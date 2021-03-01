В Тайцах дети изучали «Калевалу»

Представители Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina» и детского клуба по изучению финского языка устроили для детей интересную и познавательную программу.
Калевала – это мифическая страна, о героях
которой рассказывается в одноименном эпосе. Он содержит 50 народных эпических
песен (рун), появившихся еще в дохристианский период. Их собрал, обработал и
связал в единую сюжетную линию финский врач и языковед Элиас Лённрот.
В ходе праздника ребятам рассказали о
сказочных калевальских сюжетах, познакомили с музыкальным инструментом кантеле
и другими старинными экспонатами. Завершилась дружеская встреча играми и
чаепитием у самовара.