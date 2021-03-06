Лукашевская школа: хочу всё знать

Лукашевская школа: хочу всё знать

Лукашевская школа Гатчинского района впервые приняла участие в уникальном для России проекте – «Географическом диктанте Республики Коми». Свои знания и интерес к изучению географии продемонстрировали ученики 7-го класса.

Рубрики : Образование     06 Mar 2021

Идея Географического диктанта Республики Коми родилась на основе обобщения опыта проведения Всероссийского диктанта и является достаточно нестандартной. Нужно сказать, что такие акции на региональном уровне в России практически не проводятся. Цель акции – объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой республики.

Задача диктанта – не только проверить географические знания, сколько показать разнообразие и уникальность природы Республики Коми, ее ландшафтов, истории и людей. Поэтому практически в каждом вопросе диктанта содержится интересная информация о том или ином природном или историческом факте или явлении.

Сертификатами за участие в просветительской акции «Географический диктант Республики Коми» награждены ученики Лукашевской школы Дарья Матвеева, Никита Ефремов и Екатерина Оганджанян.


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