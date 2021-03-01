В Тайцах дети изучали «Калевалу»

Представители Центра культуры ингерманландских финнов «Hatsina» и детского клуба по изучению финского языка устроили для детей интересную и познавательную программу.

Калевала – это мифическая страна, о героях которой рассказывается в одноименном эпосе. Он содержит 50 народных эпических песен (рун), появившихся еще в дохристианский период. Их собрал, обработал и связал в единую сюжетную линию финский врач и языковед Элиас Лённрот.

В ходе праздника ребятам рассказали о сказочных калевальских сюжетах, познакомили с музыкальным инструментом кантеле и другими старинными экспонатами. Завершилась дружеская встреча играми и чаепитием у самовара.