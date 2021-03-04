Гатчинцы вошли в число лучших «Молодых профессионалов»

Соревнования V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» проходили с 24 по 28 февраля на 19 площадках в образовательных организациях региона. К юбилейному региональному этапу количество участников чемпионата «Молодые профессионалы» в Ленинградской области выросло в четыре раза. В нем приняли участие 386 конкурсантов и 473 эксперта. За соблюдением стандартов чемпионата наблюдали 25 сертифицированных экспертов.

Конкурсанты соревновались в 53 компетенциях в двух возрастных категориях – юниоры до 14 лет и студенты 16-22 года. В 2021 году в число уже существующих компетенций вошли новые, среди них «Бухгалтерский учет», «Вальщик леса», «Ландшафтный дизайн», «Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Охрана труда», «Предпринимательство» и «Предпринимательство – юниоры», «Промышленная механика и монтаж», «Сити-фермерство» и выставочная компетенция «Геоинформатика». Также при поддержке комитета по труду и занятости населения Ленинградской области среди жителей региона в возрасте старше 50 лет прошли соревнования по компетенции «Охрана труда – Навыки мудрых».

В ходе открытия регионального чемпионата в режиме онлайн участников приветствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона назвал людей и их компетенции главным ресурсом, за который конкурируют компании, отрасли, регионы и страны.

- Конкурс направлен именно на повышение престижа современных профессий и квалификации, расширение карьерных возможностей и формирование характера победителя у участников, - отметил он.

Александр Дрозденко также добавил, что правительство региона активно поддерживает чемпионат, так как заинтересовано в молодых квалифицированных специалистах.

- Мы создаем площадки, на которых развиваем компетенции – это «узловые точки» для подготовки участников соревнования. Мы развиваем наставничество, наши мастера постоянно проходят обучение и являются высококвалифицированными преподавателями. Немаловажно, что за победу мы платим реальные денежные премии, - рассказал губернатор Ленинградской области.

Также со словами напутствия к участникам чемпионата обратились председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, президент регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр Габитов, старший вице-президент – исполнительный директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Ирина Панченко.

В Гатчинском районе площадками для проведения соревнований по компетенциям традиционно стали Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского, входящая в его структуру Базовая школа и ГИЭФПТ. На этих площадках прошли соревнования по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Изготовление прототипов», «Аддитивное производство».

Всего по итогам регионального чемпионата в Ленинградской области было определено 213 призеров и победителей, среди них большое количество представителей Гатчинского района.

Гатчинские призеры и победители V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2021 по компетенциям.

Токарные работы на станках с ЧПУ

третье место – Василий Пашковский (ГИЭФПТ);

Аддитивное производство

первое место – Юрий Лаврентьев (ГИЭФПТ);

второе место – Роман Мамедов (ГИЭФПТ);

Технологии моды

первое место – Яна Львова (ГИЭФПТ);

Физическая культура, спорт и фитнес

первое место – Елизавета Куликова (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);

третье место – Варвара Онученко (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);

Физическая культура, спорт и фитнес - юниоры

первое место – Полина Гринюк (Районный центр детского творчества);

второе место – Артем Ананьин (РЦДТ);

третье место – Ульяна Иволгина (РЦДТ);

Преподавание в младших классах

первое место – Ольга Жирохова (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);

второе место – Анастасия Жаренова (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);

Преподавание в младших классах – юниоры

первое место – Дарья Шабатура (РЦДТ);

второе место – Элина Лиски (РЦДТ);

третье место – Виктория Луца (РЦДТ);

Дошкольное воспитание

второе место – Анастасия Подгорних (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);

Медальон за профессионализм получила Алина Подгорная (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);

Дошкольное воспитание – юниоры

первое место – Елизавета Новакова (РЦДТ);

второе место – Анастасия Родимова (РЦДТ);

третье место – Серафима Пясковская и Валерия Циш (РЦДТ);

Инженерный дизайн CAD – юниоры

первое место – Данил Морозов (Информационно-методический центр Гатчинского района);

Малярные и декоративные работы

первое место – Петр Прудников (ГИЭФПТ);

Изготовление прототипов

первое место – Владислав Бакасов (ГИЭФПТ);

Изготовление прототипов – юниоры

второе место – Полина Огаркова и Анастасия Кучер (Информационно-методический центр Гатчинского района);

третье место – Александр Титов и Олег Ефремов (Гатчинская школа № 9).

Следующим этапом для конкурсантов станет участие в отборочном туре, победители которого отправятся на Всероссийский этап чемпионата «Молодые профессионалы» в Уфе.

Напомним, впервые Ленинградская область впервые провела региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в феврале 2017 года. Тогда в 16 компетенциях приняли участие 111 конкурсантов. С момента запуска чемпионата в регионе в шесть раз выросла география присутствия чемпионата в регионе – от 2 городов в 2017 году до 12 населенных пунктов в 2021 году. Организатором чемпионата выступает комитет общего и профессионального образования Ленинградской области.



