«Пальма» - история любви и дружбы

Овчарка по кличке Пальма
вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не
берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и
каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…
9-летний Коля – тоже
новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти
не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А
отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав
нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей,
когда за Пальмой однажды возвращается хозяин…
Сценарий «Пальмы» написан
по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково».
Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина,
встречая каждый приземляющийся ИЛ-18, на котором он когда-то улетел. В 1976
году в «Комсомольской правде» об этом вышла статья Юрия Роста «Два года ждет».
Режиссер
Александр ДОМОГАРОВ
«Пальма» –
большой, сложный, крутой проект, о котором я всегда мечтал. А начался он
с того, что я случайно прочитал у отца в Фейсбуке статью Юрия Роста из
«Комсомольской правды» про собаку, которая ждала своего хозяина в аэропорту.
Эта история меня очень впечатлила, еще подумал: «Вот такое кино я хотел бы
сделать!.. Интересно, а как бы могла пройти встреча собаки и человека, ее
бросившего?»
Буквально через несколько
дней меня пригласили на встречу с продюсерами кинокомпании «Марс Медиа»,
которые спросили, а что бы я сам хотел снять? Вопрос был неожиданным, и я тут
же предложил первое, о чем недавно думал, – историю про Пальму. Так все и
завертелось.
Наш фильм не основан на
реальных событиях, он скорее вдохновлен ими. Мы многое придумали вокруг
истории, которую так подробно описывал Юрий Рост в 70-е годы. Весь импульс шел из той статьи. Но из
реальных фактов тех лет у нас – собака Пальма, которую хозяин оставляет в
аэропорту, и условный летчик, вокруг них и написана семейная история. Через
Пальму мы рассказываем об отце и сыне, а присутствие собаки придает притчевый
характер картине. Через отношения с Пальмой строится все: отец узнает сына,
ребенок приобретает друга и обретает семью.
Для меня «Пальма» – история о том, как все помогали собаке, а в
итоге именно собака помогла всем и объединила семью. Пальма столкнулась с
несправедливостью и предательством, но все равно продолжала ждать своего
хозяина. Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно,
столько и снято, и написано. Но наш фильм – повод задуматься о собственной
жизни, о том, что ценно и важно.
Овчарка Лили, играющая
Пальму, – настоящая звезда! Это у нее первая главная роль в кино. Она абсолютно
кинематографична. У Лили очень странные, необычные для этой породы уши, и нам
это сразу понравилось. А еще глаза – они всегда грустные, как будто все время
кого-то ждет – то, что мы и искали!
Лили выполняла все
пожелания и указания с поразительной точностью и скоростью, все схватывала на
лету, гораздо быстрее некоторых актеров. Работала как робот: поставили ей
метку, и она точно на нее вставала. Как режиссер видит сцену, так она ее и
сыграет, никаких экспромтов и сюрпризов. Мне, безусловно, нравятся актерские
импровизации, когда мы вместе сочиняем и придумываем, ловим интересные моменты,
однако с Лили были важны именно точность и четкость.
Актер
Виктор ДОБРОНРАВОВ
Сценарий «Пальмы» очень
светлый, добрый. Признаюсь, до того, как его прочитать, я не знал ничего про
Пальму. А потом уже выяснил много интересного, поскольку моя соседка по лестничной
площадке, кинолог, знает ее из первых рук.
На мой взгляд, в нашей
истории, где в кадре есть и дети, и животные, которые всегда подкупают и
вызывают слезу у зрителя, в меру запрещенных приемов и соблюдена грань. У нас
многоплановое кино с характерными персонажами. Мне понравился сценарий, где
соединены разные жанры: будет и юмор, будут и драматические сцены. Все как в
жизни – и поплачем, и посмеемся.
И, что важно, «Пальма» –
это не русский «Хатико», как часто пишут. Это не просто история хозяина и его
собаки. Она гораздо сложнее и глубже – это история мальчика и собаки, хозяина и
собаки, отца и сына. «Хатико» – очень грустная и печальная картина о верности и
дружбе, ее без слез смотреть невозможно. Наш фильма другой: он больше про
людей, которых собака заставляет вести себя по-человечески. Это история про
любовь, предательство, дружбу, верность, но точно не про Хатико. Благодаря
собаке отец и сын приходят к взаимопониманию.
Если с собакой работает
профессиональный кинолог, как у нас в случае с Лили, у них есть свои наработки,
приемы. Поэтому когда все вокруг начинают помогать, ничего хорошего из этого не
будет. В первый же съемочный день нам было строго-настрого сказано, что те, кто
не работает с собакой в кадре, не должны к ней подходить, ласкать, кормить. И
снимаясь с Лили, я старался ничего лишнего не делать, чтобы не отвлекать ее от
главного – игры.