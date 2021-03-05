На защите вырицких лесов

Участниками встречи стали председатель Комитета природных ресурсов Ленинградской области Павел Немчинов, глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Сергей Коняев, представители общественности.

В ходе заседания была особо подчеркнута социальная и рекреационная значимость лесов в окрестностях Вырицкого поселения. Отмечено, что нынешние арендаторы, осуществляющие работу в непосредственной близости от населенных пунктов, завершают работы.

Участники встречи подчеркнули, что необходима совместная и планомерная работа органов местного самоуправления и Комитета природных ресурсов Ленобласти. В частности, планируется, что в заседаниях рабочей группы будет принимать участие представитель комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Также будет приглашен арендатор для прояснения позиции по лесопользованию и лесовосстановлению. Кроме того, будут даны разъяснения жителям Вырицы, какие деревья вырубаются с обоснованием почему.

На встрече также обсудили перспективы защиты лесов в Гатчинском районе. Одним из вопросов стала разработка карьера возле деревни Старое Колено. Особо отмечено, что статус противоэрозионных лесов с этой территории снимать не будут. Вместо планируемых 52 га будет разработано 6,5 га.

Особое внимание уделено необходимости внесения изменений в лесное законодательство Российской Федерации.