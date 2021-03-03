Болезнетворные бактерии в школьном питании

Территориальным управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах в рамках внеплановой проверки деятельности организации, осуществляющей поставки питания в школьные учебные заведения, отобраны пробы воды и пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований выявлено повышенное содержание болезнетворных бактерий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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