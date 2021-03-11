Проект благоустройства в Гатчине разработают участники хакатона

Чтобы стать участником
хакатона, нужно до 16 часов 12 марта зарегистрироваться по ссылке
hackcityspaces.ru.
«Это уникальная
возможность для молодежи поработать над реальными проектами. Их идеи
поучаствуют в голосовании на федеральной платформе 47.gorodsreda.ru и могут
быть воплощены в 2022 году. На хакатоне студентов и молодых специалистов ждет
погружение в реальную рабочую повестку, в действующий проект «Формирование
комфортной городской среды. Они поймут, что требуется в работе, как можно
поменять среду и сделать ее комфортнее»,
- отметила заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина
Степанова на пресс-конференции в ТАСС.
Во время зимнего опроса
на портале Центра компетенций Ленинградской области жители выбрали не только
территории, больше всего нуждающиеся в благоустройстве, но и их функциональное
наполнение. Как пояснили в Центре, по результатам опросов видны главные тренды
в благоустройстве. Жители Ленинградской области больше всего ждут пространств
для прогулок, игр с детьми, занятий спортом в пешей доступности. Еще одно
пожелание — создание пространств для общения: проведения мероприятий,
мастер-классов, экскурсий.
По итогам хакатона
выберут 9 проектов-победителей, которые получат денежные призы. Проекты представят с 26
апреля по 30 мая на единой платформе 47.gorodsreda.ru. Жители 27 городов
Ленинградской области выберут дизайн-проекты из предложенных студентами,
дизайнерами, архитекторами вариантов. Работы по благоустройству парков и
скверов, набережных и площадей, спортивных и детских площадок пройдут по
программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.
В 2021 году по этой
программе благоустраивается 77 общественных территорий региона, уже определены
подрядчики, работы стартуют в апреле-мае.