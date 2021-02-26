«Гатчина – столица Ленобласти: механизм уже запущен»

С докладами выступили глава города Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим. На заседание были приглашены почётные граждане города Гатчина, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, руководители крупных предприятий города, представители общественности, духовенство.

Как сообщил Виталий Филоненко, в 2020 году Советом депутатов было проведено 10 заседаний, рассмотрен 61 вопрос, принят 41 нормативно-правовой акт. Так, в июне было утверждено Положение о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда. В октябре 2020 года Совет депутатов утвердил порядок замены жилых помещений инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, на жилые помещения, приспособленные для беспрепятственного доступа инвалидов. Решением совета депутатов были присвоены названия новым и безымянным проездам и улицам. На карте Гатчины появились Ингербургский проезд, Митрофановский проезд, Речной проезд, Родниковый проезд, Шведский проезд, проезд Чухновского и улица Генерала Батлука.

По итогам года объем фактического финансирования муниципальных программ составил 1 млрд 636 млн рублей – это 96,4% от всех расходов бюджета. Только 4,6% бюджета использовали вне программ. Деньги были потрачены на развитие сферы культуры (245,4 млн), поддержку спорта и молодёжной политики (126,5 млн), создание условий для обеспечения граждан комфортным жильём (268,8 млн: из них 248,8 млн – это затраты на переселение граждан из аварийного жилья), оказание социальной поддержки (38,7 млн), комплексное развитие, ремонт и реконструкция автомобилей (448,8 млн), обеспечение и развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры, формирование комфортной городской среды, поддержку предпринимательства.

В планах 2021 года переселить 218 жителей 14 ветхих и аварийных домов. Планируется, что уже в декабре они смогут начать переселение в многоквартирный дом в микрорайоне Аэродром. На счета строительной компании уже перечислили 100% стоимости будущего жилья.

Людмила Нещадим начала свой доклад со слова благодарности врачам, учителям, предпринимателям и жителям за работу, поддержку и участие в жизни Гатчины в непростой для всех год, который начался с пандемии новой коронавирусной инфекции и всем пришлось учиться жить и работать в непривычных условиях.

- Несмотря на все сложности, в это непростое время нам удалось сохранить сложившийся в последние годы положительный тренд роста экономики и заработной платы сохранен. По статистике, наиболее пострадавшими отраслями с марта по декабрь прошлого года стали туризм и гостиничный бизнес. При этом отрадно отметить, что промышленность города, где создается максимальная добавочная стоимость, практически сохранила доковидные темпы развития, - отметила Людмила Нещадим.

Глава администрации отметила, что «с 2021 года Гатчина становится столицей Ленобласти: механизм уже запущен, город будет идти по пути развития, который обозначил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - от инвестиций в экономику к инвестициям в человека.

Отчет руководителей дополнили выступления представители различных сфер. Депутат Законодательного собрания Людмила Тептина рассказала об участии Гатчины в областных программах и социально-значимых объектах, на которые были направлены средства из депутатских фондов.

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко напомнил, как в течение года коллектив медиков боролся за жизнь людей, назвав пандемию серьезным вызовом, испытанием и даже войной.

О новых достижениях в науке проинформировал гатчинцев директор НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ Сергей Горчаков. В 2021 году, объявленном президентом Годом науки, город Гатчина отмечает 225-летие, а институт 50-летие. Сергей Горчаков пригласил руководство Гатчины на экскурсию, после которой предложил более детально обсудить совместные планы института и Гатчины.

Успешным опытом работы по обслуживанию многоквартирных домов поделился руководитель управляющей компании «ЛенСтрой» Егор Мень. С деятельностью многочисленных волонтерских организаций познакомила Дарья Овсяник, а с результатами работы инициативных групп – Ирина Григорьева.

В ходе отчета поступил только один вопрос - от гатчинца Эдуарда Тура о развитии массового спорта. Глава Гатчины Виталий Филоненко согласился включить этот вопрос в повестку заседания депутатской комиссии.

По традиции годовой отчет завершился торжественной церемонией награждения жителей и трудовых коллективов. Почетными дипломами, грамотами и благодарностями главы администрации и главы города Гатчины отмечены врач Игорь Лозовский, учитель физкультуры Сергей Алексеев, уборщица Жанна Филимонова, учитель обществознания Иван Хеорхе, заместитель директора школы №9 Татьяна Юрко.

Почетные грамоты Союза городов воинской славы были вручены городским школам №4 и №7, гатчинским организациям «Мемориал», «Жители блокадного Ленинграда», «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей», а также редакции газеты «Гатчинская правда», библиотеке им. Куприна и АО «218-й АРЗ».

Благодарственными письмами отмечена работа коллективов Гатчинской КМБ, МУП ЖКХ города Гатчины и ИП Крылов В.И., который обслуживает городские автобусные маршруты.

Татьяна Можаева

Фото Александра Баскакова