В новый дом – вместо аварийного

В новые квартиры в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» переедут 560 жителей Гатчины, Сиверского и Вырицкого поселений.

Строительством дома занимается компания «Спецзастройщик ЛО № 1» - дочерняя организация Ленинградского областного жилищного агентства ипотечного кредитования. Квартиры приобретены в муниципальную собственность в рамках федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 года.

Предполагается расселить 92 квартиры в аварийных домах Гатчины, 129 квартир в Сиверском поселении и 19 жилых помещений в Вырицком поселении.

В новый дом переедут гатчинцы, сегодня проживающие по адресам: улица Гречишкина, 11, улица Кузьмина, 17, улица Карла Маркса, 9а, улица Ленинградская, 22, улица Горького, 28, Красноармейский проспект, 28, улица Широкая, 5, а также жители домов №№ 75, 75а, 57а, 58, 14, 24 по улице Чкалова. В Вырице будут расселены дома по адресам: Коммунальный проспект, 30, улица Жертв Революции, 4, улица Ульяновская, 19, Пильный проспект, 67.

Из Сиверского поселения в Гатчину переедут жители аварийных домов из поселка Сиверский, проживающие на улице Красной, 45 и 51, улице Дружносельской, 4, 8, 12, улице Достоевского, 9, улице Ленина, 25, улице Мариинской, 6, улице Паркетной, 11, 14 и 14а, Пионерском проспекте, 10, 8, 12, улице Связи, 52, улице МТС, 18, шоссе Крамского, 8, улице 66 км, 1 и 3, улице 67 км, 3, 6 и 8, улице Красной, 18а, Комсомольском проспекте, 36, Белогорском шоссе, 27, улице Владимирской, 28, улице Газа, 6, а также из деревни Старосиверской: Большой проспект, 1а, 45 и 56, улица Школьная, 5а и деревни Куровицы: Вырицкий проспект, 78 и улица Огородная, 11

Планируется, что дом будет сдан в конце 2021 года.

Напомним, что также в этом году должны справить новоселье 220 жителей Дружногорского поселения. Новый многоквартирный дом строится на ул. Введенского в поселке Дружная Горка.

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