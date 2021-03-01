12 пожаров за неделю в Гатчинском районе

22 февраля в Вырице на улице Софийской
выгорел многоквартирный жилой дом. Пожар начался на 1 этаже в одной из квартир,
соседи сверху увидели дым, идущий из-под пола, и вызвали пожарных. Ввиду
сильного задымления часть жильцов покинула дом через центральный вход, а
некоторым пришлось прыгать с окон 2 этажа. В результате происшествия погиб
мужчина 1959 года рождения, пострадала пожилая женщина. Причина пожара
устанавливается.
В тот же день в посёлке Высокоключевой
сгорела частная баня.
23 февраля в Прибытково сгорел дом на двух
хозяев. Проводится проверка.
24 февраля в посёлке Сиверский в
результате замыкания электропроводки сгорел частный дом, получил повреждения
легковой автомобиль ВАЗ-2105.
В тот же день в деревне Покровской в
результате аварийного режима работы аккумуляторной батареи выгорел моторный
отсек легкового автомобиля «Фольксваген гольф».
Поздно
вечером 24 февраля в садоводстве «Солнечный луч» массива «Промзона-1» в
результате пожара сгорел дачный дом. На месте пожара обнаружены двое погибших,
личности которых устанавливаются.
26
февраля в посёлке Новинка сгорел частный жилой дом.
В тот же день спасателей вызвали на улицу
Рощинскую в Гатчине. На 10 этаже многоквартирного жилого дома в помещении кухни
выгорела внутренняя обстановка.
В последний день зимы в садоводстве
«Озеро» массива «Красницы» в строении бани выгорела кровля и чердачное
помещение. Причина пожара устанавливается.
В тот же день в деревне Дони на 32-м
километре Киевского шоссе загорелся грузовой автомобиль «Скания». Пострадал
водитель транспортного средства. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
ОНДиПР Гатчинского района