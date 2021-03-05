Распилили 4 чужих грузовика и «ситроен»

36-летнему гражданину Молдовы Антону Н. и 43-летнему жителю Гатчинского района Андрею С. предъявили обвинение в растрате чужого имущества группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере. Гражданина Н. обвинили еще и в покушении на кражу. Подельники ловко распорядились чужими машинами, пустив их на металлолом, а уроженец Молдавии, кроме того, пытался похитить тонну чужого металла, но был застигнут на месте преступления и взят с поличным.

…Весной 2018 года владелец китайских грузовиков марки Dongfeng DFL дал объявление об их продаже. Объявился покупатель – Антон Н. из Молдовы, но с иностранным гражданином продавец заключать договор отказался, и тогда молдаванин порекомендовал своего напарника – Андрея С. С ним и был заключен договор на продажу двух самосвалов в рассрочку. Напарники забрали грузовики в Петербурге, но по договору ни копейки не заплатили, ссылаясь на отсутствие работы. Тогда летом им предложили взять еще две машины – для работы без оплаты аренды. С тем, чтобы осенью 2018 года заключить договоры аренды на все четыре грузовика. Подельники забрали из Мурманска еще два автомобиля Dongfeng DFL и поставили их в арендованные боксы в Больших Колпанах. Вдобавок к самосвалам арендаторов попросили перевезти из Мурманска в Ленобласть и взять на хранение с последующим ремонтом еще и минивэн Citroen Berlingo, который они забрали и тоже загнали в бокс.

До осени 2018-го владелец грузовиков созванивался с покупателями и вел переговоры об условиях аренды машин. Наконец, в октябре они встретились и подписали четыре договора на аренду четырех китайских самосвалов, которые на тот момент уже находились в фактическом пользовании Антона Н. и Андрея С. Несколько месяцев хозяин машин верил обещаниям арендаторов платить по договору. В марте 2019-го он приехал на территорию боксов в Большие Колпаны, а грузовиков-то в боксах и нет! От завгара узнал, что все машины, включая минивэн, были распилены на части и вывезены с территории гаражей.

Владелец грузовиков и хозяин «ситроена» нашли одного из «арендаторов» – Андрея С., который заявил о своем полном неведении: судьбы автомобилей он, якобы, не знал и называл возможные места их хранения. Его подельника – Антона Н. – владельцы машин отыскать так и не смогли. Тогда они обратились в полицию. Вместе с полицейскими открыли арендуемый напарниками бокс и обнаружили там части самосвала: кабину, раму и задние мосты. VIN-номер на раме был спилен, на кабине не было шильды, двигатель стоял от другого автомобиля и находился в нерабочем состоянии. Грузовик восстановлению не подлежал. А «ситроена» и след простыл. Владелец оценил его в 140 тысяч рублей – ущерб значительный.

Потерпевшие представили документы – договора купли-продажи двух самосвалов по цене 850 тысяч рублей каждый – с рассрочкой платежа до октября 2018 года. А с октября между хозяином грузовиков и Андреем С. были заключены четыре договора аренды на все четыре самосвала – сроком до 1 января 2019-го. ГИБДД зафиксировала передвижение грузовиков по дорогам в период с июля по декабрь 2018 года: сведения были предоставлены из базы данных Госавтоинспекции «Паутина». Водители, ездившие на грузовиках, нарушали правила.

Свидетели видели, как в боксе в Больших Колпанах работали Антон Н. и Андрей С, видели сами грузовики и «ситроен» рядом с боксом. Знали свидетели и о том, что какие-то из грузовых машин были разрезаны на части, а минивэн увезен с территории гаражей. Водитель манипулятора рассказал, что в декабре 2018-го грузил по просьбе Антона Н. части распиленного самосвала в Больших Колпанах и отвозил в пункт приема металла в Пригородный. А в марте 2019-го Антону Н. снова потребовался его манипулятор – на этот раз для вывоза из того же бокса «ситроена». Минивэн погрузили на манипулятор целиком и распилили его на части по дороге. Работники пункта приема металла на улице Ополченцев-Балтийцев подтвердили, что принимали металлический лом от Антона Н.

Эксперт в области товароведения установил, что среднерыночная стоимость самосвалов на тот период времени составляла порядка 810 тысяч рублей, и стоимость «ситроена» товаровед тоже подтвердил – не менее 140 тысяч. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ: растрата чужого имущества в особо крупном размере. Владелец грузовиков понес ущерб на 3 млн 230 тысяч рублей. Плюс 140 тысяч стоил Citroen Berlingo.

Но распилом машин Антон Н. не удовольствовался. В апреле 2019 года оперуполномоченные Войсковицкого отдела полиции, проезжая вблизи деревни Ротково, заметили рядом с бетонным зданием грузовую «Газель», в кузове которой лежала груда металлолома. Полицейские остановились, вошли внутрь здания и задержали Антона Н. с подельником, которые там прятались. На место происшествия вызвали следственную группу. Собственник ангара, в котором хранился лом, подал заявление в полицию. Получив сообщение о попытке кражи, он приехал в Ротково и обнаружил, что часть металлических конструкций (части ворот, швеллеры, уголки. петли каркаса ворот) его зданий срезана. Половина их уже загружена в «Газель», а другая лежит рядом, подготовленная к погрузке. Впоследствии подготовленный к хищению лом взвесили – за вычетом веса автомобиля масса металлолома превысила тонну. Полиция вмешалась вовремя. Лом вернули владельцу. По факту покушения на кражу возбудили уголовное дело: преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленников обстоятельствам.

Антона Н., судимого Гатчинским судом за грабеж, имеющего разрешение на временное проживание в Российской Федерации, разведенного, отца двоих малолетних детей, официально нетрудоустроенного, зарегистрированного в Больших Колпанах, заключили под стражу. С его несудимого подельника – Андрея С. – взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

8-го февраля Гатчинский городской суд вынес обоим обвинительный приговор. При назначении наказания были учтены смягчающие обстоятельства: гражданин С. – разведенный отец малолетнего ребенка, трудоустроен, имеет положительные характеристики и, кроме того, добровольно частично возместил потерпевшему – хозяину распиленных грузовиков – материальный ущерб. То есть, совершил действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением.

Подсудимый Антон Н. частично признал свою вину в попытке кражи металлолома. От растраты – распила грузовиков и «ситроена» – открестился и все свалил на подельника. Преступный сговор и свое участие в преступлении отрицал. Не согласился с оценкой стоимости и объема металла, который он собирался похитить.

Второй подсудимый – Андрей С. – вину признал отчасти. Утверждал, что по договорам аренды он платил частично. Но грузовики постоянно ломались и требовали ремонта. В 2019 году он разрезал два из них на металл, так как дальнейшее их содержание считал нерентабельным. Грузовики считал своими и думал, что вправе ими распоряжаться. «Ситроен» и третий грузовик он тоже сдал в пункты приема металла, так как за транспортировку, ремонт и стоянку машин ему не заплатили. Таким образом он возместил себе понесенные расходы. На последнем самосвале он спилил кузов, но реализовать не успел – приехал владелец и забрал остатки своего грузовика.

Несмотря на позиции подсудимых, суд счел их вину доказанной совокупностью исследованных доказательств. Гражданина Н. признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний присудили два года четыре месяца исправительной колонии строгого режима. В срок отбывания зачли время его содержания под стражей – с апреля 2019-го, из расчета день за день.

Гражданину С. за растрату чужого имущества дали два года условно с испытательным сроком на два года. Гражданский иск владельца «ситроена» постановили удовлетворить и взыскать с осужденных солидарно 142500 рублей – в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.

За хозяином распиленных самосвалов признали право на удовлетворение гражданского иска в части возмещения материального вреда, передав его на разрешение в порядке гражданского судопроизводства.



