Молодые архитекторы поучаствуют в хакатоне по благоустройству городов

Архитектурный хакатон «Hack City Spaces» пройдет 13-21 марта в пространстве «Точка кипения-ГУАП» (Санкт-Петербург, Большая Морская, 67 А).

Принять в нем участие могут студенты профильных вузов и молодые специалисты в возрасте 18-25 лет. Их лучшие работы воплотят в 2022 году в 27 городах Ленинградской области с населением более 10 тысяч человек в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», если проекты поддержат жители.

Хакатон проводит Центр компетенций Ленинградской области совместно с Санкт-Петербургским Союзом Архитекторов, АСИ и общероссийской организацией «Городские реновации».

По итогам хакатона жюри выберет и наградит победителей. Все дизайн-проекты будут размещены на 47.gorodsreda.ru — единой федеральной платформе для онлайн голосования по общественным территориям. Всего будет 3 победителя: лучшее решение для города от 10-20 тыс. населения, 20-50 тыс. населения и 50-100 тыс. В каждой номинации предусмотрен денежный приз. Общий фонд — 630 тыс. руб.

Регистрацию для участия можно пройти по ссылке https://hackcityspaces.ru