В Гатчине состоялся дружеский турнир по теннису

В
ней приняли участие гатчинские и лужские спортсмены. Соревнования проходили в
командном и личном (мужчины и женщины) зачете.
Честь
гатчинской команды защищали Виктор Жуков, Валентина Григорьева, Михаил Мальцев.
В состав команды из Луги вошли Сергей Хомяков, Анна Алексеева, Александр Никоноров.
Именно они и стали победителями в командном зачете.
В
личном зачете у женщин из четырех встреч три выиграли лужане. Спортсмены из
Луги – Анна Алексеева и Евгения Никонорова, из Гатчины – Валентина Григорьева и
Светлана Колбикова.
У
мужчин из восьми схваток гости выиграли семь. За Лугу играли Василий Детков, Сергей
Хомяков, Александр Никоноров, за Гатчину – Александр Самандин, Виктор Жуков,
Михаил Мальцев, Дмитрий Козлов.
Всем
участникам соревнований понравилась дружеская атмосфера встречи и высокое
качество работы судейской бригады, в которую вошли Александр Самандин, Михаил
Мальцев и Лариса Кулик.