Нещадим.
Глава администрации
отметила, что «с 2021 года Гатчина становится столицей Ленобласти: механизм уже
запущен, город будет идти по пути развития, который обозначил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко - от инвестиций в экономику к
инвестициям в человека.
Отчет руководителей дополнили
выступления представители различных сфер. Депутат Законодательного собрания
Людмила Тептина рассказала об участии Гатчины в областных программах и
социально-значимых объектах, на которые были направлены средства из депутатских
фондов.
Главный врач Гатчинской
КМБ Константин Харитоненко напомнил, как в течение года коллектив медиков
боролся за жизнь людей, назвав пандемию серьезным вызовом, испытанием и даже
войной.
О новых достижениях в
науке проинформировал гатчинцев директор НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Сергей
Горчаков. В 2021 году, объявленном президентом Годом науки, город Гатчина отмечает
225-летие, а институт 50-летие. Сергей Горчаков пригласил руководство Гатчины
на экскурсию, после которой предложил более детально обсудить совместные планы
института и Гатчины.
Успешным опытом работы
по обслуживанию многоквартирных домов поделился руководитель управляющей
компании «ЛенСтрой» Егор Мень. С деятельностью многочисленных волонтерских
организаций познакомила Дарья Овсяник, а с результатами работы инициативных
групп – Ирина Григорьева.
В ходе отчета поступил
только один вопрос - от гатчинца Эдуарда Тура о развитии массового спорта.
Глава Гатчины Виталий Филоненко согласился включить этот вопрос в повестку
заседания депутатской комиссии.
По традиции годовой
отчет завершился торжественной церемонией награждения жителей и трудовых
коллективов. Почетными дипломами, грамотами и благодарностями главы
администрации и главы города Гатчины отмечены врач Игорь Лозовский, учитель
физкультуры Сергей Алексеев, уборщица Жанна Филимонова, учитель обществознания Иван
Хеорхе, заместитель директора школы №9 Татьяна Юрко.
Почетные грамоты Союза
городов воинской славы были вручены городским школам №4 и №7, гатчинским
организациям «Мемориал», «Жители блокадного Ленинграда», «Бывшие малолетние
узники фашистских концлагерей», а также редакции газеты «Гатчинская правда»,
библиотеке им. Куприна и АО «218-й АРЗ».
Благодарственными
письмами отмечена работа коллективов Гатчинской КМБ, МУП ЖКХ города Гатчины и ИП
Крылов В.И., который обслуживает городские автобусные маршруты.
Татьяна Можаева
Фото Александра Баскакова