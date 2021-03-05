В районе определили лучших пловцов

В соревнованиях приняли
участие 73 пловца из Гатчинской ДЮСШ № 2, спортивной школы «Киви», Коммунарской
ДЮСШ и Районной ДЮСШ (Вырица). Программа Первенства повторяет личную программу
Всероссийских соревнований «Веселый дельфин» и включает в себя три дистанции
200 м к/пл + 800 м в/ст + 100 м.
По сумме очков FINA в
троеборье были определены сильнейшие пловцы Гатчинского района. Среди девушек
ими стали Анна Захарова (925 очков, Гатчинская ДЮСШ № 2), Ксения Кирикова (853
очков, Коммунарская ДЮСШ), Елизавета Дорофина (815 очков, Коммунарская ДЮСШ).
Среди юношей лучшие результаты показали: Николай Остренко (1350 очков, СШ «Киви»),
Михаил Федорин (1344 очков, Гатчинская ДЮСШ № 2), Иван Патрикеев (1262 очка,
Гатчинская ДЮСШ № 2).
В эстафетном плавании
4х50 м в/ст среди девушек победу одержала сборная Гатчинской ДЮСШ № 2, в
которую вошли Анна Захарова, Анна Янковская, Юлия Косюк, Анна Рога
(2:20.13).
Среди юношей в эстафетном
плавании 4х50 м в/ст победу одержал квартет Гатчинской ДЮСШ № 2 (Михаил
Федорин, Егор Титов, Иван Патрикеев, Алексей Бибик, 1:50.51).
В эстафетном плавании
4х50 м комплексным плаванием лучший результат показала команда Гатчинской ДЮСШ
№ 2 (Юлия Косюк, Анна Захарова, Анна Рога, Анна Янковская, 2:35.51).
Среди команд юношей
победу одержала спортивная школа «Киви» (Егор Флусов, Богдан Горшков, Николай
Остренко, Владислав Селищев, 2:08.83).
В ближайшее время будет
утвержден список сборной команды Гатчинского района для участия в Первенстве
Ленинградской области в городе Пикалево.