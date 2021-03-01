Депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк проведет приём граждан

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Яхнюк проведет приём граждан

Уважаемые жители Гатчинского района! 4 марта с 14.00 до 16.00 депутат Государственной Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет тематический прием граждан по вопросам ЖКХ.

Рубрики : Общество     01 Mar 2021

Предварительная запись на прием по телефону: +7 (903) 093-10-43

Прием пройдет в Региональной Общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева по адресу: г.Гатчина, пр. 25 Октября д. 23, вход с ул. Радищева.

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