В Гатчине состоялся дружеский турнир по теннису

В ней приняли участие гатчинские и лужские спортсмены. Соревнования проходили в командном и личном (мужчины и женщины) зачете.

Честь гатчинской команды защищали Виктор Жуков, Валентина Григорьева, Михаил Мальцев. В состав команды из Луги вошли Сергей Хомяков, Анна Алексеева, Александр Никоноров. Именно они и стали победителями в командном зачете.

В личном зачете у женщин из четырех встреч три выиграли лужане. Спортсмены из Луги – Анна Алексеева и Евгения Никонорова, из Гатчины – Валентина Григорьева и Светлана Колбикова.

У мужчин из восьми схваток гости выиграли семь. За Лугу играли Василий Детков, Сергей Хомяков, Александр Никоноров, за Гатчину – Александр Самандин, Виктор Жуков, Михаил Мальцев, Дмитрий Козлов.

Всем участникам соревнований понравилась дружеская атмосфера встречи и высокое качество работы судейской бригады, в которую вошли Александр Самандин, Михаил Мальцев и Лариса Кулик.