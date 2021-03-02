«Русская зима» - это хоккей в валенках и футбол на снегу

В
соревнованиях по футболу на снегу победу одержала команда мальчиков из
Медвежьегорска Республики Карелия. Ребята из Соснового Бора стали вторыми.
В
турнире по хоккею в валенках у юношей победу одержала команда «Эра» из Волхова,
а «Галактика» из Сертоловской школы № 1 была сильнее всех среди команд девочек.
В
рамках финального этапа «Лиги школьного спорта Ленинградской области» по хоккею
в валенках у мальчиков победу одержала команда «Чемпион» (лицей №1 г.
Всеволожск), второе место - «Высота» (Гостилицкая школа Ломоносовский район);
третье место - «Олимпионик» (Большеврудская школа, Волосовский район). У
девочек победила команда «Успех» (гимназия № 5 г. Сосновый Бор), второе место -
«Эра» (Волховская школа № 6); третье место - «Виктория» (Борская школа,
Бокситогорский район).
В
рамках фестиваля проходил межконфессиональный и межнациональный турнир по
хоккею в валенках,
в котором принимали участие команды от Гатчинской,
Выборгский и Тихвинской епархий, Санкт-Петербургской митрополии,
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона России, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и многонациональная
команда Ленинградской области.
Сильнейшим
спортивным коллективом стала Санкт-Петербургская митрополия. Выборгская епархия
- серебряные призеры, спортивная команда Церкви Ингрии -
бронзовые.
Соревнования
закончились, но осталось отличное настроение и заряд позитива, которым
продолжают делиться в социальных сетях.
-
Несмотря на плюсовую температуру, слякоть и дождь, наши спортсмены и болельщики
не теряли бодрости духа, - рассказывают участники соревнований на страничке
«Спортивная команда Церкви Ингрии». - После небольшого перекуса в военной
палатке полевой кухни мы выдвинулись на место клюшечно-валеночного сражения.
Наша войлочная экипировка не имела никакого сцепления с газоном и была вымочена
за считанные секунды. Первый бой был проигран 0:2. Мы отметили хорошее
взаимодействие между игроками и не теряли время на ссоры, подбадривая друг
друга. Между туч начинало проглядывать солнце. После некоторой перестановки и
согласований с командой мы вышли на второй поединок. Соперник был обескуражен
голом после второго касания мяча нашими игроками. С этого момента голы летели
только в ворота наших противников. Болельщики рьяно поддерживали играющих. Это
было изумительно. Удача преследовала нас во всем. Мы были спокойны и уверенны.
Результатом стали победы со счетом 2:0 и 3:0. Ребята проигравших нам команд,
поздравляли нас с победами. В Гатчинском дворце молодежи нас приняли и
накормили. Уже никто не вспоминал начала дня с его капельно-тучным содержанием.
Мы заняли третье место и взошли на подиум первыми. Мы не выиграли эти
соревнования, но мы чувствовали себя победителями.
Фото
организаторов фестиваля