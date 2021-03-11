Поликлиника Сиверской больницы возвращается

В связи с окончанием работы перепрофилированного стационара в Сиверской районной больнице, все ее структурные подразделения на свои прежние рабочие места в здание поликлиники по адресу: п. Сиверский, ул. Восточная, д.2.

С 12 марта прием в поликлинике начнут вести врачи-терапевты участковые, врачи-педиатры, кабинет дополнительного льготного лекарственного обеспечения (выписка рецептов), процедурный кабинет (забор крови), кабинет ЭКГ.

С 16.00 12 марта кабинет неотложной помощи (травмпункт) начинает работать в приемном отделении Сиверской РБ.

Невролог, ЛОР-врач, гинеколог, хирурги, рентгеновский кабинет, ФЛГ, кабинет УЗИ начнут работу в поликлинике Сиверской РБ с 15 марта

Стоматологическое отделение поликлиники возобновит работу 16 марта.

Контактные телефоны:

- регистратура взрослой поликлиники: (8-813-71) 44-244 (прием вызовов)

- регистратура педиатрического отделения поликлиники: (8-813-71) 44-165

- кабинет ДЛО (выписка рецептов): (8-813-71) 45-193

- приемное отделение: (8-813-71) 44-297

- стоматология: (8-813-71) 44-571