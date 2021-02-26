Новый дом для маленьких дошколят

Напомним, детский сад № 35 города Коммунара первым в Гатчинском районе попал в новую региональную программу по реновации дошкольных учреждений. Три корпуса 1950-х годов постройки давно требовали обновления. На проведение ремонтных работ было выделено 25,7 млн рублей из областного бюджета и 856,8 тысяч рублей из муниципального бюджета.
На эти средства был
выполнен ремонт внутренних помещений, фасада, системы отопления, заменена
сантехника, проведены электромонтажные работы и работы по устройству
водосточной системы, отливов, осуществлен перенос вентиляции, установлено наружное
освещение. Для полноценного функционирования дошкольного учреждения в детский
сад № 35 закупили новое оборудование для прачечной, пищеблока, медкабинета,
развивающее и интерактивное оборудование, игрушки и мебель, есть даже столы для
песочной анимации. Малыши вернулись в свой детский сад в январе 2021 года.
Сейчас в садик ходят 484 ребенка.
- Это уникальный детский сад – единственный в
Ленинградской области, который состоит из отдельных корпусов с отдельными
спортивным и актовым залами. Он был построен в 1952-1954 годах. Два года назад,
когда я увидел детский сад, то, как говорится, «без слез не взглянешь»: руины,
гнилая сантехника, разрушенный фасад. Сегодня мы увидели счастливые лица
сотрудников и детей, которые хором кричали от счастья. Детский сад получил
вторую жизнь. Программа реновации, которую мы запустили, доказывает свою
эффективность, - отметил глава региона.
Программа реновации
образовательных учреждений стартовала в Ленинградской области по инициативе
главы региона в 2015 году с обновления школ. В 2018 году в нее включили здания
техникумов и колледжей, а в 2020 году – детских садов. В 2021 году в программу
включены стационарные муниципальные оздоровительные лагеря.
Фото Александра Баскакова