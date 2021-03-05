Распилили 4 чужих грузовика и «ситроен»

36-летнему
гражданину Молдовы Антону Н. и 43-летнему жителю Гатчинского района Андрею С.
предъявили обвинение в растрате чужого имущества группой лиц по
предварительному сговору с причинением значительного ущерба, в особо крупном
размере. Гражданина Н. обвинили еще и в покушении на кражу. Подельники ловко
распорядились чужими машинами, пустив их на металлолом, а уроженец Молдавии,
кроме того, пытался похитить тонну чужого металла, но был застигнут на месте
преступления и взят с поличным.
…Весной
2018 года владелец китайских грузовиков марки Dongfeng DFL дал объявление об их продаже.
Объявился покупатель – Антон Н. из Молдовы, но с иностранным гражданином
продавец заключать договор отказался, и тогда молдаванин порекомендовал своего
напарника – Андрея С. С ним и был заключен договор на продажу двух самосвалов в
рассрочку. Напарники забрали грузовики в Петербурге, но по договору ни копейки
не заплатили, ссылаясь на отсутствие работы. Тогда летом им предложили взять еще
две машины – для работы без оплаты аренды. С тем, чтобы осенью 2018 года
заключить договоры аренды на все четыре грузовика. Подельники забрали из
Мурманска еще два автомобиля Dongfeng
DFL и поставили их в арендованные боксы в Больших
Колпанах. Вдобавок к самосвалам арендаторов попросили перевезти из Мурманска в
Ленобласть и взять на хранение с последующим ремонтом еще и минивэн Citroen Berlingo,
который они забрали и тоже загнали в бокс.
До
осени 2018-го владелец грузовиков созванивался с покупателями и вел переговоры
об условиях аренды машин. Наконец, в октябре они встретились и подписали четыре
договора на аренду четырех китайских самосвалов, которые на тот момент уже
находились в фактическом пользовании Антона Н. и Андрея С. Несколько месяцев
хозяин машин верил обещаниям арендаторов платить по договору. В марте 2019-го
он приехал на территорию боксов в Большие Колпаны, а грузовиков-то в боксах и
нет! От завгара узнал, что все машины, включая минивэн, были распилены на части
и вывезены с территории гаражей.
Владелец
грузовиков и хозяин «ситроена» нашли одного из «арендаторов» – Андрея С.,
который заявил о своем полном неведении: судьбы автомобилей он, якобы, не знал
и называл возможные места их хранения. Его подельника – Антона Н. – владельцы
машин отыскать так и не смогли. Тогда они обратились в полицию. Вместе с
полицейскими открыли арендуемый напарниками бокс и обнаружили там части
самосвала: кабину, раму и задние мосты. VIN-номер на раме был спилен, на кабине не было шильды,
двигатель стоял от другого автомобиля и находился в нерабочем состоянии.
Грузовик восстановлению не подлежал. А «ситроена» и след простыл. Владелец
оценил его в 140 тысяч рублей – ущерб значительный.
Потерпевшие
представили документы – договора купли-продажи двух самосвалов по цене 850
тысяч рублей каждый – с рассрочкой платежа до октября 2018 года. А с октября
между хозяином грузовиков и Андреем С. были заключены четыре договора аренды на
все четыре самосвала – сроком до 1 января 2019-го. ГИБДД зафиксировала
передвижение грузовиков по дорогам в период с июля по декабрь 2018 года:
сведения были предоставлены из базы данных Госавтоинспекции «Паутина».
Водители, ездившие на грузовиках, нарушали правила.
Свидетели
видели, как в боксе в Больших Колпанах работали Антон Н. и Андрей С, видели
сами грузовики и «ситроен» рядом с боксом. Знали свидетели и о том, что
какие-то из грузовых машин были разрезаны на части, а минивэн увезен с
территории гаражей. Водитель манипулятора рассказал, что в декабре 2018-го
грузил по просьбе Антона Н. части распиленного самосвала в Больших Колпанах и
отвозил в пункт приема металла в Пригородный. А в марте 2019-го Антону Н. снова
потребовался его манипулятор – на этот раз для вывоза из того же бокса
«ситроена». Минивэн погрузили на манипулятор целиком и распилили его на части
по дороге. Работники пункта приема металла на улице Ополченцев-Балтийцев
подтвердили, что принимали металлический лом от Антона Н.
Эксперт
в области товароведения установил, что среднерыночная стоимость самосвалов на
тот период времени составляла порядка 810 тысяч рублей, и стоимость «ситроена»
товаровед тоже подтвердил – не менее 140 тысяч. Было возбуждено уголовное дело
по части 4 статьи 160 УК РФ: растрата чужого имущества в особо крупном размере.
Владелец грузовиков понес ущерб на 3 млн 230 тысяч рублей. Плюс 140 тысяч стоил
Citroen
Berlingo.
Но
распилом машин Антон Н. не удовольствовался. В апреле 2019 года оперуполномоченные Войсковицкого отдела полиции,
проезжая вблизи деревни Ротково, заметили рядом с бетонным зданием грузовую
«Газель», в кузове которой лежала груда металлолома. Полицейские остановились,
вошли внутрь здания и задержали Антона Н. с подельником, которые там прятались.
На место происшествия вызвали следственную группу. Собственник ангара, в
котором хранился лом, подал заявление в полицию. Получив сообщение о попытке
кражи, он приехал в Ротково и обнаружил, что часть металлических конструкций
(части ворот, швеллеры, уголки. петли каркаса ворот) его зданий срезана.
Половина их уже загружена в «Газель», а другая лежит рядом, подготовленная к
погрузке. Впоследствии подготовленный к хищению лом взвесили – за вычетом веса
автомобиля масса металлолома превысила тонну. Полиция вмешалась вовремя. Лом
вернули владельцу. По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело:
преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленников
обстоятельствам.
Антона
Н., судимого Гатчинским судом за грабеж, имеющего разрешение на временное
проживание в Российской Федерации, разведенного, отца двоих малолетних детей,
официально нетрудоустроенного, зарегистрированного в Больших Колпанах,
заключили под стражу. С его несудимого подельника – Андрея С. – взяли подписку
о невыезде и надлежащем поведении.
8-го
февраля Гатчинский городской суд вынес обоим обвинительный приговор. При
назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: гражданин С. –
разведенный отец малолетнего ребенка, трудоустроен, имеет положительные
характеристики и, кроме того, добровольно частично возместил потерпевшему –
хозяину распиленных грузовиков – материальный ущерб. То есть, совершил
действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением.
Подсудимый
Антон Н. частично признал свою вину в попытке кражи металлолома. От растраты –
распила грузовиков и «ситроена» – открестился и все свалил на подельника.
Преступный сговор и свое участие в преступлении отрицал. Не согласился с
оценкой стоимости и объема металла, который он собирался похитить.
Второй
подсудимый – Андрей С. – вину признал отчасти. Утверждал, что по договорам
аренды он платил частично. Но грузовики постоянно ломались и требовали ремонта.
В 2019 году он разрезал два из них на металл, так как дальнейшее их содержание
считал нерентабельным. Грузовики считал своими и думал, что вправе ими
распоряжаться. «Ситроен» и третий грузовик он тоже сдал в пункты приема
металла, так как за транспортировку, ремонт и стоянку машин ему не заплатили.
Таким образом он возместил себе понесенные расходы. На последнем самосвале он
спилил кузов, но реализовать не успел – приехал владелец и забрал остатки
своего грузовика.
Несмотря
на позиции подсудимых, суд счел их вину доказанной совокупностью исследованных
доказательств. Гражданина Н. признали виновным по двум статьям Уголовного
кодекса и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний
присудили два года четыре месяца исправительной колонии строгого режима. В срок
отбывания зачли время его содержания под стражей – с апреля 2019-го, из расчета
день за день.
Гражданину
С. за растрату чужого имущества дали два года условно с испытательным сроком на
два года. Гражданский иск владельца «ситроена» постановили удовлетворить и
взыскать с осужденных солидарно 142500 рублей – в счет возмещения материального
ущерба, причиненного преступлением.
За
хозяином распиленных самосвалов признали право на удовлетворение гражданского
иска в части возмещения материального вреда, передав его на разрешение в
порядке гражданского судопроизводства.