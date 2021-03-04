«Пальма» - история любви и дружбы

Овчарка по кличке Пальма вынужденно расстается с хозяином: тот улетает заграницу, а верную собаку не берут на рейс и оставляют прямо на летном поле. Пальма прячется в аэропорту и каждый день встречает самолеты в надежде, что хозяин вернулся. Но время идет…

9-летний Коля – тоже новенький в аэропорту: он потерял маму и переехал к отцу-пилоту, которого почти не знает. Пальма становится для мальчика родственной душой и лучшим другом. А отцу Коли, летчику Лазареву, предстоит заслужить доверие и любовь сына, сделав нелегкий выбор между карьерой и семьей. И найти способ не разлучить друзей, когда за Пальмой однажды возвращается хозяин…

Сценарий «Пальмы» написан по мотивам реальных событий, происходивших в 1974-1976 годах во «Внуково». Оставленная в аэропорту собака несколько лет ждала возвращения хозяина, встречая каждый приземляющийся ИЛ-18, на котором он когда-то улетел. В 1976 году в «Комсомольской правде» об этом вышла статья Юрия Роста «Два года ждет».

Режиссер Александр ДОМОГАРОВ

«Пальма» – большой, сложный, крутой проект, о котором я всегда мечтал. А начался он с того, что я случайно прочитал у отца в Фейсбуке статью Юрия Роста из «Комсомольской правды» про собаку, которая ждала своего хозяина в аэропорту. Эта история меня очень впечатлила, еще подумал: «Вот такое кино я хотел бы сделать!.. Интересно, а как бы могла пройти встреча собаки и человека, ее бросившего?»

Буквально через несколько дней меня пригласили на встречу с продюсерами кинокомпании «Марс Медиа», которые спросили, а что бы я сам хотел снять? Вопрос был неожиданным, и я тут же предложил первое, о чем недавно думал, – историю про Пальму. Так все и завертелось.

Наш фильм не основан на реальных событиях, он скорее вдохновлен ими. Мы многое придумали вокруг истории, которую так подробно описывал Юрий Рост в 70-е годы. Весь импульс шел из той статьи. Но из реальных фактов тех лет у нас – собака Пальма, которую хозяин оставляет в аэропорту, и условный летчик, вокруг них и написана семейная история. Через Пальму мы рассказываем об отце и сыне, а присутствие собаки придает притчевый характер картине. Через отношения с Пальмой строится все: отец узнает сына, ребенок приобретает друга и обретает семью.

Для меня «Пальма» – история о том, как все помогали собаке, а в итоге именно собака помогла всем и объединила семью. Пальма столкнулась с несправедливостью и предательством, но все равно продолжала ждать своего хозяина. Наверное, ничего нового о преданности животных сказать уже невозможно, столько и снято, и написано. Но наш фильм – повод задуматься о собственной жизни, о том, что ценно и важно.

Овчарка Лили, играющая Пальму, – настоящая звезда! Это у нее первая главная роль в кино. Она абсолютно кинематографична. У Лили очень странные, необычные для этой породы уши, и нам это сразу понравилось. А еще глаза – они всегда грустные, как будто все время кого-то ждет – то, что мы и искали!

Лили выполняла все пожелания и указания с поразительной точностью и скоростью, все схватывала на лету, гораздо быстрее некоторых актеров. Работала как робот: поставили ей метку, и она точно на нее вставала. Как режиссер видит сцену, так она ее и сыграет, никаких экспромтов и сюрпризов. Мне, безусловно, нравятся актерские импровизации, когда мы вместе сочиняем и придумываем, ловим интересные моменты, однако с Лили были важны именно точность и четкость.

Актер Виктор ДОБРОНРАВОВ

Сценарий «Пальмы» очень светлый, добрый. Признаюсь, до того, как его прочитать, я не знал ничего про Пальму. А потом уже выяснил много интересного, поскольку моя соседка по лестничной площадке, кинолог, знает ее из первых рук.

На мой взгляд, в нашей истории, где в кадре есть и дети, и животные, которые всегда подкупают и вызывают слезу у зрителя, в меру запрещенных приемов и соблюдена грань. У нас многоплановое кино с характерными персонажами. Мне понравился сценарий, где соединены разные жанры: будет и юмор, будут и драматические сцены. Все как в жизни – и поплачем, и посмеемся.

И, что важно, «Пальма» – это не русский «Хатико», как часто пишут. Это не просто история хозяина и его собаки. Она гораздо сложнее и глубже – это история мальчика и собаки, хозяина и собаки, отца и сына. «Хатико» – очень грустная и печальная картина о верности и дружбе, ее без слез смотреть невозможно. Наш фильма другой: он больше про людей, которых собака заставляет вести себя по-человечески. Это история про любовь, предательство, дружбу, верность, но точно не про Хатико. Благодаря собаке отец и сын приходят к взаимопониманию.

Если с собакой работает профессиональный кинолог, как у нас в случае с Лили, у них есть свои наработки, приемы. Поэтому когда все вокруг начинают помогать, ничего хорошего из этого не будет. В первый же съемочный день нам было строго-настрого сказано, что те, кто не работает с собакой в кадре, не должны к ней подходить, ласкать, кормить. И снимаясь с Лили, я старался ничего лишнего не делать, чтобы не отвлекать ее от главного – игры.