«Золото» и «серебро» будущих инженеров

В областном центре «Интеллект»
прошел региональный отборочный этап VI Всероссийской олимпиады по
3D-технологиям проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании».
Организаторами
мероприятия выступили Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере 3D
образования» и Региональный ресурсный центр – школа № 8 города Волхова.
В отборочном этапе
приняли участие 28 команд в двух возрастных категориях (7-8 и 9-11 классы) по
двум направлениям: «3D Pro – 3D моделирование» и «3D Art – объемное рисование».
Гатчинский район представили 4 команды (восемь школьников) из четырех
образовательных учреждений.
В этом году олимпиадные
задания были направлены на создание моделей обучения в будущем. Участникам
направления «3D Pro – 3D моделирование» необходимо было создать прототип
мобильного учебного класса с микробиологической лабораторией. Ребятам, которые
увлекаются рисованием пластиком в направлении «3D Art – объемное рисование»,
было предложено смоделировать макет школьного класса по биологии на основе
одной из самых популярных технологий (виртуальная реальность, аддитивные
технологии и другие). Гатчинские ребята блестяще справились со всеми заданиями
и достойно представили свои работы во время защиты.
В категории «3D Pro – 3D моделирование» среди
учеников 7 - 8 классов первое место заняла команда в составе Михаила Каратаева
и Юлианы Петровой из Гатчинской гимназии им. К.Д.Ушинского под руководством педагога
Юлии Сергеевой.
По направлению «3D Art – объемное рисование» среди
учеников 9 - 11 классов второе место заняла команда Ульяны Марченко (Коммунарская школы № 1) и Павла Урванцева
(Коммунарская школа № 3) под руководством педагога ИМЦ Гатчинского района Екатерины
Чачиной.
Сертификаты участников получили две команды: Ульяны Пресняк и
Анастасии Ткаченко (Войсковицкая школа № 2) под руководством педагога ИМЦ
Ларисы Евдокимовой и команда Ивана Серебрякова и Эдуарда Солнышкова (Гатчинская
гимназия им. К.Д.Ушинского) под руководством педагога Юлии Сергеевой.
Также
были подведены итоги Всероссийского фестиваля технического творчества для
учеников начальной школы «3D Фишки», состоявшегося в рамках V открытой
Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям (сезон 2019-2020 учебного года).
В
финале фестиваля приняли участие 26 команд из 12 регионов в трех номинациях:
«3D моделирование 3-4 класс», «Объемное рисование 1-2 класс», «Объемное
рисование 3-4 класс».
Ленинградскую
область в направлении «Объемное рисование 1-2 класс» представляла команда учениц
2-го класса Войсковицкой школы № 2 Алины Адаменя и Софии Сидоровой. Девочки проходят
обучение в ИМЦ Гатчинского района по программе «И я смогу нарисовать».
В
рамках конкурсам им предложили представить, что их команда работает в
«Союзмультфильме», познакомиться с тремя мультфильмами киностудии и снять
видеоролик. Для этого они создали декорации и персонажей мультфильма
«Снеговик-почтовик» при помощи 3D-ручек. Девочки с успехом справились с
заданием.
Команда
Гатчинского района заняла первое место, а также получила приз зрительских
симпатий. Поздравляем девчонок и их педагога Ларису Евдокимову.
Фото предоставлено ИМЦ