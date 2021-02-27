Зимний фестиваль «Русская зима» в Гатчине

Зимний фестиваль «Русская зима» в Гатчине

26 февраля в Гатчине прошел V Всероссийский зимний фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима». Испытав юных спортсменов на прочность во время торжественного открытия, природа одарила их солнцем в ходе спортивных баталий. Фоторепортаж с церемонии открытия Ольги Фирсовой

Рубрики : Спорт     27 Feb 2021
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