Фестиваль «Малышок» в Новом Свете

Открытый конкурс-фестиваль детского музыкально-художественного творчества «Малышок» состоялся 27-го февраля в поселке Новый Свет. Учредители – Комитет по культуре и туризму Гатчинского района и администрация Новосветского поселения; организаторы – Новосветовская детская школа искусств и Новосветский культурно-досуговый центр «Лидер».

Конкурс-фестиваль «Малышок» для ребят от четырех до девяти лет проходит каждый год и пользуется популярностью среди педагогов и детей всей Ленинградской области. Не стал исключением и нынешний год: было получено более 120 заявок из разных районов области, а общее количество участников превысило 400 человек. В этом году из-за пандемии мероприятие проводилось дистанционно: организаторам конкурса пришлось обработать огромное количество видеозаписей участников.

Конкурс проводился в трех номинациях: танец, вокал и инструментальное творчество. В состав высокопрофессионального жюри вошли: заведующая филиалом Дома народного творчества, руководитель регионального филиала Всероссийского хорового общества Марина Коновалова, доцент кафедры баяна и аккордеона Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Валентин Завирюха и преподаватель Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, главный балетмейстер ансамбля песни и танца им. Дунаевского Санкт-Петербургского дворца творчества юных Светлана Лесникова.

По итогам конкурса, члены жюри оставили ценные комментарии к выступлению каждого участника, а также определили победителей.

В номинации «Танцевальное творчество» в возрасте 8-9 лет дипломы лауреатов 1 степени получили хореографические коллективы Лужской школы искусств: «Искорки» (руководитель Ирина Рева) и «Гармония» (руководитель Наталья Балаганская).

Среди вокалистов высшей наградой были отмечены ученики сразу нескольких школ области. В возрастной категории 6-7 лет первое место получил ансамбль народной песни «Затея» из Бегуницкой школы искусств (преподаватель и концертмейстер Галина Байкалова), а также хор 1 класса инструментального отделения Гатчинской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова (руководитель Людмила Кудрякова).

В возрастной категории 8-9 лет дипломы лауреатов 1 степени получили: Анна Андрианова из Коммунаровской школы искусств (педагог Наталья Якубова), ученица Гатчинской музыкальной школы Анна Павлык (педагог Галина Молебнова), Иван Оськин из Гатчинской хоровой школы «Апрель» (преподаватель Елизавета Аксагова), вокальный ансамбль Таицкой музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова «КапЕлька» (руководитель Анна Федорова), младшая группа хора «Светлячки» Новосветовской школы искусств (преподаватель Алиса Габдулина), дуэт Варвары Котовой и Екатерины Михайловской из вокального ансамбля «Карнавал» средней школы № 270 Красного Села (руководитель Викторина Айкашева), а также вокальный ансамбль младших классов Толмачевской школы искусств (преподаватель Марина Киуру).

Мария Мамышева, преподаватель по классу фортепиано