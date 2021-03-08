41-й Гатчинский лыжный марафон: преодоление себя

Всероссийский лыжный марафон, посвященный 8 Марта, проводится в Гатчине с конца 70-х – с тех пор, как на территории Зверинца была создана полноценная лыжная трасса.

Сегодня первые награды получали участники забега на 10 и 20 километров. В 12-40 председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Гатчинского района Сергей Пименов начал торжественную церемонию награждения призеров и победителей. Сначала – младшее поколение, потом – ветеранов спорта. Среди девочек в возрасте до 14 лет в забеге на 10 км победила Снежана Горнова из спортивной школы Красногвардейского района Петербурга. Среди юношей в той же категории победу одержал воспитанник спортшколы Красносельского района Никита Темников.

В категории «девушки 16 лет» на дистанции 10 км первое место заняла Мария Цирульникова (спортшкола «Экран», Санкт-Петербург), среди юношей в возрасте до 16 лет победил Никита Смирнов (Санкт-Петербург).

Далее первые места распределились следующим образом:

- на дистанции 20 км в категории «девушки 18 лет» победила Анастасия Астафьева (Красносельский район), в категории «юноши 18 лет» – Илья Капустин (Ладога);

- на дистанции 30 км лучшей среди женщин оказалась Мария Фомина из Санкт-Петербурга, лучший мужской результат показал Алексей Тулкин (Санкт-Петербург, Mazurov Team);

- на дистанции 50 км победил Алексей Двоскин («Русская зима», Санкт-Петербург), лучший результат среди женщин показала Арина Калинина (Санкт-Петербург).

Трасса марафонцам понравилась. 7-классник из Красного Села Никита Темников участвовал в Гатчинском лыжном марафоне третий раз – и впервые победил. 10-километровую дистанцию прошел легко – снег был хороший. Никита занимается лыжами и планирует участвовать в марафоне на будущий год.

14-летняя воспитанница спортшколы Красносельского района Таисия Фомченко заняла на дистанции 10 км третье место. «На победу я даже не рассчитывала, – признается Таисия. – Я участвовала раньше в марафоне и пришла предпоследней. А в этот раз удалось выиграть бронзу – лыжи хорошо бежали».

В категории «70+» среди женщин на дистанции 20 км на пьедестал поднялась только одна участница – она же победительница: ветеран Гатчинского лыжного марафона, жительница нашего города Валентина Архиповна Прокофьева. В мае спортсменке исполнится 80 лет, она бегает на лыжах всю жизнь.

- Как марафон – так победа, – делится Валентина Архиповна. – Я бегаю все гатчинские марафоны – и полтинник, и тридцатку, с самого начала – с 70-х годов. Трасса чудесная. Тем более, что есть подъемы – я равнины не очень люблю.

В этот раз соперниц у Валентины Архиповны не было. 20 километров она пробежала за 1 час и 39 минут. Всем, у кого повышенный холестерин или сахар в крови, она советует бегать – все исчезнет само собой. Заслуженной гатчинской лыжнице ни лишний вес не страшен, ни таблетки не нужны – все в норме.

Главный судья марафона Наталья Короткова рассказала, что в этом году предварительные заявки подали 498 человек и еще 12 зарегистрировались в день старта. Участвуют не только жители Ленинградской области и Петербурга – есть спортсмены из других регионов: из Мурманска, Вологды, Пензы, Псковской, Новгородской, Московской, Челябинской, Омской областей, Карелии и Коми. Однако рекорд – 599 человек – побить не удалось. Из-за того, что последние две недели погода стояла весенняя, некоторые спортсмены ставили под сомнение возможность проведения соревнований на высоком уровне, плюс большое количество других стартов было перенесено на март.

- Конечно, чем больше участников – тем выше требования к организаторам, – говорит Наталья Андреевна. – В этом году мы впервые дополнили программу дистанцией 30 км для мужчин – раньше была только дистанция основного марафона 50 км. На 30 км мужчин мы не допускали, потому что пропускная способность трассы ограничена, дорожки узкие. Женщинам мы еще раньше разрешили стартовать на дистанции 30 км, но самые отчаянные – сегодня у нас пять таких дам – соревнуются на дистанции 50 км. 50 км – дистанция для сильных духом, и когда на трассе плотно, бежать сложнее.

В этом году многие писали сообщения в соцсети: «Отменяйте марафон! В роще гололед и песок». Потом звонили, извинялись, что не зарегистрировались. В этом году погода сжалилась, и выпал хороший снег. А бывало, мы объявляли мобилизационные субботники, возили на трассу снег из разных районов Орловой рощи. Бывало, и по льду лыжники ехали.

- Не лучше ли все-таки перенести марафон на более зимнее время? Все-таки март – хоть и календарная, но весна…

- Мы думали перенести марафон на 23 февраля. Но статистика говорит, что погода непредсказуема: в феврале может быть оттепель, а в марте – мороз, как сегодня.

- Чем награждают призеров и победителей?

- Все получают кубки, медали, грамоты, спортивную экипировку. А первые три места на дистанции 50 км получат денежные призы. И, конечно, для всех работает полевая кухня. Тех, кто финиширует на 30-50 км, кормят щами. Остальным – пирожки.

- Наталья Андреевна, как, на ваш взгляд, уровень марафонцев растет?

- Многое зависит от погоды. Когда холодно, трасса жесткая – скорость выше. Солнце припекло – снег начинает таять, ехать сложнее. Тут главное даже не результат: марафон – это преодоление себя. К тому же в этом году люди долгое время находились в вынужденной изоляции, тренировались ограниченно, кто-то переболел ковидом. Теперь пробежал 30-50 километров – поставил собственный рекорд, моральных сил прибавилось.

Хочется отметить такой плюс: лидеры марафона из года в год одни и те же. Даже те, кто критиковал нашу трассу, каждый год приезжают снова. То, что участники возвращаются – главный показатель.

Екатерина Дзюба