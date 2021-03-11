Кто в Сиверском поселении справит новоселье?

В рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах» в новый дом в микрорайоне Аэродром города Гатчины переедут жильцы следующих адресов в поселке Сиверский: улица Красная, 45, улица Красная, 51, улица Дружносельская, 4, улица Дружносельская, 8, улица Дружносельская, 12, улица Достоевского, 9, улица Ленина, 25, улица Мариинская, 6, улица Паркетная, 14, улица Паркетная, 14А, Пионерский проспект, 10, Пионерский проспект, 8, Пионерский проспект, 12, улица Связи, 5, улица МТС, 18, шоссе Крамского, 8, улица Паркетная, 11, улица 66 км, 1, улица 66 км, 3, улица 67 км, 3, улица 67 км, 6, улица 67 км, 8, улица Толмачева, 90, Белогорское шоссе, 15а, Пролетарский проспект, 75, Республиканский проспект, 41, шоссе Крамского, 15.

Также в новый дом в микрорайоне Аэродром переедут жители деревни Куровицы, проживающие на улице Огородной, 11 и на Вырицком проспекте, 78, и деревни Старосиверская по адресам: улица Школьная, 5А, Большой проспект, 1А, Большой проспект, 45 и Большой проспект, 56.

Что касается адресов в поселке Сиверский: улица Красная, 18А, Комсомольский проспект, 36, Белогорское шоссе, 27, улица Владимирская, 28 и улица Газа, 6, то эти дома также признаны аварийными, но в программу по переселению пока не включены.

Администрация Сиверского поселения приносит извинения за техническую ошибку.

Ирина ХРУСТАЛЁВА