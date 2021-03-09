Молодые архитекторы поучаствуют в хакатоне по благоустройству городов

Архитектурный хакатон
«Hack City Spaces» пройдет 13-21 марта в пространстве «Точка кипения-ГУАП»
(Санкт-Петербург, Большая Морская, 67 А).
Принять в нем участие
могут студенты профильных вузов и молодые специалисты в возрасте 18-25 лет. Их
лучшие работы воплотят в 2022 году в 27 городах Ленинградской области с населением
более 10 тысяч человек в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды», если проекты поддержат жители.
Хакатон проводит Центр
компетенций Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским Союзом
Архитекторов, АСИ и общероссийской организацией «Городские реновации».
По итогам хакатона жюри
выберет и наградит победителей. Все дизайн-проекты будут размещены на
47.gorodsreda.ru — единой федеральной платформе для онлайн голосования по
общественным территориям. Всего будет 3 победителя: лучшее решение для города
от 10-20 тыс. населения, 20-50 тыс. населения и 50-100 тыс. В каждой номинации
предусмотрен денежный приз. Общий фонд — 630 тыс. руб.
Регистрацию для участия
можно пройти по ссылке https://hackcityspaces.ru