Новый дом для маленьких дошколят

Напомним, детский сад № 35 города Коммунара первым в Гатчинском районе попал в новую региональную программу по реновации дошкольных учреждений. Три корпуса 1950-х годов постройки давно требовали обновления. На проведение ремонтных работ было выделено 25,7 млн рублей из областного бюджета и 856,8 тысяч рублей из муниципального бюджета.

На эти средства был выполнен ремонт внутренних помещений, фасада, системы отопления, заменена сантехника, проведены электромонтажные работы и работы по устройству водосточной системы, отливов, осуществлен перенос вентиляции, установлено наружное освещение. Для полноценного функционирования дошкольного учреждения в детский сад № 35 закупили новое оборудование для прачечной, пищеблока, медкабинета, развивающее и интерактивное оборудование, игрушки и мебель, есть даже столы для песочной анимации. Малыши вернулись в свой детский сад в январе 2021 года. Сейчас в садик ходят 484 ребенка.

- Это уникальный детский сад – единственный в Ленинградской области, который состоит из отдельных корпусов с отдельными спортивным и актовым залами. Он был построен в 1952-1954 годах. Два года назад, когда я увидел детский сад, то, как говорится, «без слез не взглянешь»: руины, гнилая сантехника, разрушенный фасад. Сегодня мы увидели счастливые лица сотрудников и детей, которые хором кричали от счастья. Детский сад получил вторую жизнь. Программа реновации, которую мы запустили, доказывает свою эффективность, - отметил глава региона.

Программа реновации образовательных учреждений стартовала в Ленинградской области по инициативе главы региона в 2015 году с обновления школ. В 2018 году в нее включили здания техникумов и колледжей, а в 2020 году – детских садов. В 2021 году в программу включены стационарные муниципальные оздоровительные лагеря.





Фото Александра Баскакова