12 пожаров за неделю в Гатчинском районе

22 февраля в Вырице на улице Софийской выгорел многоквартирный жилой дом. Пожар начался на 1 этаже в одной из квартир, соседи сверху увидели дым, идущий из-под пола, и вызвали пожарных. Ввиду сильного задымления часть жильцов покинула дом через центральный вход, а некоторым пришлось прыгать с окон 2 этажа. В результате происшествия погиб мужчина 1959 года рождения, пострадала пожилая женщина. Причина пожара устанавливается.

В тот же день в посёлке Высокоключевой сгорела частная баня.

23 февраля в Прибытково сгорел дом на двух хозяев. Проводится проверка.

24 февраля в посёлке Сиверский в результате замыкания электропроводки сгорел частный дом, получил повреждения легковой автомобиль ВАЗ-2105.

В тот же день в деревне Покровской в результате аварийного режима работы аккумуляторной батареи выгорел моторный отсек легкового автомобиля «Фольксваген гольф».

Поздно вечером 24 февраля в садоводстве «Солнечный луч» массива «Промзона-1» в результате пожара сгорел дачный дом. На месте пожара обнаружены двое погибших, личности которых устанавливаются.

26 февраля в посёлке Новинка сгорел частный жилой дом.

В тот же день спасателей вызвали на улицу Рощинскую в Гатчине. На 10 этаже многоквартирного жилого дома в помещении кухни выгорела внутренняя обстановка.

В последний день зимы в садоводстве «Озеро» массива «Красницы» в строении бани выгорела кровля и чердачное помещение. Причина пожара устанавливается.

В тот же день в деревне Дони на 32-м километре Киевского шоссе загорелся грузовой автомобиль «Скания». Пострадал водитель транспортного средства. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

ОНДиПР Гатчинского района