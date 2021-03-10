Правообладателям земельных участков – о соблюдении законодательства

Во избежание нарушений необходимо:

- не допускать самовольного занятия (ст. 7.1 КоАП РФ) и использовать земельный участок площадью, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, особенно обратить внимание на границы участка при установлении ограждения и строительстве объектов недвижимости;

- использовать земельный участок по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и установленным видом разрешенного использования (ч.1 ст. 8.8 КоАП РФ);

- своевременно приступать к использованию земельного участка (ч. 3 ст. 8.8 КоАП РФ);

- в установленный федеральным законом срок переоформить право постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок юридическим лицом, на право аренды земельного участка или в собственность (ст. 7.34 КоАП РФ).