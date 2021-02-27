Зимний фестиваль «Русская зима» в Гатчине

- НОВОСТИ
- АФИША
- СПРАВОЧНИК ПРЕДПРИЯТИЙ
- ОФИЦИАЛЬНО
- СПЕЦПРОЕКТЫ
- О ГАЗЕТЕ
- КОНТАКТЫ
- АРХИВ
-
26 февраля в Гатчине прошел V Всероссийский зимний фестиваль дворовых видов спорта «Русская зима». Испытав юных спортсменов на прочность во время торжественного открытия, природа одарила их солнцем в ходе спортивных баталий. Фоторепортаж с церемонии открытия Ольги Фирсовой
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.