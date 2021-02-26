Водитель погрузчика осуждён, в суд подан иск на миллион

11-го февраля Гатчинский
городской суд вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Ломоносовского
района Вадиму Ц., работающему водителем погрузчика в ООО «ЛенГофра». Подсудимый
был признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ: причинение смерти по
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных
обязанностей.
Беда случилась в июне
прошлого года в Терволово на предприятии «ЛенГофра». Водитель погрузчика, имея
удостоверение тракториста с разрешенной категорией водителя погрузчика «В»,
занимался погрузочно-разгрузочными работами на своем участке. И в ходе работы,
не имея умысла на причинение какого-либо вреда или смерти, тем не менее,
допустил преступную небрежность. В нарушение типовой инструкции по охране труда
для водителей погрузчиков, ковшовых погрузчиков и машинистов бульдозеров, запрещающей
поднимать, опускать и перевозить людей на грузоподъемном механизме (вилочном,
челюстном захвате, ноже или ковше), водитель погрузил на вилы главного механика
предприятия. При этом рядом с пассажиром на вилах был закреплен установочный
механизм «Циклон».
Водитель погрузчика был
осведомлен, что выполнение требований безопасности является его служебной
обязанностью, что нарушение этих требований влечет за собой ответственность в
соответствии с законодательством. Кроме того, он нарушил инструкцию по охране
труда для водителя электропогрузчика, утвержденную генеральным директором ООО
«ЛенГофра»: в ней указано, что во время работы не допускается перевозить и
поднимать людей на вилочном захвате погрузчика, а за нарушение данных
требований работник несет ответственность по закону. Водитель должен был
предвидеть возможные последствия перевозки человека на погрузчике,
предназначенном для перевозки грузов. Но не предвидел.
В итоге на вилах оказался
и груз, и главный механик. Что явилось нарушением правил по охране труда и
размещению грузов, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ: при
транспортировке груз размещается и закрепляется на транспортном средстве так,
чтоб он не подвергал опасности водителя и окружающих, не ограничивал водителю
обзор, не нарушал устойчивость транспортного средства и т.д., и т.п. В данном
случае человек оказался на вилах рядом с грузом и, естественно, подвергся
опасности.
Какая нужда заставила их
кататься на погрузчике таким способом, неизвестно…
И если бы все
ограничилось только перевозкой – возможно, трагедии удалось бы избежать. Но
водитель поднял главного механика на вилах погрузчика на высоту около трех
метров. Механик потерял равновесие и упал, ударившись о бетонное покрытие.
Пострадавший получил
повреждения, несовместимые с жизнью. Смерть наступила на месте происшествия от
тупой сочетанной травмы, с множественными кровоизлияниями в мозг, переломами
костей свода и основания черепа, острой сердечно-легочной недостаточностью,
отеком головного мозга. Главный механик погиб вследствие ненадлежащего
исполнения водителем погрузчика своих профессиональных обязанностей.
Было возбуждено уголовное
дело. В ходе судебного заседания гражданин Ц. свою вину признал полностью и
согласился с изложенными в обвинительном заключении обстоятельствами совершения
преступления.
При назначении наказания
суд учел данные о личности подсудимого: официально трудоустроен, по месту
жительства и работы характеризуется положительно, женат, имеет маленького
ребенка, не судим. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.
С учетом тяжести
содеянного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь
принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд посчитал
возможным назначить гражданину Ц. ограничение свободы сроком на два года. На него
возложены обязанности не выезжать за пределы территории Ломоносовского района и
не менять место жительства без согласия специализированного государственного
органа, надзирающего за осужденными, и являться в этот орган для регистрации
один раз в месяц.
Потерпевшая заявила
гражданский иск о взыскании с предприятия миллиона рублей в счет возмещения
морального вреда, но иск находится на рассмотрении в Кировском суде Петербурга.