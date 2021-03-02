Не выходите на лёд!

Не выходите на лёд!

Пришла весна. На улице – плюсовая температура, а любители острых ощущений продолжают испытывать себя и тонкий весенний лед на прочность.

Рубрики : Общество     02 Mar 2021

  Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Вот такую картину мы наблюдали в минувшие выходные в поселке Сиверский на реке Оредеж у плотины: сильное течение, плюсовая температура, подтаявший лед у берега, а папа с сыном гуляют по льду от рыбака к рыбаку.

МЧС России призывает с учетом сложившейся гидрометеорологической обстановки воздержаться от выхода на ледовые поля водоемов Ленинградской области!

 

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