Поликлиника Сиверской больницы возвращается

В
связи с окончанием работы перепрофилированного стационара в Сиверской районной
больнице, все ее структурные подразделения на свои прежние рабочие места в
здание поликлиники по адресу: п. Сиверский, ул. Восточная, д.2.
С
12 марта прием в поликлинике начнут
вести врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры, кабинет дополнительного
льготного лекарственного обеспечения (выписка рецептов), процедурный кабинет
(забор крови), кабинет ЭКГ.
С
16.00 12 марта кабинет неотложной
помощи (травмпункт) начинает работать в приемном отделении Сиверской РБ.
Невролог,
ЛОР-врач, гинеколог, хирурги, рентгеновский кабинет, ФЛГ, кабинет УЗИ начнут
работу в поликлинике Сиверской РБ с 15 марта
Стоматологическое
отделение поликлиники возобновит работу 16 марта.
Контактные
телефоны:
- регистратура
взрослой поликлиники: (8-813-71) 44-244 (прием вызовов)
- регистратура
педиатрического отделения поликлиники: (8-813-71) 44-165
- кабинет
ДЛО (выписка рецептов): (8-813-71) 45-193
- приемное
отделение: (8-813-71) 44-297
- стоматология:
(8-813-71) 44-571