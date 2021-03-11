Проект благоустройства в Гатчине разработают участники хакатона

Чтобы стать участником хакатона, нужно до 16 часов 12 марта зарегистрироваться по ссылке hackcityspaces.ru.

«Это уникальная возможность для молодежи поработать над реальными проектами. Их идеи поучаствуют в голосовании на федеральной платформе 47.gorodsreda.ru и могут быть воплощены в 2022 году. На хакатоне студентов и молодых специалистов ждет погружение в реальную рабочую повестку, в действующий проект «Формирование комфортной городской среды. Они поймут, что требуется в работе, как можно поменять среду и сделать ее комфортнее», - отметила заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова на пресс-конференции в ТАСС.

Во время зимнего опроса на портале Центра компетенций Ленинградской области жители выбрали не только территории, больше всего нуждающиеся в благоустройстве, но и их функциональное наполнение. Как пояснили в Центре, по результатам опросов видны главные тренды в благоустройстве. Жители Ленинградской области больше всего ждут пространств для прогулок, игр с детьми, занятий спортом в пешей доступности. Еще одно пожелание — создание пространств для общения: проведения мероприятий, мастер-классов, экскурсий.

По итогам хакатона выберут 9 проектов-победителей, которые получат денежные призы. Проекты представят с 26 апреля по 30 мая на единой платформе 47.gorodsreda.ru. Жители 27 городов Ленинградской области выберут дизайн-проекты из предложенных студентами, дизайнерами, архитекторами вариантов. Работы по благоустройству парков и скверов, набережных и площадей, спортивных и детских площадок пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году.

В 2021 году по этой программе благоустраивается 77 общественных территорий региона, уже определены подрядчики, работы стартуют в апреле-мае.