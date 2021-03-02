Не выходите на лёд!

МЧС России призывает с учетом сложившейся
гидрометеорологической обстановки воздержаться от выхода на ледовые поля
водоемов Ленинградской области!
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Пришла весна. На улице – плюсовая температура, а любители острых ощущений продолжают испытывать себя и тонкий весенний лед на прочность.
МЧС России призывает с учетом сложившейся
гидрометеорологической обстановки воздержаться от выхода на ледовые поля
водоемов Ленинградской области!
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