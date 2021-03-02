«Русская зима» - это хоккей в валенках и футбол на снегу

В соревнованиях по футболу на снегу победу одержала команда мальчиков из Медвежьегорска Республики Карелия. Ребята из Соснового Бора стали вторыми.

В турнире по хоккею в валенках у юношей победу одержала команда «Эра» из Волхова, а «Галактика» из Сертоловской школы № 1 была сильнее всех среди команд девочек.

В рамках финального этапа «Лиги школьного спорта Ленинградской области» по хоккею в валенках у мальчиков победу одержала команда «Чемпион» (лицей №1 г. Всеволожск), второе место - «Высота» (Гостилицкая школа Ломоносовский район); третье место - «Олимпионик» (Большеврудская школа, Волосовский район). У девочек победила команда «Успех» (гимназия № 5 г. Сосновый Бор), второе место - «Эра» (Волховская школа № 6); третье место - «Виктория» (Борская школа, Бокситогорский район).

В рамках фестиваля проходил межконфессиональный и межнациональный турнир по хоккею в валенках, в котором принимали участие команды от Гатчинской, Выборгский и Тихвинской епархий, Санкт-Петербургской митрополии, Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России, Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и многонациональная команда Ленинградской области.

Сильнейшим спортивным коллективом стала Санкт-Петербургская митрополия. Выборгская епархия - серебряные призеры, спортивная команда Церкви Ингрии - бронзовые.

Соревнования закончились, но осталось отличное настроение и заряд позитива, которым продолжают делиться в социальных сетях.

- Несмотря на плюсовую температуру, слякоть и дождь, наши спортсмены и болельщики не теряли бодрости духа, - рассказывают участники соревнований на страничке «Спортивная команда Церкви Ингрии». - После небольшого перекуса в военной палатке полевой кухни мы выдвинулись на место клюшечно-валеночного сражения. Наша войлочная экипировка не имела никакого сцепления с газоном и была вымочена за считанные секунды. Первый бой был проигран 0:2. Мы отметили хорошее взаимодействие между игроками и не теряли время на ссоры, подбадривая друг друга. Между туч начинало проглядывать солнце. После некоторой перестановки и согласований с командой мы вышли на второй поединок. Соперник был обескуражен голом после второго касания мяча нашими игроками. С этого момента голы летели только в ворота наших противников. Болельщики рьяно поддерживали играющих. Это было изумительно. Удача преследовала нас во всем. Мы были спокойны и уверенны. Результатом стали победы со счетом 2:0 и 3:0. Ребята проигравших нам команд, поздравляли нас с победами. В Гатчинском дворце молодежи нас приняли и накормили. Уже никто не вспоминал начала дня с его капельно-тучным содержанием. Мы заняли третье место и взошли на подиум первыми. Мы не выиграли эти соревнования, но мы чувствовали себя победителями.





Фото организаторов фестиваля