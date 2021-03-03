Болезнетворные бактерии в школьном питании

Болезнетворные бактерии в школьном питании

Следственным отделом по городу Гатчине следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения повышенного содержания болезнетворных бактерий в воде и пищевой продукции в школах Гатчинского района: часть 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя).

Рубрики : Происшествия     03 Mar 2021

Территориальным управлением Роспотребнадзора по Ленинградской области в Гатчинском и Лужском районах в рамках внеплановой проверки деятельности организации, осуществляющей поставки питания в школьные учебные заведения, отобраны пробы воды и пищевой продукции. По результатам лабораторных исследований выявлено повышенное содержание болезнетворных бактерий.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

https://lenobl.sledcom.ru

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