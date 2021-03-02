«Времена года – 2021»: Гран-при – у гатчинского школьника

VII международный конкурс
художественных открыток проводила международная ассоциация профессиональных
художников «Арт-Галерея 7D». В жюри
входили преподаватели художественных школ и вузов, профессора,
художники-профессионалы из Москвы, Латвии, Казахстана, Приднестровья, а также с
Украины.
Ученица
Гатчинской «художки» 13-летняя Анна Юхманова (преподаватель М.А. Фазанова) получила
диплом III степени
в номинации «Декоративно-прикладное искусство» за аппликацию «Осенний
натюрморт». Ученик Д.В. Рубцовой 12-летний Александр Фарулин завоевал Гран-при
в номинации «Графика» с работой «Родная деревня», выполненной гелевыми ручками.