В новый дом – вместо аварийного

В новые квартиры в рамках
региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» переедут 560 жителей
Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений.
Строительством дома
занимается компания «Спецзастройщик ЛО № 1» - дочерняя организация
Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования. Квартиры
приобретены в муниципальную собственность в рамках федерального закона № 214-ФЗ
от 30.12.2004 года.
Предполагается расселить
92 квартиры в аварийных домах Гатчины, 129 квартир в Сиверском поселении и 19
жилых помещений в Вырицком поселении.
В новый дом переедут
гатчинцы, сегодня проживающие по адресам: улица Гречишкина, 11, улица Кузьмина,
17, улица Карла Маркса, 9а, улица Ленинградская, 22, улица Горького, 28,
Красноармейский проспект, 28, улица Широкая, 5, а также жители домов №№ 75,
75а, 57а, 58, 14, 24 по улице Чкалова. В Вырице будут расселены дома по
адресам: Коммунальный проспект, 30, улица Жертв Революции, 4, улица
Ульяновская, 19, Пильный проспект, 67.
Из Сиверского поселения в
Гатчину переедут жители аварийных домов из поселка Сиверский, проживающие на
улице Красной, 45 и 51, улице Дружносельской, 4, 8, 12, улице Достоевского, 9,
улице Ленина, 25, улице Мариинской, 6, улице Паркетной, 11, 14 и 14а,
Пионерском проспекте, 10, 8, 12, улице Связи, 52, улице МТС, 18, шоссе
Крамского, 8, улице 66 км, 1 и 3, улице 67 км, 3, 6 и 8, улице Красной, 18а,
Комсомольском проспекте, 36, Белогорском шоссе, 27, улице Владимирской, 28,
улице Газа, 6, а также из деревни Старосиверской: Большой проспект, 1а, 45 и
56, улица Школьная, 5а и деревни Куровицы: Вырицкий проспект, 78 и улица
Огородная, 11
Планируется, что дом
будет сдан в конце 2021 года.
Напомним, что также в
этом году должны справить новоселье 220 жителей Дружногорского поселения. Новый
многоквартирный дом строится на ул. Введенского в поселке Дружная Горка.
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