Лукашевская школа: хочу всё знать

Идея Географического диктанта Республики Коми родилась на основе обобщения опыта проведения Всероссийского диктанта и является достаточно нестандартной. Нужно сказать, что такие акции на региональном уровне в России практически не проводятся. Цель акции – объединить всех интересующихся географией, экологией, историей и культурой республики.

Задача диктанта – не только проверить географические знания, сколько показать разнообразие и уникальность природы Республики Коми, ее ландшафтов, истории и людей. Поэтому практически в каждом вопросе диктанта содержится интересная информация о том или ином природном или историческом факте или явлении.

Сертификатами за участие в просветительской акции «Географический диктант Республики Коми» награждены ученики Лукашевской школы Дарья Матвеева, Никита Ефремов и Екатерина Оганджанян.



