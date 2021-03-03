Болезнетворные бактерии в школьном питании

Следственным отделом по городу Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения повышенного содержания болезнетворных бактерий в воде и пищевой продукции в школах Гатчинского района: часть 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя).
Территориальным
управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском
районах в рамках внеплановой проверки деятельности организации, осуществляющей
поставки питания в школьные учебные заведения, отобраны пробы воды и пищевой
продукции. По результатам лабораторных исследований выявлено повышенное содержание
болезнетворных бактерий.
Проводятся
следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств
преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий,
способствовавших совершению преступления.
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