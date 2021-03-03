В Гатчине начался ямочный ремонт

Как сообщает администрация Гатчинского района, асфальтирование горячей асфальтобетонной смесью проводится на проспекте 25 Октября, улицах Достоевского, Карла Маркса, Красной, Чехова, Новоселов, Генерала Кныша, Слепнева. Асфальтирование холодным асфальтом коммунальщики выполняют на улице Чехова от улицы Рощинской до Пушкинского шоссе и на улице Володарского между улицами Достоевского и Радищева. Для проведения ямочного ремонта закуплено более 8 тонн горячего асфальта.

В работу запущены конкурсные процедуры для приобретения жидкого асфальта с целью проведения ямочного ремонта картами, который будет проводиться с наступлением благоприятных погодных условий.

Горожане не остались в стороне от этой новости и уже пишут свои комментарии в официальной группе районной администрации ВКонтакте и просят включить в программу по ремонту асфальтового покрытия улицы Чкалова, Лейтенанта Шмидта, Авиатриссы Зверевой, Русинова, Рощинскую, Крупской, дорогу к бассейну «Волна» и многие-многие другие.

Действительно, многие городские улицы сегодня представляют собой скорее направления, чем дороги. Ждем весны и ремонта улиц.

Фото администрации Гатчинского района