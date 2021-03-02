«Времена года – 2021»: Гран-при – у гатчинского школьника

«Времена года – 2021»: Гран-при – у гатчинского школьника

Ученики Гатчинской художественной школы – в числе призеров и победителей Открытого международного конкурса «Времена года – 2021».

Рубрики : Культура     02 Mar 2021

VII международный конкурс художественных открыток проводила международная ассоциация профессиональных художников «Арт-Галерея 7D». В жюри входили преподаватели художественных школ и вузов, профессора, художники-профессионалы из Москвы, Латвии, Казахстана, Приднестровья, а также с Украины.

Ученица Гатчинской «художки» 13-летняя Анна Юхманова (преподаватель М.А. Фазанова) получила диплом III степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство» за аппликацию «Осенний натюрморт». Ученик Д.В. Рубцовой 12-летний Александр Фарулин завоевал Гран-при в номинации «Графика» с работой «Родная деревня», выполненной гелевыми ручками.

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