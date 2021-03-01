Депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк проведет приём граждан

Предварительная запись на
прием по телефону: +7 (903) 093-10-43
Прием пройдет в
Региональной Общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А.
Медведева по адресу: г.Гатчина, пр. 25 Октября д. 23, вход с ул. Радищева.
Уважаемые жители Гатчинского района! 4 марта с 14.00 до 16.00 депутат Государственной Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет тематический прием граждан по вопросам ЖКХ.
Предварительная запись на
прием по телефону: +7 (903) 093-10-43
Прием пройдет в
Региональной Общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А.
Медведева по адресу: г.Гатчина, пр. 25 Октября д. 23, вход с ул. Радищева.
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