Жители деревни Новые Черницы намерены бороться за чистую воду

Один вопрос касался газификации населенного пункта. Первый заместитель главы районной администрации по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов по видеосвязи рассказал, что до 2025 года газа местным жителям ждать не стоит, так как населенный пункт не включен в ближайшие программы по строительству подводящего газопровода. Александр Дрозденко добавил, что в течение недели еще раз обсудит этот вопрос с представителями администрации Гатчинского района и компании «Газпром» для возможного изменения срока газификации населенного пункта.

А вот главная проблема жителей деревни Новые Черницы связана с качеством питьевой воды. По словам обратившейся к губернатору жительницы, трактористы животноводческого комплекса АО «Гатчинское», расположенного поблизости, вывозят навозную жижу на поля. Видимо, ее количество настолько велико, что она уже просочилась в водоносный слой почвы. Александр Дрозденко пообещал жительнице деревни Новые Черницы в ближайшее время направить с проверкой агропромышленного предприятия сотрудников Роспотребнадзора, Росприроднадзора и комитета по АПК Ленинградской области.

В процессе подготовки материала к публикации в редакцию газеты пришло письмо, в котором жители деревни Новые Черницы более подробно рассказали о своей проблеме.

«В нашей любимой деревне – экологическая катастрофа. Во все скважины попала навозная жижа, которую всю зиму щедро сливало на поля предприятие «Гатчинское». Это же удобно и дешево, никуда вывозить не нужно, сливай прямо в деревню. В результате, наши колодцы и скважины загажены, фильтры забиты навозом, бытовая техника не работает. Самое главное – люди остались без жизненно необходимой чистой воды», - сказано в обращении, которой сопровождалось красноречивыми фотографиями.

После обращения местные жители получили из комитета по АПК Ленинградской области следующий ответ:

«По информации АО «Гатчинское» вывоз органических удобрений на поля производится на расстоянии санитарных допусков от жилой территории. В период таяния снега и паводка вывозка не производится. Последнее внесение (удобрений) было 4 февраля. Анализы воды на скважинах животноводческого комплекса, сделанные по регламенту, по глубине забора воды – в нормативах. По имеющимся данным, водозаборные скважины жителей деревни находятся на глубине, не являющейся нормативом для этой местности и не снабжены необходимыми фильтрами. Скважины жителей находятся в непосредственной близости от компостных ям самих владельцев домов, выгребных ям, туалетов. Не территории деревни располагается база по ремонту автомобилей, частная ферма по содержанию лошадей и коров, не оснащенные системами очистки стоков».

Получается, что жители якобы сами виноваты в сложившейся ситуации. Есть у жителей и еще один ответ - из администрации Большеколпанского поселения:

«По загрязнению воды в деревне Новые Черницы сообщаем, что вины АО «Гатчинское» в этом нет, так как это является систематическим природным явлением, в период таяния снега (обильных осадков) вода становится «грязной» (высокое содержание железа).

Жителям деревни доведена информация о возможности организации подвоза питьевой воды. Для этого им необходимо обратиться в абонентский отдел АО «Коммунальные системы Гатчинского района» для заключения договора. Тариф на подвоз питьевой воды утвержден комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и составляет 553 рубля за кубометр».

Остается только ждать результатов проверки воды, инициированной Александром Дрозденко. А пока местные жители решительно настроены бороться за свое право на чистую воду.

«Объединившись, мы решили бороться за нашу землю, воздух, здоровье детей и близких, которые, по мнению некоторых руководителей, не так важны, как коровы и свиньи», - заканчивают они свое коллективное обращение.