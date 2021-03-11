Проект благоустройства в Гатчине разработают участники хакатона

Проект благоустройства в Гатчине разработают участники хакатона

12 марта завершается регистрация студентов и молодых специалистов на архитектурный хакатон Hack City Spaces: уже поступило 68 заявок. Участникам (а ими могут стать все желающие в возрасте от 18 до 27 лет) предстоит разработать проекты благоустройства территорий в 27 городах Ленинградской области. В списке — Бокситогорск, Волхов, Всеволожск, Волосово, Выборг, Гатчина, Кудрово, Коммунар, Кингисепп, Кириши, Кировск, Лодейное Поле, Луга, Мурино, Никольское, Отрадное, Пикалево, Подпорожье, Приозерск, Сертолово, Сосновый Бор, Сланцы, Светогорск, Сясьстрой, Тихвин, Тосно, Шлиссельбург.

Рубрики : Городская среда     11 Mar 2021

Чтобы стать участником хакатона, нужно до 16 часов 12 марта зарегистрироваться по ссылке hackcityspaces.ru.

«Это уникальная возможность для молодежи поработать над реальными проектами. Их идеи поучаствуют в голосовании на федеральной платформе 47.gorodsreda.ru и могут быть воплощены в 2022 году. На хакатоне студентов и молодых специалистов ждет погружение в реальную рабочую повестку, в действующий проект «Формирование комфортной городской среды. Они поймут, что требуется в работе, как можно поменять среду  и сделать ее комфортнее», - отметила заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова на пресс-конференции в ТАСС.

Во время зимнего опроса на портале Центра компетенций Ленинградской области жители выбрали не только территории, больше всего нуждающиеся в благоустройстве, но и их функциональное наполнение. Как пояснили в Центре, по результатам опросов видны главные тренды в благоустройстве. Жители Ленинградской области больше всего ждут пространств для прогулок, игр с детьми, занятий спортом в пешей доступности. Еще одно пожелание — создание пространств для общения: проведения мероприятий, мастер-классов, экскурсий.

По итогам хакатона выберут 9 проектов-победителей, которые получат денежные призы. Проекты представят с 26 апреля по 30 мая на единой платформе 47.gorodsreda.ru. Жители 27 городов Ленинградской области выберут дизайн-проекты из предложенных студентами, дизайнерами, архитекторами вариантов. Работы по благоустройству парков и скверов, набережных и площадей, спортивных и детских площадок пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

В 2021 году по этой программе благоустраивается 77 общественных территорий региона, уже определены подрядчики, работы стартуют в апреле-мае.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+