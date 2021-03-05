«Золото» и «серебро» будущих инженеров

В областном центре «Интеллект» прошел региональный отборочный этап VI Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям проекта «Инженеры будущего: 3D технологии в образовании».

Организаторами мероприятия выступили Ассоциация «Внедрения инноваций в сфере 3D образования» и Региональный ресурсный центр – школа № 8 города Волхова.

В отборочном этапе приняли участие 28 команд в двух возрастных категориях (7-8 и 9-11 классы) по двум направлениям: «3D Pro – 3D моделирование» и «3D Art – объемное рисование». Гатчинский район представили 4 команды (восемь школьников) из четырех образовательных учреждений.

В этом году олимпиадные задания были направлены на создание моделей обучения в будущем. Участникам направления «3D Pro – 3D моделирование» необходимо было создать прототип мобильного учебного класса с микробиологической лабораторией. Ребятам, которые увлекаются рисованием пластиком в направлении «3D Art – объемное рисование», было предложено смоделировать макет школьного класса по биологии на основе одной из самых популярных технологий (виртуальная реальность, аддитивные технологии и другие). Гатчинские ребята блестяще справились со всеми заданиями и достойно представили свои работы во время защиты.

В категории «3D Pro – 3D моделирование» среди учеников 7 - 8 классов первое место заняла команда в составе Михаила Каратаева и Юлианы Петровой из Гатчинской гимназии им. К.Д.Ушинского под руководством педагога Юлии Сергеевой.

По направлению «3D Art – объемное рисование» среди учеников 9 - 11 классов второе место заняла команда Ульяны Марченко (Коммунарская школы № 1) и Павла Урванцева (Коммунарская школа № 3) под руководством педагога ИМЦ Гатчинского района Екатерины Чачиной.

Сертификаты участников получили две команды: Ульяны Пресняк и Анастасии Ткаченко (Войсковицкая школа № 2) под руководством педагога ИМЦ Ларисы Евдокимовой и команда Ивана Серебрякова и Эдуарда Солнышкова (Гатчинская гимназия им. К.Д.Ушинского) под руководством педагога Юлии Сергеевой.

Также были подведены итоги Всероссийского фестиваля технического творчества для учеников начальной школы «3D Фишки», состоявшегося в рамках V открытой Всероссийской олимпиады по 3D-технологиям (сезон 2019-2020 учебного года).

В финале фестиваля приняли участие 26 команд из 12 регионов в трех номинациях: «3D моделирование 3-4 класс», «Объемное рисование 1-2 класс», «Объемное рисование 3-4 класс».

Ленинградскую область в направлении «Объемное рисование 1-2 класс» представляла команда учениц 2-го класса Войсковицкой школы № 2 Алины Адаменя и Софии Сидоровой. Девочки проходят обучение в ИМЦ Гатчинского района по программе «И я смогу нарисовать».

В рамках конкурсам им предложили представить, что их команда работает в «Союзмультфильме», познакомиться с тремя мультфильмами киностудии и снять видеоролик. Для этого они создали декорации и персонажей мультфильма «Снеговик-почтовик» при помощи 3D-ручек. Девочки с успехом справились с заданием.

Команда Гатчинского района заняла первое место, а также получила приз зрительских симпатий. Поздравляем девчонок и их педагога Ларису Евдокимову.

Фото предоставлено ИМЦ