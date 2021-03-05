В районе определили лучших пловцов

В районе определили лучших пловцов

В бассейне «Волна» c 17 по 19 февраля разыграли Первенство Гатчинского района по плаванию среди юношей 2007-2008 г.р. и девушек 2009-2010 г.р.

Рубрики : Спорт     05 Mar 2021

В соревнованиях приняли участие 73 пловца из Гатчинской ДЮСШ № 2, спортивной школы «Киви», Коммунарской ДЮСШ и Районной ДЮСШ (Вырица). Программа Первенства повторяет личную программу Всероссийских соревнований «Веселый дельфин» и включает в себя три дистанции 200 м к/пл + 800 м в/ст + 100 м.

По сумме очков FINA в троеборье были определены сильнейшие пловцы Гатчинского района. Среди девушек ими стали Анна Захарова (925 очков, Гатчинская ДЮСШ № 2), Ксения Кирикова (853 очков, Коммунарская ДЮСШ), Елизавета Дорофина (815 очков, Коммунарская ДЮСШ). Среди юношей лучшие результаты показали: Николай Остренко (1350 очков, СШ «Киви»), Михаил Федорин (1344 очков, Гатчинская ДЮСШ № 2), Иван Патрикеев (1262 очка, Гатчинская ДЮСШ № 2).

В эстафетном плавании 4х50 м в/ст среди девушек победу одержала сборная Гатчинской ДЮСШ № 2, в которую вошли Анна Захарова, Анна Янковская, Юлия Косюк, Анна Рога (2:20.13). 

Среди юношей в эстафетном плавании 4х50 м в/ст победу одержал квартет Гатчинской ДЮСШ № 2 (Михаил Федорин, Егор Титов, Иван Патрикеев, Алексей Бибик, 1:50.51). 

В эстафетном плавании 4х50 м комплексным плаванием лучший результат показала команда Гатчинской ДЮСШ № 2 (Юлия Косюк, Анна Захарова, Анна Рога, Анна Янковская, 2:35.51). 

Среди команд юношей победу одержала спортивная школа «Киви» (Егор Флусов, Богдан Горшков, Николай Остренко, Владислав Селищев, 2:08.83). 

В ближайшее время будет утвержден список сборной команды Гатчинского района для участия в Первенстве Ленинградской области в городе Пикалево.

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