Водитель погрузчика осуждён, в суд подан иск на миллион

11-го февраля Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Ломоносовского района Вадиму Ц., работающему водителем погрузчика в ООО «ЛенГофра». Подсудимый был признан виновным по части 2 статьи 109 УК РФ: причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Беда случилась в июне прошлого года в Терволово на предприятии «ЛенГофра». Водитель погрузчика, имея удостоверение тракториста с разрешенной категорией водителя погрузчика «В», занимался погрузочно-разгрузочными работами на своем участке. И в ходе работы, не имея умысла на причинение какого-либо вреда или смерти, тем не менее, допустил преступную небрежность. В нарушение типовой инструкции по охране труда для водителей погрузчиков, ковшовых погрузчиков и машинистов бульдозеров, запрещающей поднимать, опускать и перевозить людей на грузоподъемном механизме (вилочном, челюстном захвате, ноже или ковше), водитель погрузил на вилы главного механика предприятия. При этом рядом с пассажиром на вилах был закреплен установочный механизм «Циклон».

Водитель погрузчика был осведомлен, что выполнение требований безопасности является его служебной обязанностью, что нарушение этих требований влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством. Кроме того, он нарушил инструкцию по охране труда для водителя электропогрузчика, утвержденную генеральным директором ООО «ЛенГофра»: в ней указано, что во время работы не допускается перевозить и поднимать людей на вилочном захвате погрузчика, а за нарушение данных требований работник несет ответственность по закону. Водитель должен был предвидеть возможные последствия перевозки человека на погрузчике, предназначенном для перевозки грузов. Но не предвидел.

В итоге на вилах оказался и груз, и главный механик. Что явилось нарушением правил по охране труда и размещению грузов, утвержденных приказом Минтруда и соцзащиты РФ: при транспортировке груз размещается и закрепляется на транспортном средстве так, чтоб он не подвергал опасности водителя и окружающих, не ограничивал водителю обзор, не нарушал устойчивость транспортного средства и т.д., и т.п. В данном случае человек оказался на вилах рядом с грузом и, естественно, подвергся опасности.

Какая нужда заставила их кататься на погрузчике таким способом, неизвестно…

И если бы все ограничилось только перевозкой – возможно, трагедии удалось бы избежать. Но водитель поднял главного механика на вилах погрузчика на высоту около трех метров. Механик потерял равновесие и упал, ударившись о бетонное покрытие.

Пострадавший получил повреждения, несовместимые с жизнью. Смерть наступила на месте происшествия от тупой сочетанной травмы, с множественными кровоизлияниями в мозг, переломами костей свода и основания черепа, острой сердечно-легочной недостаточностью, отеком головного мозга. Главный механик погиб вследствие ненадлежащего исполнения водителем погрузчика своих профессиональных обязанностей.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе судебного заседания гражданин Ц. свою вину признал полностью и согласился с изложенными в обвинительном заключении обстоятельствами совершения преступления.

При назначении наказания суд учел данные о личности подсудимого: официально трудоустроен, по месту жительства и работы характеризуется положительно, женат, имеет маленького ребенка, не судим. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом тяжести содеянного, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности наказания, суд посчитал возможным назначить гражданину Ц. ограничение свободы сроком на два года. На него возложены обязанности не выезжать за пределы территории Ломоносовского района и не менять место жительства без согласия специализированного государственного органа, надзирающего за осужденными, и являться в этот орган для регистрации один раз в месяц.

Потерпевшая заявила гражданский иск о взыскании с предприятия миллиона рублей в счет возмещения морального вреда, но иск находится на рассмотрении в Кировском суде Петербурга.



