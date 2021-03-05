Жители деревни Новые Черницы намерены бороться за чистую воду

Один вопрос касался
газификации населенного пункта. Первый заместитель главы районной администрации
по жилищно-коммунальному и городскому хозяйству Сергей Голованов по видеосвязи
рассказал, что до 2025 года газа местным жителям ждать не стоит, так как
населенный пункт не включен в ближайшие программы по строительству подводящего
газопровода. Александр Дрозденко добавил, что в течение недели еще раз обсудит
этот вопрос с представителями администрации Гатчинского района и компании
«Газпром» для возможного изменения срока газификации населенного пункта.
А вот главная проблема
жителей деревни Новые Черницы связана с качеством питьевой воды. По словам
обратившейся к губернатору жительницы, трактористы животноводческого комплекса
АО «Гатчинское», расположенного поблизости, вывозят навозную жижу на поля.
Видимо, ее количество настолько велико, что она уже просочилась в водоносный
слой почвы. Александр Дрозденко пообещал жительнице деревни Новые Черницы в
ближайшее время направить с проверкой агропромышленного предприятия сотрудников
Роспотребнадзора, Росприроднадзора и комитета по АПК Ленинградской области.
В процессе подготовки
материала к публикации в редакцию газеты пришло письмо, в котором жители
деревни Новые Черницы более подробно рассказали о своей проблеме.
«В нашей любимой деревне
– экологическая катастрофа. Во все скважины попала навозная жижа, которую всю
зиму щедро сливало на поля предприятие «Гатчинское». Это же удобно и дешево,
никуда вывозить не нужно, сливай прямо в деревню. В результате, наши колодцы и
скважины загажены, фильтры забиты навозом, бытовая техника не работает. Самое
главное – люди остались без жизненно необходимой чистой воды», - сказано в
обращении, которой сопровождалось красноречивыми фотографиями.
После обращения местные
жители получили из комитета по АПК Ленинградской области следующий ответ:
«По информации АО
«Гатчинское» вывоз органических удобрений на поля производится на расстоянии
санитарных допусков от жилой территории. В период таяния снега и паводка
вывозка не производится. Последнее внесение (удобрений) было 4 февраля. Анализы
воды на скважинах животноводческого комплекса, сделанные по регламенту, по
глубине забора воды – в нормативах. По имеющимся данным, водозаборные скважины
жителей деревни находятся на глубине, не являющейся нормативом для этой
местности и не снабжены необходимыми фильтрами. Скважины жителей находятся в
непосредственной близости от компостных ям самих владельцев домов, выгребных
ям, туалетов. Не территории деревни располагается база по ремонту автомобилей,
частная ферма по содержанию лошадей и коров, не оснащенные системами очистки
стоков».
Получается, что жители
якобы сами виноваты в сложившейся ситуации. Есть у жителей и еще один ответ -
из администрации Большеколпанского поселения:
«По загрязнению воды в
деревне Новые Черницы сообщаем, что вины АО «Гатчинское» в этом нет, так как
это является систематическим природным явлением, в период таяния снега
(обильных осадков) вода становится «грязной» (высокое содержание железа).
Жителям деревни доведена
информация о возможности организации подвоза питьевой воды. Для этого им
необходимо обратиться в абонентский отдел АО «Коммунальные системы Гатчинского
района» для заключения договора. Тариф на подвоз питьевой воды утвержден комитетом
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и составляет 553 рубля за
кубометр».
Остается только ждать
результатов проверки воды, инициированной Александром Дрозденко. А пока местные
жители решительно настроены бороться за свое право на чистую воду.
«Объединившись, мы решили бороться за нашу землю, воздух, здоровье детей и близких, которые, по мнению некоторых руководителей, не так важны, как коровы и свиньи», - заканчивают они свое коллективное обращение.