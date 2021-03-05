На защите вырицких лесов

Участниками
встречи стали председатель Комитета природных ресурсов Ленинградской области Павел
Немчинов, глава администрации Вырицкого поселения Михаил Хомченко, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Сергей Коняев,
представители общественности.
В
ходе заседания была особо подчеркнута социальная и рекреационная значимость
лесов в окрестностях Вырицкого поселения. Отмечено, что нынешние арендаторы,
осуществляющие работу в непосредственной близости от населенных пунктов,
завершают работы.
Участники
встречи подчеркнули, что необходима совместная и планомерная работа органов
местного самоуправления и Комитета природных ресурсов Ленобласти. В частности,
планируется, что в заседаниях рабочей группы будет принимать участие
представитель комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Также будет
приглашен арендатор для прояснения позиции по лесопользованию и лесовосстановлению.
Кроме того, будут даны разъяснения жителям Вырицы, какие деревья вырубаются с
обоснованием почему.
На
встрече также обсудили перспективы защиты лесов в Гатчинском районе. Одним из
вопросов стала разработка карьера возле деревни Старое Колено. Особо отмечено,
что статус противоэрозионных лесов с этой территории снимать не будут. Вместо
планируемых 52 га будет разработано 6,5 га.
Особое
внимание уделено необходимости внесения изменений в лесное законодательство
Российской Федерации.