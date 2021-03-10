Правообладателям земельных участков – о соблюдении законодательства

Во
избежание нарушений необходимо:
- не
допускать самовольного занятия (ст. 7.1 КоАП РФ) и использовать земельный участок
площадью, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре
недвижимости, особенно обратить внимание на границы участка при установлении
ограждения и строительстве объектов недвижимости;
-
использовать земельный участок по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и установленным видом разрешенного
использования (ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ);
-
своевременно приступать к использованию земельного участка (ч. 3 ст. 8.8 КоАП
РФ);
- в
установленный федеральным законом срок переоформить право постоянного
(бессрочного) пользования на земельный участок юридическим лицом, на право
аренды земельного участка или в собственность (ст. 7.34 КоАП РФ).