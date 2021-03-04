Гатчинцы вошли в число лучших «Молодых профессионалов»

Соревнования
V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» проходили с 24 по
28 февраля на 19 площадках в образовательных организациях региона. К юбилейному
региональному этапу количество участников чемпионата «Молодые профессионалы» в
Ленинградской области выросло в четыре раза. В нем приняли участие 386
конкурсантов и 473 эксперта. За соблюдением стандартов чемпионата наблюдали 25
сертифицированных экспертов.
Конкурсанты
соревновались в 53 компетенциях в двух возрастных категориях – юниоры до 14 лет
и студенты 16-22 года. В 2021 году в число уже существующих компетенций вошли
новые, среди них «Бухгалтерский учет», «Вальщик леса», «Ландшафтный дизайн»,
«Магистральные линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП», «Охрана труда»,
«Предпринимательство» и «Предпринимательство – юниоры», «Промышленная механика
и монтаж», «Сити-фермерство» и выставочная компетенция «Геоинформатика». Также
при поддержке комитета по труду и занятости населения Ленинградской области
среди жителей региона в возрасте старше 50 лет прошли соревнования по
компетенции «Охрана труда – Навыки мудрых».
В
ходе открытия регионального чемпионата в режиме онлайн участников приветствовал
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава региона назвал
людей и их компетенции главным ресурсом, за который конкурируют компании,
отрасли, регионы и страны.
-
Конкурс направлен именно на повышение престижа современных профессий и
квалификации, расширение карьерных возможностей и формирование характера
победителя у участников, - отметил он.
Александр
Дрозденко также добавил, что правительство региона активно поддерживает
чемпионат, так как заинтересовано в молодых квалифицированных специалистах.
-
Мы создаем площадки, на которых развиваем компетенции – это «узловые точки» для
подготовки участников соревнования. Мы развиваем наставничество, наши мастера
постоянно проходят обучение и являются высококвалифицированными
преподавателями. Немаловажно, что за победу мы платим реальные денежные премии,
- рассказал губернатор Ленинградской области.
Также
со словами напутствия к участникам чемпионата обратились председатель комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов, президент
регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александр
Габитов, старший вице-президент – исполнительный
директор Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Ирина
Панченко.
В
Гатчинском районе площадками для проведения соревнований по компетенциям
традиционно стали Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского,
входящая в его структуру Базовая школа и ГИЭФПТ. На этих площадках прошли
соревнования по компетенциям «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание
в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Изготовление прототипов», «Аддитивное
производство».
Всего
по итогам регионального чемпионата в Ленинградской области было определено 213
призеров и победителей, среди них большое количество представителей Гатчинского
района.
Гатчинские призеры
и победители
V Открытого регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленинградской области – 2021 по
компетенциям.
Токарные работы на
станках с ЧПУ
третье
место – Василий Пашковский (ГИЭФПТ);
Аддитивное
производство
первое
место – Юрий Лаврентьев (ГИЭФПТ);
второе
место – Роман Мамедов (ГИЭФПТ);
Технологии моды
первое
место – Яна Львова (ГИЭФПТ);
Физическая
культура, спорт и фитнес
первое
место – Елизавета Куликова (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.
Ушинского);
третье
место – Варвара Онученко (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);
Физическая
культура, спорт и фитнес - юниоры
первое
место – Полина Гринюк (Районный центр детского творчества);
второе
место – Артем Ананьин (РЦДТ);
третье
место – Ульяна Иволгина (РЦДТ);
Преподавание в
младших классах
первое
место – Ольга Жирохова (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского);
второе
место – Анастасия Жаренова (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.
Ушинского);
Преподавание в
младших классах – юниоры
первое
место – Дарья Шабатура (РЦДТ);
второе
место – Элина Лиски (РЦДТ);
третье
место – Виктория Луца (РЦДТ);
Дошкольное
воспитание
второе
место – Анастасия Подгорних (Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.
Ушинского);
Медальон
за профессионализм получила Алина Подгорная (Гатчинский педагогический колледж
им. К.Д. Ушинского);
Дошкольное
воспитание – юниоры
первое
место – Елизавета Новакова (РЦДТ);
второе
место – Анастасия Родимова (РЦДТ);
третье
место – Серафима Пясковская и Валерия Циш (РЦДТ);
Инженерный дизайн
CAD – юниоры
первое
место – Данил Морозов (Информационно-методический центр Гатчинского района);
Малярные и
декоративные работы
первое
место – Петр Прудников (ГИЭФПТ);
Изготовление
прототипов
первое
место – Владислав Бакасов (ГИЭФПТ);
Изготовление
прототипов – юниоры
второе
место – Полина Огаркова и Анастасия Кучер (Информационно-методический центр
Гатчинского района);
третье
место – Александр Титов и Олег Ефремов (Гатчинская школа № 9).
Следующим
этапом для конкурсантов станет участие в отборочном туре, победители которого
отправятся на Всероссийский этап чемпионата «Молодые профессионалы» в Уфе.
Напомним,
впервые Ленинградская область впервые провела региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» в феврале 2017 года. Тогда в 16 компетенциях приняли участие 111
конкурсантов. С момента запуска чемпионата в регионе в шесть раз выросла
география присутствия чемпионата в регионе – от 2 городов в 2017 году до 12
населенных пунктов в 2021 году. Организатором чемпионата выступает комитет общего
и профессионального образования Ленинградской области.